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Стюардесса рассказала о секретах еды в самолете - РИА Новости, 18.04.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:11 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/puteshestviya-1865902000.html
Стюардесса рассказала о секретах еды в самолете
Стюардесса рассказала о секретах еды в самолете - РИА Новости, 18.04.2023
Стюардесса рассказала о секретах еды в самолете
Стюардесса рассказала, зачем авиакомпании пересаливают пищу, которую подают пассажирам на борту, сообщает Mirror. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T02:11
2023-04-18T02:11
туризм
туризм
новости - туризм
american airlines
еда
самолеты
пассажиры
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, зачем авиакомпании пересаливают пищу, которую подают пассажирам на борту, сообщает Mirror.Камила Якубякова, работающая бортпроводником более трех лет, объяснила, что "из-за изменения атмосферного давления и сухости воздуха внутри лайнера обоняние снижается примерно на 20 процентов, также меняется чувствительность вкусовых рецепторов, и пища кажется более пресной".Чтобы блюда казались вкуснее, в них добавляют много соли. "По этой причине я предпочитаю брать с собой перекусы из дома", — объясняет эксперт.По мере того, как самолеты поднимаются все выше и выше, атмосферное давление падает вместе с влажностью. На высоте около девяти тысяч метров влажность составляет менее 12 процентов, что суше, чем в большинстве пустынь, пишет издание.В ходе экспериментов исследователи выяснили, что соленые и сладкие вкусы путешественников меняются, в то время как кислые, горькие и пряные воспринимаются одинаково в самолете и на земле.Расс Браун, директор по бортовому питанию и розничной торговле в American Airlines, сказал: "Правильная приправа является ключом к тому, чтобы еда была вкусной в воздухе. Мы учитываем то, где пассажир будет есть блюдо".Чарльз Платкин, директор Центра продовольственной политики Хантер-колледжа Нью-Йорка 20 лет анализировал меню американских авиакомпаний и подтвердил, что они добавляют в еду много соли и сахара, поскольку не хотят, чтобы пассажиры жаловались на безвкусную пищу.
https://ria.ru/20230414/puteshestviya-1865072902.html
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туризм, новости - туризм, american airlines, еда, самолеты, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, American Airlines, Еда, Самолеты, Пассажиры
Стюардесса рассказала о секретах еды в самолете

Mirror: стюардесса рассказала, зачем авиакомпании пересаливают еду в самолете

© Depositphotos.com / Sid10Еда на борту самолета
Еда на борту самолета - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Depositphotos.com / Sid10
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, зачем авиакомпании пересаливают пищу, которую подают пассажирам на борту, сообщает Mirror.
Камила Якубякова, работающая бортпроводником более трех лет, объяснила, что "из-за изменения атмосферного давления и сухости воздуха внутри лайнера обоняние снижается примерно на 20 процентов, также меняется чувствительность вкусовых рецепторов, и пища кажется более пресной".
Чтобы блюда казались вкуснее, в них добавляют много соли. "По этой причине я предпочитаю брать с собой перекусы из дома", — объясняет эксперт.
По мере того, как самолеты поднимаются все выше и выше, атмосферное давление падает вместе с влажностью. На высоте около девяти тысяч метров влажность составляет менее 12 процентов, что суше, чем в большинстве пустынь, пишет издание.
В ходе экспериментов исследователи выяснили, что соленые и сладкие вкусы путешественников меняются, в то время как кислые, горькие и пряные воспринимаются одинаково в самолете и на земле.
Расс Браун, директор по бортовому питанию и розничной торговле в American Airlines, сказал: "Правильная приправа является ключом к тому, чтобы еда была вкусной в воздухе. Мы учитываем то, где пассажир будет есть блюдо".
Чарльз Платкин, директор Центра продовольственной политики Хантер-колледжа Нью-Йорка 20 лет анализировал меню американских авиакомпаний и подтвердил, что они добавляют в еду много соли и сахара, поскольку не хотят, чтобы пассажиры жаловались на безвкусную пищу.
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