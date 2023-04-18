https://ria.ru/20230418/rubl-1865988784.html
Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля
Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля - РИА Новости, 18.04.2023
Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля
ЦБ РФ готов приступить к пилотированию цифрового рубля, после пилота сможет предложить цифровой рубль всем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T09:50
2023-04-18T09:50
2023-04-18T10:01
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. ЦБ РФ готов приступить к пилотированию цифрового рубля, после пилота сможет предложить цифровой рубль всем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем", - сказала Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме.
https://ria.ru/20230410/pensii-1864241656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля
Набиуллина: Центральный банк готов приступить к пилотированию цифрового рубля