Пашинян рассказал, за что его стоит судить
Пашинян заявил, что его стоит судить за то, что не раскрыл детали карабахского процесса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его стоит судить за то, что он не раскрыл обществу детали процесса карабахского урегулирования до эскалации конфликта осенью 2020 года.
"Это была моя ошибка. Я должен был тогда встать, показать переговорные документы и сказать: "Народ, мы дошли до этого пункта, вариантов у нас нет". Вот за это меня стоит судить — за то, что не пришел и не сказал, что эта игра завершена. Это моя ошибка, если меня в чем-то и обвиняете, то обвиняйте в этом", — сказал Пашинян, выступая в парламенте.
По его словам, заложенная в 2007 году концепция карабахского урегулирования предусматривала, что до признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана право на самоопределение не могло быть реализовано. Пашинян добавил, что в 2019 году предлагал разъяснить, что представляют собой Мадридские принципы карабахского урегулирования, может ли Нагорный Карабах самоопределиться по этим принципам и не быть в составе Азербайджана. "Я получил ответ: "Да, если Азербайджан согласится", — отметил премьер.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией, оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.