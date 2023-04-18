https://ria.ru/20230418/polk-1866032024.html

Координаторы "Бессмертного полка" подают заявки на шествие за рубежом

Координаторы "Бессмертного полка" подают заявки на шествие за рубежом - РИА Новости, 18.04.2023

Координаторы "Бессмертного полка" подают заявки на шествие за рубежом

Координаторы акции "Бессмертный полк" уже подают заявки на проведение шествия во всех странах, там, где будет получено разрешение, акция обязательно состоится,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:53

2023-04-18T11:53

2023-04-18T11:53

великая отечественная война (1941-1945)

россия

общество

день победы

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Координаторы акции "Бессмертный полк" уже подают заявки на проведение шествия во всех странах, там, где будет получено разрешение, акция обязательно состоится, заявила сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева. "Во всех странах сейчас наши коллеги, соратники, координаторы подают заявки на проведение шествия "Бессмертного полка". И там, где они получат разрешение, эти шествия обязательно состоятся", - сказала Цунаева на пресс-конференции о форматах проведения акции "Бессмертный полк" в 2023 году в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она добавила, что точное понимание, в каких странах получено разрешение, будет ближе к 9 мая. "Кроме того, традиционно все форматы, которые уже были задействованы в разные годы празднования 9 Мая, в формате онлайн тоже будут использоваться", - заключила сопредседатель центрального штаба движения. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20230418/sayt-1866024438.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великая отечественная война (1941-1945), россия, общество, день победы