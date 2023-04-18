https://ria.ru/20230418/rubl-1865988784.html

Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля

Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля - РИА Новости, 18.04.2023

Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля

ЦБ РФ готов приступить к пилотированию цифрового рубля, после пилота сможет предложить цифровой рубль всем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T09:50

2023-04-18T09:50

2023-04-18T10:01

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. ЦБ РФ готов приступить к пилотированию цифрового рубля, после пилота сможет предложить цифровой рубль всем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем", - сказала Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме.

https://ria.ru/20230410/pensii-1864241656.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина