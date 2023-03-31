https://ria.ru/20230331/inoagent-1862280448.html

Минюст признал Максима Покровского* иноагентом

Минюст признал Максима Покровского* иноагентом - РИА Новости, 31.03.2023

Минюст признал Максима Покровского* иноагентом

Минюст РФ включил в реестр иноагентов певца Максима Покровского*, журналиста Георгия Чентемирова*, политика Сергея Бойко* и три организации, сообщается на сайте РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T21:10

2023-03-31T21:10

2023-03-31T21:36

россия

максим покровский

министерство юстиции рф (минюст россии)

украина

теплица социальных технологий

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97448/83/974488371_0:0:2531:1423_1920x0_80_0_0_78c5de728b4cc2057c3bc3a2f3d337df.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр иноагентов певца Максима Покровского*, журналиста Георгия Чентемирова*, политика Сергея Бойко* и три организации, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский* открыто выступал в поддержку недружественной страны - Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан России и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.Также указывается, что экс-председатель союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров* участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20230324/medvedev-1860289512.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, максим покровский, министерство юстиции рф (минюст россии), украина, теплица социальных технологий