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Киев продолжает стягивать силы на Купянское направление, заявили в ЛНР

Киев продолжает стягивать силы на Купянское направление, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.04.2023

Киев продолжает стягивать силы на Купянское направление, заявили в ЛНР

На купянском направлении в районе села Табаевка Харьковской области Киев продолжает стягивать технику и личный состав, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T07:38

2023-04-18T07:38

2023-04-18T07:38

специальная военная операция на украине

киев

харьковская область

луганская народная республика

андрей марочко

в мире

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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. На купянском направлении в районе села Табаевка Харьковской области Киев продолжает стягивать технику и личный состав, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В район населенного пункта Табаевка прибыла колонна техники с личным составом численностью до роты. По приезде был организован ПВД (пункт временной дислокации - ред.) с местами для проживания, а также местом стоянки техники", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что противник ведет активные работы по маскировке техники в данном районе.

https://ria.ru/20230418/obstrely-1865971742.html

киев

харьковская область

луганская народная республика

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киев, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, в мире