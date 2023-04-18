https://ria.ru/20230418/sanktsii-1866204463.html

СМИ: США и ЕС не смогли остановить импорт Россией электронных компонентов

СМИ: США и ЕС не смогли остановить импорт Россией электронных компонентов - РИА Новости, 18.04.2023

СМИ: США и ЕС не смогли остановить импорт Россией электронных компонентов

Антироссийские санкции США и Евросоюза оказались не в состоянии остановить импорт в РФ электронных компонентов на миллионы долларов, которые используются в... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T23:51

2023-04-18T23:51

2023-04-18T23:53

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Антироссийские санкции США и Евросоюза оказались не в состоянии остановить импорт в РФ электронных компонентов на миллионы долларов, которые используются в оборонной промышленности, пишет New York Times со ссылкой на документы. "В прошлом месяце американские и европейские чиновники обменивались информацией о запрещенных технологиях на миллионы долларов, которые проскальзывают… на российскую территорию", - говорится в публикации. Отмечается, что Россия получает электронные компоненты, включая восемь особенно чувствительных категорий, через Армению, Казахстан и другие страны и использует их в вооружениях, применяемых в рамках специальной военной операции на Украине. В частности, особенно вырос импорт чипов из Китая. Во вторник New York Times сообщала, что США и ЕС направили чиновников в ряд стран, чтобы уговорить их сократить торговлю технологиями с Россией. По словам заместителя министра торговли США Элана Эстевеза, в ходе недавнего визита в Турцию американским властям удалось убедить Анкару приостановить перевалку грузов в РФ через зону свободной торговли, а также обслуживание российских и белорусских самолетов в турецких аэропортах.

https://ria.ru/20230407/uskoriteli-1863652901.html

https://ria.ru/20230330/elektronika-1861856360.html

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в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, технологии, сша, украина