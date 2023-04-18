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Польша будет конвоировать все транзитные грузы с украинским зерном - РИА Новости, 18.04.2023
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20:39 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/konvoy-1866186019.html
Польша будет конвоировать все транзитные грузы с украинским зерном
Польша будет конвоировать все транзитные грузы с украинским зерном - РИА Новости, 18.04.2023
Польша будет конвоировать все транзитные грузы с украинским зерном
Польша будет пломбировать и конвоировать все идущие транзитом через страну грузы с украинским зерном и другой сельскохозяйственной продукцией, заявил по итогам... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T20:39
2023-04-18T20:39
польша
украина
венгрия
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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Польша будет пломбировать и конвоировать все идущие транзитом через страну грузы с украинским зерном и другой сельскохозяйственной продукцией, заявил по итогам переговоров с украинской стороной министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс. По его словам, переговоры прошли успешно. Стороны пришли к соглашению, что теперь все поступающее в Польшу украинское зерно, идущее транзитом, будет пломбироваться и отслеживаться при помощи электронной системы слежения. "Удалось разработать такие механизмы, которые приведут к тому, что ни одна тонна зерна (с Украины - ред.) не останется в Польше, товары будут провозиться через Польшу транзитом", - констатировал министр, подчеркнув, что на протяжении определенного времени подобные грузы будут идти через Польшу под конвоем – "конвой каждого транспорта через Польшу". В минувшие выходные Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В пресс-службе Европейской комиссии заявили, что ЕК изучает эту информацию и запросила у этих стран дополнительную информацию. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
https://ria.ru/20230418/polsha-1866175097.html
https://ria.ru/20230418/evroparlament-1866133572.html
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польша, украина, венгрия, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Польша, Украина, Венгрия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Польша будет конвоировать все транзитные грузы с украинским зерном

Глава Минсельхоза Телюс: Польша будет конвоировать транзитные грузы с украинским зерном

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Польша будет пломбировать и конвоировать все идущие транзитом через страну грузы с украинским зерном и другой сельскохозяйственной продукцией, заявил по итогам переговоров с украинской стороной министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс.
По его словам, переговоры прошли успешно. Стороны пришли к соглашению, что теперь все поступающее в Польшу украинское зерно, идущее транзитом, будет пломбироваться и отслеживаться при помощи электронной системы слежения.
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"Удалось разработать такие механизмы, которые приведут к тому, что ни одна тонна зерна (с Украины - ред.) не останется в Польше, товары будут провозиться через Польшу транзитом", - констатировал министр, подчеркнув, что на протяжении определенного времени подобные грузы будут идти через Польшу под конвоем – "конвой каждого транспорта через Польшу".
В минувшие выходные Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В пресс-службе Европейской комиссии заявили, что ЕК изучает эту информацию и запросила у этих стран дополнительную информацию.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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