https://ria.ru/20230418/pistolet-1866061475.html
В Новосибирске школьник выстрелил в одноклассника из пневматики
В Новосибирске школьник выстрелил в одноклассника из пневматики - РИА Новости, 18.04.2023
В Новосибирске школьник выстрелил в одноклассника из пневматики
Восьмиклассник в одной из школ Новосибирска выстрелил из пневматического пистолета в одноклассника, в отношении его матери составили административный протокол,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:35
2023-04-18T13:35
2023-04-18T13:35
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НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Восьмиклассник в одной из школ Новосибирска выстрелил из пневматического пистолета в одноклассника, в отношении его матери составили административный протокол, сообщили во вторник журналистам в ГУМВД по Новосибирской области. Инцидент произошел еще 4 апреля, однако известно о нем стало во вторник. По данным полиции, из школы в отдел полиции "Дзержинский" поступило сообщение о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. "На указанный адрес прибыли сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет. Со старшеклассником провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий. Потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. В настоящее время проводится проверка", - рассказали в главке. В полиции также уточнили, что в отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Мальчик поставлен на учет в ПДН. В свою очередь по факту произошедшего свою проверку организовали в региональном следственном управлении СК РФ. "Предварительно установлено, что 4 апреля 2023 года в школе, расположенной в Дзержинском районе, ученик восьмого класса случайно выстрелил в предплечье одноклассника из пневматического пистолета. В результате инцидента пострадавший получил ушибы мягких тканей, опасности для жизни и здоровья нет", - рассказали в СУСК о первых результатах проверки.
https://ria.ru/20230417/strelba-1865912460.html
https://ria.ru/20230414/arest-1865447053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), школа, дети
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Школа, Дети
В Новосибирске школьник выстрелил в одноклассника из пневматики
В Новосибирске школьник выстрелил в восьмиклассника из пневматического пистолета
НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Восьмиклассник в одной из школ Новосибирска выстрелил из пневматического пистолета в одноклассника, в отношении его матери составили административный протокол, сообщили во вторник журналистам в ГУМВД по Новосибирской области.
Инцидент произошел еще 4 апреля, однако известно о нем стало во вторник. По данным полиции, из школы в отдел полиции "Дзержинский" поступило сообщение о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета.
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"На указанный адрес прибыли сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет. Со старшеклассником провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий.
Потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. В настоящее время проводится проверка", - рассказали в главке.
В полиции также уточнили, что в отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Мальчик поставлен на учет в ПДН.
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В свою очередь по факту произошедшего свою проверку организовали в региональном следственном управлении СК
РФ.
"Предварительно установлено, что 4 апреля 2023 года в школе, расположенной в Дзержинском районе
, ученик восьмого класса случайно выстрелил в предплечье одноклассника из пневматического пистолета. В результате инцидента пострадавший получил ушибы мягких тканей, опасности для жизни и здоровья нет", - рассказали в СУСК о первых результатах проверки.
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