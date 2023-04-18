https://ria.ru/20230418/pokrovskiy-1866161481.html

Иноагент Покровский* объявил о сборе средств Украине с нового концерта

Иноагент Покровский* объявил о сборе средств Украине с нового концерта - РИА Новости, 18.04.2023

Иноагент Покровский* объявил о сборе средств Украине с нового концерта

Музыкант Максим Покровский* объявил в своей соцсети, что передаст средства с нового концерта в США в поддержку Украине. Он запланировал выступить со своей... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T19:08

2023-04-18T19:08

2023-04-18T23:23

шоубиз

украина

максим покровский

сша

знаменитости

иноагенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96831/06/968310612_0:110:2886:1733_1920x0_80_0_0_b321bfd1713c4efd69572b471f1b8136.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Музыкант Максим Покровский* объявил в своей соцсети, что передаст средства с нового концерта в США в поддержку Украине. Он запланировал выступить со своей группой "Ногу свело!" 29 сентября в Нью-Йорке. Он добавил, что назвал свое мероприятие "Шоу иноагента", а также сделает скидку на билеты для украинских беженцев. Максим Покровский* перебрался в США несколько лет назад. После начала спецоперации он заявил, что поддерживает Украину, и стал планировать свои выступления исключительно за границей. В конце марта лидера "Ногу свело" признали иноагентом. В ответ певец назвал свой новый статус "популярностью". *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230202/yakomulskiy-1849171620.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

украина, максим покровский, сша, знаменитости, иноагенты