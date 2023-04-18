https://ria.ru/20230418/sayt-1866024438.html

На сайт "Бессмертного полка" можно будет загрузить фото участников СВО

На сайт "Бессмертного полка" можно будет загрузить фото участников СВО - РИА Новости, 18.04.2023

На сайт "Бессмертного полка" можно будет загрузить фото участников СВО

Фото участников специальной военной операции можно будет загрузить на сайт "Бессмертного полка", сообщила руководитель исполкома Общероссийского общественного... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:33

2023-04-18T11:33

2023-04-18T11:33

специальная военная операция на украине

общество

наталья шадрина

россия

бессмертный полк

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Фото участников специальной военной операции можно будет загрузить на сайт "Бессмертного полка", сообщила руководитель исполкома Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина. "Особенно хочу обратить внимание на то, что присылать можно не только участников Великой Отечественной войны, которые непосредственно сражались на поле боя, но также и тружеников тыла, детей войны. Также хочется сказать, что мы будем принимать портреты участников СВО, которые также сейчас борются с неонацизмом, как когда-то наши деды и прадеды боролись с нацизмом", - заявила Шадрина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Сопредседатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что водители общественного транспорта смогут принять участие в акции, разместив портрет воевавшего родственника на автобусе. "Те коллеги, которые в этот день работают, возят пассажиров, предлагается для них тоже разместить портреты своих родных и близких на автобусах, маршрутках", - пояснила она. Руководитель "Молодежки Народного фронта" Владимир Тараненко в свою очередь заявил, что есть предложение наносить фото своего героя на одежду - например, на футболку. "Это важная история, и мы приглашаем принять участие всех жителей нашей большой страны. Принять участие довольно просто, можно воспользоваться конструктором, создать непосредственно портрет вашего фронтовика и разместить на любой одежде. И надеть эту одежду непосредственно в День Победы и не расставаться с вашим фронтовиком на протяжении всего дня", - сказал он. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20230414/zhoga-1865202626.html

https://ria.ru/20230407/magomedov-1863769258.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, наталья шадрина, россия, бессмертный полк, великая отечественная война (1941-1945)