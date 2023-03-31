https://ria.ru/20230331/inoagent-1862280448.html
Минюст признал Максима Покровского* иноагентом
Минюст признал Максима Покровского* иноагентом - РИА Новости, 31.03.2023
Минюст признал Максима Покровского* иноагентом
Минюст РФ включил в реестр иноагентов певца Максима Покровского*, журналиста Георгия Чентемирова*, политика Сергея Бойко* и три организации, сообщается на сайте РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T21:10
2023-03-31T21:10
2023-03-31T21:36
россия
максим покровский
министерство юстиции рф (минюст россии)
украина
теплица социальных технологий
шоубиз
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр иноагентов певца Максима Покровского*, журналиста Георгия Чентемирова*, политика Сергея Бойко* и три организации, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский* открыто выступал в поддержку недружественной страны - Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан России и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.Также указывается, что экс-председатель союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров* участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20230324/medvedev-1860289512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим покровский, министерство юстиции рф (минюст россии), украина, теплица социальных технологий
Россия, Максим Покровский, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Украина, Теплица социальных технологий, Шоубиз
Минюст признал Максима Покровского* иноагентом
Минюст России включил в реестр иностранных агентов певца Покровского и еще двух человек
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр иноагентов певца Максима Покровского*, журналиста Георгия Чентемирова*, политика Сергея Бойко* и три организации, сообщается на сайте ведомства.
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"Тридцать первого марта 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Максим Покровский*, Сергей Бойко*, Георгий Чентемиров*, проект "Теплица социальных технологий
"**, общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие"**, а также объединение "Настоящая Россия"** - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский
* открыто выступал в поддержку недружественной страны - Украины
, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан России и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.
Также указывается, что экс-председатель союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров* участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация, выполняющая функции иноагента.
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