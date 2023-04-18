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Координаторы "Бессмертного полка" подают заявки на шествие за рубежом - РИА Новости, 18.04.2023
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11:53 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/polk-1866032024.html
Координаторы "Бессмертного полка" подают заявки на шествие за рубежом
Координаторы "Бессмертного полка" подают заявки на шествие за рубежом - РИА Новости, 18.04.2023
Координаторы "Бессмертного полка" подают заявки на шествие за рубежом
Координаторы акции "Бессмертный полк" уже подают заявки на проведение шествия во всех странах, там, где будет получено разрешение, акция обязательно состоится,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:53
2023-04-18T11:53
великая отечественная война (1941-1945)
россия
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Координаторы акции "Бессмертный полк" уже подают заявки на проведение шествия во всех странах, там, где будет получено разрешение, акция обязательно состоится, заявила сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева. "Во всех странах сейчас наши коллеги, соратники, координаторы подают заявки на проведение шествия "Бессмертного полка". И там, где они получат разрешение, эти шествия обязательно состоятся", - сказала Цунаева на пресс-конференции о форматах проведения акции "Бессмертный полк" в 2023 году в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она добавила, что точное понимание, в каких странах получено разрешение, будет ближе к 9 мая. "Кроме того, традиционно все форматы, которые уже были задействованы в разные годы празднования 9 Мая, в формате онлайн тоже будут использоваться", - заключила сопредседатель центрального штаба движения. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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великая отечественная война (1941-1945), россия, общество, день победы
Великая Отечественная война (1941-1945), Россия, Общество, День Победы
Координаторы "Бессмертного полка" подают заявки на шествие за рубежом

Координаторы "Бессмертного полка" уже подают заявки на проведение шествия за рубежом

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкАкция "Бессмертный полк" в Берлине
Акция Бессмертный полк в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Акция "Бессмертный полк" в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Координаторы акции "Бессмертный полк" уже подают заявки на проведение шествия во всех странах, там, где будет получено разрешение, акция обязательно состоится, заявила сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева.
"Во всех странах сейчас наши коллеги, соратники, координаторы подают заявки на проведение шествия "Бессмертного полка". И там, где они получат разрешение, эти шествия обязательно состоятся", - сказала Цунаева на пресс-конференции о форматах проведения акции "Бессмертный полк" в 2023 году в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Она добавила, что точное понимание, в каких странах получено разрешение, будет ближе к 9 мая.
"Кроме того, традиционно все форматы, которые уже были задействованы в разные годы празднования 9 Мая, в формате онлайн тоже будут использоваться", - заключила сопредседатель центрального штаба движения.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Акция Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
На сайт "Бессмертного полка" можно будет загрузить фото участников СВО
Вчера, 11:33
 
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