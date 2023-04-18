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Киев продолжает стягивать силы на Купянское направление, заявили в ЛНР
Киев продолжает стягивать силы на Купянское направление, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.04.2023
Киев продолжает стягивать силы на Купянское направление, заявили в ЛНР
На купянском направлении в районе села Табаевка Харьковской области Киев продолжает стягивать технику и личный состав, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T07:38
2023-04-18T07:38
2023-04-18T07:38
специальная военная операция на украине
киев
харьковская область
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андрей марочко
в мире
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. На купянском направлении в районе села Табаевка Харьковской области Киев продолжает стягивать технику и личный состав, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В район населенного пункта Табаевка прибыла колонна техники с личным составом численностью до роты. По приезде был организован ПВД (пункт временной дислокации - ред.) с местами для проживания, а также местом стоянки техники", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что противник ведет активные работы по маскировке техники в данном районе.
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киев, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, В мире
Киев продолжает стягивать силы на Купянское направление, заявили в ЛНР
Офицер ЛНР в отставке Марочко: Киев продолжает стягивать силы на Купянское направление