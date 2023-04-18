https://ria.ru/20230418/pmef-1866041209.html

Песков рассказал о подготовке к ПМЭФ

Песков рассказал о подготовке к ПМЭФ - РИА Новости, 18.04.2023

Песков рассказал о подготовке к ПМЭФ

Ведется работа с гостями Петербургского международного экономического форума, есть определенные наработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:26

2023-04-18T12:26

2023-04-18T12:35

петербургский международный экономический форум (фонд)

общество

россия

бразилия

дмитрий песков

владимир путин

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ведется работа с гостями Петербургского международного экономического форума, есть определенные наработки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава МИД Бразилии Мауру Виэйра заявил, что президент России Владимир Путин пригласил своего бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву приехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)."Есть определенные наработки, сейчас верстается программа и ведется работа с гостями, как только она будет финализирована, мы, как всегда, вас проинформируем", - ответил Песков журналистам.

https://ria.ru/20230412/forum-1864927713.html

россия

бразилия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петербургский международный экономический форум (фонд), общество, россия, бразилия, дмитрий песков, владимир путин, луис инасиу лула да силва