https://ria.ru/20230418/reka-1866067338.html

В Москве произошла утечка топлива в реку

В Москве произошла утечка топлива в реку - РИА Новости, 18.04.2023

В Москве произошла утечка топлива в реку

Утечка топлива произошла на площади порядка две тысячи квадратных метров в Москва-реку вблизи жилого комплекса "Рублево-Архангельское" из судна для проведения... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:02

2023-04-18T14:02

2023-04-18T14:02

происшествия

москва

экология

россия

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Утечка топлива произошла на площади порядка две тысячи квадратных метров в Москва-реку вблизи жилого комплекса "Рублево-Архангельское" из судна для проведения строительных работ на воде, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошла утечка топлива из спецсудна по проведению строительных работ на воде в акватории Москвы-реки возле ЖК "Рублево-Архангельское", - сказал собеседник агентства. По его словам, общая площадь разлива нефтепродуктов составила порядка двух тысяч квадратных метров. Обстоятельства происшествия и принадлежность судна выясняются.

https://ria.ru/20230418/pozhar-1866057145.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, экология, россия, городское хозяйство москвы