https://ria.ru/20230418/pokrovskiy-1866161481.html
Иноагент Покровский* объявил о сборе средств Украине с нового концерта
Иноагент Покровский* объявил о сборе средств Украине с нового концерта - РИА Новости, 18.04.2023
Иноагент Покровский* объявил о сборе средств Украине с нового концерта
Музыкант Максим Покровский* объявил в своей соцсети, что передаст средства с нового концерта в США в поддержку Украине. Он запланировал выступить со своей... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:08
2023-04-18T19:08
2023-04-18T23:23
шоубиз
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максим покровский
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иноагенты
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Музыкант Максим Покровский* объявил в своей соцсети, что передаст средства с нового концерта в США в поддержку Украине. Он запланировал выступить со своей группой "Ногу свело!" 29 сентября в Нью-Йорке. Он добавил, что назвал свое мероприятие "Шоу иноагента", а также сделает скидку на билеты для украинских беженцев. Максим Покровский* перебрался в США несколько лет назад. После начала спецоперации он заявил, что поддерживает Украину, и стал планировать свои выступления исключительно за границей. В конце марта лидера "Ногу свело" признали иноагентом. В ответ певец назвал свой новый статус "популярностью". *Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230202/yakomulskiy-1849171620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, максим покровский, сша, знаменитости, иноагенты
Шоубиз, Украина, Максим Покровский, США, Знаменитости, иноагенты
Иноагент Покровский* объявил о сборе средств Украине с нового концерта
Музыкант Максим Покровский заявил о сборе средств Украине с нового концерта в США
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Музыкант Максим Покровский* объявил в своей соцсети, что передаст средства с нового концерта в США в поддержку Украине. Он запланировал выступить со своей группой "Ногу свело!" 29 сентября в Нью-Йорке.
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"Мы открываем продажи на концерт 29 сентября в нашем насиженном и уютном месте The Cutting Room. А также мы будем делать Meet&Greet (встреча с артистом перед концертом – Прим. Ред.) – все деньги пойдут на помощь Украине", – написал Покровский*.
Он добавил, что назвал свое мероприятие "Шоу иноагента", а также сделает скидку на билеты для украинских беженцев.
Максим Покровский* перебрался в США несколько лет назад. После начала спецоперации он заявил, что поддерживает Украину, и стал планировать свои выступления исключительно за границей.
В конце марта лидера "Ногу свело" признали
иноагентом. В ответ певец назвал
свой новый статус "популярностью".
*Признан Минюстом иноагентом
Экс-барабанщик "Ногу свело" призвал Покровского вернуть долг