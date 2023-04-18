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Иноагент Покровский* объявил о сборе средств Украине с нового концерта - РИА Новости, 18.04.2023
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Шоубиз
 
19:08 18.04.2023 (обновлено: 23:23 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/pokrovskiy-1866161481.html
Иноагент Покровский* объявил о сборе средств Украине с нового концерта
Иноагент Покровский* объявил о сборе средств Украине с нового концерта - РИА Новости, 18.04.2023
Иноагент Покровский* объявил о сборе средств Украине с нового концерта
Музыкант Максим Покровский* объявил в своей соцсети, что передаст средства с нового концерта в США в поддержку Украине. Он запланировал выступить со своей... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:08
2023-04-18T23:23
шоубиз
украина
максим покровский
сша
знаменитости
иноагенты
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Музыкант Максим Покровский* объявил в своей соцсети, что передаст средства с нового концерта в США в поддержку Украине. Он запланировал выступить со своей группой "Ногу свело!" 29 сентября в Нью-Йорке. Он добавил, что назвал свое мероприятие "Шоу иноагента", а также сделает скидку на билеты для украинских беженцев. Максим Покровский* перебрался в США несколько лет назад. После начала спецоперации он заявил, что поддерживает Украину, и стал планировать свои выступления исключительно за границей. В конце марта лидера "Ногу свело" признали иноагентом. В ответ певец назвал свой новый статус "популярностью". *Признан Минюстом иноагентом
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украина, максим покровский, сша, знаменитости, иноагенты
Шоубиз, Украина, Максим Покровский, США, Знаменитости, иноагенты
Иноагент Покровский* объявил о сборе средств Украине с нового концерта

Музыкант Максим Покровский заявил о сборе средств Украине с нового концерта в США

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКонцерт группы "Ногу свело"
Концерт группы Ногу свело - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Музыкант Максим Покровский* объявил в своей соцсети, что передаст средства с нового концерта в США в поддержку Украине. Он запланировал выступить со своей группой "Ногу свело!" 29 сентября в Нью-Йорке.
Скриншот публикации Максима Покровского* в социальной сети
Скриншот публикации Максима Покровского* в социальной сети
Скриншот публикации Максима Покровского* в социальной сети
«
"Мы открываем продажи на концерт 29 сентября в нашем насиженном и уютном месте The Cutting Room. А также мы будем делать Meet&Greet (встреча с артистом перед концертом – Прим. Ред.) – все деньги пойдут на помощь Украине", – написал Покровский*.
Он добавил, что назвал свое мероприятие "Шоу иноагента", а также сделает скидку на билеты для украинских беженцев.
Максим Покровский* перебрался в США несколько лет назад. После начала спецоперации он заявил, что поддерживает Украину, и стал планировать свои выступления исключительно за границей.
В конце марта лидера "Ногу свело" признали иноагентом. В ответ певец назвал свой новый статус "популярностью".
*Признан Минюстом иноагентом
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ШоубизУкраинаМаксим ПокровскийСШАЗнаменитостииноагенты
 
 
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