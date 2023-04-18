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В Москве произошла утечка топлива в реку - РИА Новости, 18.04.2023
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14:02 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/reka-1866067338.html
В Москве произошла утечка топлива в реку
В Москве произошла утечка топлива в реку - РИА Новости, 18.04.2023
В Москве произошла утечка топлива в реку
Утечка топлива произошла на площади порядка две тысячи квадратных метров в Москва-реку вблизи жилого комплекса "Рублево-Архангельское" из судна для проведения... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:02
2023-04-18T14:02
происшествия
москва
экология
россия
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Утечка топлива произошла на площади порядка две тысячи квадратных метров в Москва-реку вблизи жилого комплекса "Рублево-Архангельское" из судна для проведения строительных работ на воде, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошла утечка топлива из спецсудна по проведению строительных работ на воде в акватории Москвы-реки возле ЖК "Рублево-Архангельское", - сказал собеседник агентства. По его словам, общая площадь разлива нефтепродуктов составила порядка двух тысяч квадратных метров. Обстоятельства происшествия и принадлежность судна выясняются.
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происшествия, москва, экология, россия, городское хозяйство москвы
Происшествия, Москва, Экология, Россия, Городское хозяйство Москвы
В Москве произошла утечка топлива в реку

Утечка топлива в Москва-реку произошла на двух тысячах квадратных метров на западе столицы

© РИА Новости / Алексей Лебедев | Перейти в медиабанкМосковская канатная дорога над Москва-рекой
Московская канатная дорога над Москва-рекой - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Лебедев
Перейти в медиабанк
Московская канатная дорога над Москва-рекой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Утечка топлива произошла на площади порядка две тысячи квадратных метров в Москва-реку вблизи жилого комплекса "Рублево-Архангельское" из судна для проведения строительных работ на воде, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошла утечка топлива из спецсудна по проведению строительных работ на воде в акватории Москвы-реки возле ЖК "Рублево-Архангельское", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь разлива нефтепродуктов составила порядка двух тысяч квадратных метров. Обстоятельства происшествия и принадлежность судна выясняются.
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