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Минюст признал Максима Покровского* иноагентом - РИА Новости, 31.03.2023
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Шоубиз
 
21:10 31.03.2023 (обновлено: 21:36 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/inoagent-1862280448.html
Минюст признал Максима Покровского* иноагентом
Минюст признал Максима Покровского* иноагентом - РИА Новости, 31.03.2023
Минюст признал Максима Покровского* иноагентом
Минюст РФ включил в реестр иноагентов певца Максима Покровского*, журналиста Георгия Чентемирова*, политика Сергея Бойко* и три организации, сообщается на сайте РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T21:10
2023-03-31T21:36
россия
максим покровский
министерство юстиции рф (минюст россии)
украина
теплица социальных технологий
шоубиз
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр иноагентов певца Максима Покровского*, журналиста Георгия Чентемирова*, политика Сергея Бойко* и три организации, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский* открыто выступал в поддержку недружественной страны - Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан России и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.Также указывается, что экс-председатель союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров* участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20230324/medvedev-1860289512.html
россия
украина
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россия, максим покровский, министерство юстиции рф (минюст россии), украина, теплица социальных технологий
Россия, Максим Покровский, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Украина, Теплица социальных технологий, Шоубиз
Минюст признал Максима Покровского* иноагентом

Минюст России включил в реестр иностранных агентов певца Покровского и еще двух человек

© РИА Новости / Илья ГригорьевМаксим Покровский*
Максим Покровский* - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Илья Григорьев
Максим Покровский*. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр иноагентов певца Максима Покровского*, журналиста Георгия Чентемирова*, политика Сергея Бойко* и три организации, сообщается на сайте ведомства.
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"Тридцать первого марта 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Максим Покровский*, Сергей Бойко*, Георгий Чентемиров*, проект "Теплица социальных технологий"**, общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие"**, а также объединение "Настоящая Россия"** - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский* открыто выступал в поддержку недружественной страны - Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан России и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.
Также указывается, что экс-председатель союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров* участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация, выполняющая функции иноагента.
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ШоубизРоссияМаксим ПокровскийМинистерство юстиции РФ (Минюст России)УкраинаТеплица социальных технологий
 
 
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