https://ria.ru/20230418/kor-1866160479.html

МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори

МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори - РИА Новости, 18.04.2023

МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Обучение на основной территории Московского авиационного института (МАИ) будет проходить в онлайн-формате с 19 апреля по 2 мая для предупреждения... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T18:17

2023-04-18T18:17

2023-04-18T18:17

московский авиационный институт

общество

москва

корь

вакцинация

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Обучение на основной территории Московского авиационного института (МАИ) будет проходить в онлайн-формате с 19 апреля по 2 мая для предупреждения распространения кори, сообщается на сайте вуза. Отмечается, что обучение в других корпусах продолжится в очном формате. Кроме того, доступ на основную территорию МАИ возможен для студентов, имеющих иммунитет против кори. Ранее Губкинский университет объявил для студентов внеплановые каникулы из-за того, что в вузе были выявлены случаи кори. Студенты во время "каникул" должны будут пройти вакцинацию.

https://ria.ru/20221123/kor-1833792765.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московский авиационный институт, общество, москва, корь, вакцинация