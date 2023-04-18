https://ria.ru/20230418/pistolet-1866061475.html

В Новосибирске школьник выстрелил в одноклассника из пневматики

В Новосибирске школьник выстрелил в одноклассника из пневматики - РИА Новости, 18.04.2023

В Новосибирске школьник выстрелил в одноклассника из пневматики

Восьмиклассник в одной из школ Новосибирска выстрелил из пневматического пистолета в одноклассника, в отношении его матери составили административный протокол,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:35

2023-04-18T13:35

2023-04-18T13:35

происшествия

новосибирск

новосибирская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Восьмиклассник в одной из школ Новосибирска выстрелил из пневматического пистолета в одноклассника, в отношении его матери составили административный протокол, сообщили во вторник журналистам в ГУМВД по Новосибирской области. Инцидент произошел еще 4 апреля, однако известно о нем стало во вторник. По данным полиции, из школы в отдел полиции "Дзержинский" поступило сообщение о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. "На указанный адрес прибыли сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет. Со старшеклассником провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий. Потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. В настоящее время проводится проверка", - рассказали в главке. В полиции также уточнили, что в отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Мальчик поставлен на учет в ПДН. В свою очередь по факту произошедшего свою проверку организовали в региональном следственном управлении СК РФ. "Предварительно установлено, что 4 апреля 2023 года в школе, расположенной в Дзержинском районе, ученик восьмого класса случайно выстрелил в предплечье одноклассника из пневматического пистолета. В результате инцидента пострадавший получил ушибы мягких тканей, опасности для жизни и здоровья нет", - рассказали в СУСК о первых результатах проверки.

https://ria.ru/20230417/strelba-1865912460.html

https://ria.ru/20230414/arest-1865447053.html

https://ria.ru/20230413/zaderzhanie-1865022029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), школа, дети