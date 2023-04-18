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МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори - РИА Новости, 18.04.2023
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18:17 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/kor-1866160479.html
МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори
МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори - РИА Новости, 18.04.2023
МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори
Обучение на основной территории Московского авиационного института (МАИ) будет проходить в онлайн-формате с 19 апреля по 2 мая для предупреждения... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:17
2023-04-18T18:17
московский авиационный институт
общество
москва
корь
вакцинация
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Обучение на основной территории Московского авиационного института (МАИ) будет проходить в онлайн-формате с 19 апреля по 2 мая для предупреждения распространения кори, сообщается на сайте вуза. Отмечается, что обучение в других корпусах продолжится в очном формате. Кроме того, доступ на основную территорию МАИ возможен для студентов, имеющих иммунитет против кори. Ранее Губкинский университет объявил для студентов внеплановые каникулы из-за того, что в вузе были выявлены случаи кори. Студенты во время "каникул" должны будут пройти вакцинацию.
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московский авиационный институт, общество, москва, корь, вакцинация
Московский авиационный институт, Общество, Москва, Корь, Вакцинация
МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Обучение на основной территории МАИ с 19 апреля по 2 мая будет дистанционным из-за кори

© Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтудент во время дистанционного обучения дома
Студент во время дистанционного обучения дома
© Виталий Тимкив
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Студент во время дистанционного обучения дома. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Обучение на основной территории Московского авиационного института (МАИ) будет проходить в онлайн-формате с 19 апреля по 2 мая для предупреждения распространения кори, сообщается на сайте вуза.
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"Для предупреждения распространения кори среди студентов и сотрудников МАИ в университете с 19 апреля по 2 мая 2023 года вводится следующий режим работы: обучение на основной территории МАИ (Волоколамское ш., 4) будет проходить в дистанционном формате", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обучение в других корпусах продолжится в очном формате.
Кроме того, доступ на основную территорию МАИ возможен для студентов, имеющих иммунитет против кори.
Ранее Губкинский университет объявил для студентов внеплановые каникулы из-за того, что в вузе были выявлены случаи кори. Студенты во время "каникул" должны будут пройти вакцинацию.
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