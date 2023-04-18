https://ria.ru/20230418/puteshestviya-1865902000.html

Стюардесса рассказала о секретах еды в самолете

Стюардесса рассказала о секретах еды в самолете - РИА Новости, 18.04.2023

Стюардесса рассказала о секретах еды в самолете

Стюардесса рассказала, зачем авиакомпании пересаливают пищу, которую подают пассажирам на борту, сообщает Mirror. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T02:11

2023-04-18T02:11

2023-04-18T02:11

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, зачем авиакомпании пересаливают пищу, которую подают пассажирам на борту, сообщает Mirror.Камила Якубякова, работающая бортпроводником более трех лет, объяснила, что "из-за изменения атмосферного давления и сухости воздуха внутри лайнера обоняние снижается примерно на 20 процентов, также меняется чувствительность вкусовых рецепторов, и пища кажется более пресной".Чтобы блюда казались вкуснее, в них добавляют много соли. "По этой причине я предпочитаю брать с собой перекусы из дома", — объясняет эксперт.По мере того, как самолеты поднимаются все выше и выше, атмосферное давление падает вместе с влажностью. На высоте около девяти тысяч метров влажность составляет менее 12 процентов, что суше, чем в большинстве пустынь, пишет издание.В ходе экспериментов исследователи выяснили, что соленые и сладкие вкусы путешественников меняются, в то время как кислые, горькие и пряные воспринимаются одинаково в самолете и на земле.Расс Браун, директор по бортовому питанию и розничной торговле в American Airlines, сказал: "Правильная приправа является ключом к тому, чтобы еда была вкусной в воздухе. Мы учитываем то, где пассажир будет есть блюдо".Чарльз Платкин, директор Центра продовольственной политики Хантер-колледжа Нью-Йорка 20 лет анализировал меню американских авиакомпаний и подтвердил, что они добавляют в еду много соли и сахара, поскольку не хотят, чтобы пассажиры жаловались на безвкусную пищу.

https://ria.ru/20230414/puteshestviya-1865072902.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, american airlines, еда, самолеты, пассажиры