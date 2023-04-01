https://ria.ru/20230401/pokrovskiy-1862325955.html

Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов

Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов - РИА Новости, 01.04.2023

Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов

Лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов, назвав ситуацию "хайпом". РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T10:33

2023-04-01T10:33

2023-04-01T10:33

шоубиз

максим покровский

россия

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов, назвав ситуацию "хайпом". Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в пятницу. По данным ведомства, певец выступал в поддержку недружественной страны - Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан России и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины. "Популярность 2023, прости, Господи! Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого "хайпа" не заказывал", - написал Покровский* на своей странице в Instagram**. Музыкант также напомнил, что дело о дискредитации Вооруженных сил России в его отношении было прекращено пару дней назад. Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы 27 марта из-за истечения сроков давности прекратил производство по протоколу на Покровского* за дискредитацию ВС РФ. По статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, музыканту грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230202/yakomulskiy-1849171620.html

https://ria.ru/20230323/nogusvelo-1860051834.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

максим покровский, россия, общество