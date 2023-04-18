https://ria.ru/20230418/kor-1866160479.html
МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори
МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори - РИА Новости, 18.04.2023
МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори
Обучение на основной территории Московского авиационного института (МАИ) будет проходить в онлайн-формате с 19 апреля по 2 мая для предупреждения... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:17
2023-04-18T18:17
2023-04-18T18:17
московский авиационный институт
общество
москва
корь
вакцинация
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Обучение на основной территории Московского авиационного института (МАИ) будет проходить в онлайн-формате с 19 апреля по 2 мая для предупреждения распространения кори, сообщается на сайте вуза. Отмечается, что обучение в других корпусах продолжится в очном формате. Кроме того, доступ на основную территорию МАИ возможен для студентов, имеющих иммунитет против кори. Ранее Губкинский университет объявил для студентов внеплановые каникулы из-за того, что в вузе были выявлены случаи кори. Студенты во время "каникул" должны будут пройти вакцинацию.
https://ria.ru/20221123/kor-1833792765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский авиационный институт, общество, москва, корь, вакцинация
Московский авиационный институт, Общество, Москва, Корь, Вакцинация
МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори
Обучение на основной территории МАИ с 19 апреля по 2 мая будет дистанционным из-за кори