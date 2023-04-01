https://ria.ru/20230401/pokrovskiy-1862325955.html
Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов
Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов - РИА Новости, 01.04.2023
Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов
Лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов, назвав ситуацию "хайпом". РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T10:33
2023-04-01T10:33
2023-04-01T10:33
шоубиз
максим покровский
россия
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов, назвав ситуацию "хайпом". Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в пятницу. По данным ведомства, певец выступал в поддержку недружественной страны - Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан России и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины. "Популярность 2023, прости, Господи! Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого "хайпа" не заказывал", - написал Покровский* на своей странице в Instagram**. Музыкант также напомнил, что дело о дискредитации Вооруженных сил России в его отношении было прекращено пару дней назад. Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы 27 марта из-за истечения сроков давности прекратил производство по протоколу на Покровского* за дискредитацию ВС РФ. По статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, музыканту грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230202/yakomulskiy-1849171620.html
https://ria.ru/20230323/nogusvelo-1860051834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим покровский, россия, общество
Шоубиз, Максим Покровский, Россия, Общество
Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов
Максим Покровский назвал внесение его имени в реестр иноагентов хайпом
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский* прокомментировал внесение его имени в реестр иноагентов, назвав ситуацию "хайпом".
Минюст РФ
включил Покровского* в реестр иноагентов в пятницу. По данным ведомства, певец выступал в поддержку недружественной страны - Украины
, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан России и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.
"Популярность 2023, прости, Господи! Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого "хайпа" не заказывал", - написал Покровский* на своей странице в Instagram**.
Музыкант также напомнил, что дело о дискредитации Вооруженных сил России в его отношении было прекращено пару дней назад.
Экс-барабанщик "Ногу свело" призвал Покровского вернуть долг
Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы
27 марта из-за истечения сроков давности прекратил производство по протоколу на Покровского* за дискредитацию ВС РФ. По статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, музыканту грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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