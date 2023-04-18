https://ria.ru/20230418/makron-1865959166.html

Макрон выделил три направления действий "для блага французов"

Макрон выделил три направления действий "для блага французов" - РИА Новости, 18.04.2023

Макрон выделил три направления действий "для блага французов"

Президент Франции Эммануэль Макрон в записанном заранее телеобращении к французам выделил три основных вектора действий правительства, направленные "на благо... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T02:19

2023-04-18T02:19

2023-04-18T02:19

в мире

франция

эммануэль макрон

элизабет борн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg

ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в записанном заранее телеобращении к французам выделил три основных вектора действий правительства, направленные "на благо французов", первые результаты глава государства хочет видеть через 100 дней. Макрон попытался объяснить населению необходимость спешного принятия "необходимой", по его словам, пенсионной реформы. Он отметил, что "слышит гнев французов", добавив, что "дверь Елисейского дворца" остается открытой для профсоюзов и диалога с ними. Макрон подчеркнул, что готов принять их в назначенный срок, несмотря на то, что лидеры профсоюзного движения отказались от встречи с президентом во вторник. В 13-минутном обращении Макрон выделил основные направления работы правительства на ближайшее время. Первое – это создание "нового пакта трудоустройства". Макрон заявил, что готов обсуждать все вопросы, включая распределение прибыли, профессиональную переквалификацию или трудоустройство пожилых граждан. Второй темой Макрон назвал обновление правопорядка в стране и усиление контроля за нелегальной иммиграцией. "Нет свободы без закона или санкций против тех, кто нарушает права других", - заявил президент, отметив, что во Франции будут дополнительно сформированы 200 бригад жандармов. Третьим пунктом программы президента на ближайшее время стал "прогресс для улучшения жизни". В этой связи он планирует улучшить работу систем образования и здравоохранения, обещав "в течение двух лет разгрузить службы скорой помощи". Он отметил, что премьер-министр страны Элизабет Борн на следующей неделе представит "дорожную карту" этих реформ, а первые итоги будут подведены через 100 дней, 14 июля. Выступление Макрона сопровождалось многочисленными "маршами пустых кастрюль" во французских городах. В знак протеста против речи Макрона люди вышли на улицы с кастрюлями и ложками и стучали ими. В ряде городов акции переросли в стычки протестующих с полицией. Профсоюзы раскритиковали речь президента, в очередной раз обвинив его в "презрении" к французам. По словам главы крупнейшего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине, "непонятно, на какой планете живет Макрон". Она отметила, что президент так и не смог услышать ни доводы и альтернативные предложения профсоюзов по реформе пенсий, ни мнение французского общества. Глава профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Берже заявил, что выступление президента было "лишено всякой конкретики", а темы трудоустройства, которые Макрон предложил обсудить с профсоюзами, нуждались в обсуждении до принятия пенсионной реформы. Конституционный совет Франции в пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы отказались от встречи Макроном, которую он предложил провести во вторник, и призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию. Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.

https://ria.ru/20230412/makron-1864824329.html

https://ria.ru/20230413/obvinenie-1865090750.html

https://ria.ru/20230417/protest-1865940627.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн