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Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов - РИА Новости, 01.04.2023
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Шоубиз
 
10:33 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/pokrovskiy-1862325955.html
Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов
Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов - РИА Новости, 01.04.2023
Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов
Лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов, назвав ситуацию "хайпом". РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T10:33
2023-04-01T10:33
шоубиз
максим покровский
россия
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов, назвав ситуацию "хайпом". Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в пятницу. По данным ведомства, певец выступал в поддержку недружественной страны - Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан России и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины. "Популярность 2023, прости, Господи! Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого "хайпа" не заказывал", - написал Покровский* на своей странице в Instagram**. Музыкант также напомнил, что дело о дискредитации Вооруженных сил России в его отношении было прекращено пару дней назад. Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы 27 марта из-за истечения сроков давности прекратил производство по протоколу на Покровского* за дискредитацию ВС РФ. По статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, музыканту грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230202/yakomulskiy-1849171620.html
https://ria.ru/20230323/nogusvelo-1860051834.html
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максим покровский, россия, общество
Шоубиз, Максим Покровский, Россия, Общество
Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов

Максим Покровский назвал внесение его имени в реестр иноагентов хайпом

© РИА Новости / Илья ГригорьевМаксим Покровский и группа "Ногу свело" выступает на фестивале в Петербурге
Максим Покровский и группа Ногу свело выступает на фестивале в Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Илья Григорьев
Максим Покровский и группа "Ногу свело" выступает на фестивале в Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов, назвав ситуацию "хайпом".
Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в пятницу. По данным ведомства, певец выступал в поддержку недружественной страны - Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан России и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.
"Популярность 2023, прости, Господи! Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого "хайпа" не заказывал", - написал Покровский* на своей странице в Instagram**.
Музыкант также напомнил, что дело о дискредитации Вооруженных сил России в его отношении было прекращено пару дней назад.
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Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы 27 марта из-за истечения сроков давности прекратил производство по протоколу на Покровского* за дискредитацию ВС РФ. По статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, музыканту грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизМаксим ПокровскийРоссияОбщество
 
 
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