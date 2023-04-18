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Пашинян рассказал, за что его стоит судить - РИА Новости, 18.04.2023
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17:36 18.04.2023 (обновлено: 17:48 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/pashinyan-1866144682.html
Пашинян рассказал, за что его стоит судить
Пашинян рассказал, за что его стоит судить - РИА Новости, 18.04.2023
Пашинян рассказал, за что его стоит судить
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его стоит судить за то, что он не раскрыл обществу детали процесса карабахского урегулирования до эскалации... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:36
2023-04-18T17:48
в мире
азербайджан
нагорный карабах
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его стоит судить за то, что он не раскрыл обществу детали процесса карабахского урегулирования до эскалации конфликта осенью 2020 года."Это была моя ошибка. Я должен был тогда встать, показать переговорные документы и сказать: "Народ, мы дошли до этого пункта, вариантов у нас нет". Вот за это меня стоит судить — за то, что не пришел и не сказал, что эта игра завершена. Это моя ошибка, если меня в чем-то и обвиняете, то обвиняйте в этом", — сказал Пашинян, выступая в парламенте.По его словам, заложенная в 2007 году концепция карабахского урегулирования предусматривала, что до признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана право на самоопределение не могло быть реализовано. Пашинян добавил, что в 2019 году предлагал разъяснить, что представляют собой Мадридские принципы карабахского урегулирования, может ли Нагорный Карабах самоопределиться по этим принципам и не быть в составе Азербайджана. "Я получил ответ: "Да, если Азербайджан согласится", — отметил премьер.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией, оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230418/granitsa-1866032801.html
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, армения, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Армения, Никол Пашинян
Пашинян рассказал, за что его стоит судить

Пашинян заявил, что его стоит судить за то, что не раскрыл детали карабахского процесса

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его стоит судить за то, что он не раскрыл обществу детали процесса карабахского урегулирования до эскалации конфликта осенью 2020 года.
"Это была моя ошибка. Я должен был тогда встать, показать переговорные документы и сказать: "Народ, мы дошли до этого пункта, вариантов у нас нет". Вот за это меня стоит судить — за то, что не пришел и не сказал, что эта игра завершена. Это моя ошибка, если меня в чем-то и обвиняете, то обвиняйте в этом", — сказал Пашинян, выступая в парламенте.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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По его словам, заложенная в 2007 году концепция карабахского урегулирования предусматривала, что до признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана право на самоопределение не могло быть реализовано. Пашинян добавил, что в 2019 году предлагал разъяснить, что представляют собой Мадридские принципы карабахского урегулирования, может ли Нагорный Карабах самоопределиться по этим принципам и не быть в составе Азербайджана. "Я получил ответ: "Да, если Азербайджан согласится", — отметил премьер.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией, оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.
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