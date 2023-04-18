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Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля - РИА Новости, 18.04.2023
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09:50 18.04.2023 (обновлено: 10:01 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/rubl-1865988784.html
Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля
Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля - РИА Новости, 18.04.2023
Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля
ЦБ РФ готов приступить к пилотированию цифрового рубля, после пилота сможет предложить цифровой рубль всем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T09:50
2023-04-18T10:01
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. ЦБ РФ готов приступить к пилотированию цифрового рубля, после пилота сможет предложить цифровой рубль всем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем", - сказала Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля

Набиуллина: Центральный банк готов приступить к пилотированию цифрового рубля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. ЦБ РФ готов приступить к пилотированию цифрового рубля, после пилота сможет предложить цифровой рубль всем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем", - сказала Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме.
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