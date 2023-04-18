https://ria.ru/20230418/pashinyan-1866144682.html

Пашинян рассказал, за что его стоит судить

Пашинян рассказал, за что его стоит судить - РИА Новости, 18.04.2023

Пашинян рассказал, за что его стоит судить

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его стоит судить за то, что он не раскрыл обществу детали процесса карабахского урегулирования до эскалации... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:36

2023-04-18T17:36

2023-04-18T17:48

в мире

азербайджан

нагорный карабах

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его стоит судить за то, что он не раскрыл обществу детали процесса карабахского урегулирования до эскалации конфликта осенью 2020 года."Это была моя ошибка. Я должен был тогда встать, показать переговорные документы и сказать: "Народ, мы дошли до этого пункта, вариантов у нас нет". Вот за это меня стоит судить — за то, что не пришел и не сказал, что эта игра завершена. Это моя ошибка, если меня в чем-то и обвиняете, то обвиняйте в этом", — сказал Пашинян, выступая в парламенте.По его словам, заложенная в 2007 году концепция карабахского урегулирования предусматривала, что до признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана право на самоопределение не могло быть реализовано. Пашинян добавил, что в 2019 году предлагал разъяснить, что представляют собой Мадридские принципы карабахского урегулирования, может ли Нагорный Карабах самоопределиться по этим принципам и не быть в составе Азербайджана. "Я получил ответ: "Да, если Азербайджан согласится", — отметил премьер.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией, оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230418/granitsa-1866032801.html

https://ria.ru/20230418/ssha-1866065288.html

азербайджан

нагорный карабах

армения

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, нагорный карабах, армения, никол пашинян