https://ria.ru/20230418/konvoy-1866186019.html

Польша будет конвоировать все транзитные грузы с украинским зерном

Польша будет конвоировать все транзитные грузы с украинским зерном - РИА Новости, 18.04.2023

Польша будет конвоировать все транзитные грузы с украинским зерном

Польша будет пломбировать и конвоировать все идущие транзитом через страну грузы с украинским зерном и другой сельскохозяйственной продукцией, заявил по итогам... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T20:39

2023-04-18T20:39

2023-04-18T20:39

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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Польша будет пломбировать и конвоировать все идущие транзитом через страну грузы с украинским зерном и другой сельскохозяйственной продукцией, заявил по итогам переговоров с украинской стороной министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс. По его словам, переговоры прошли успешно. Стороны пришли к соглашению, что теперь все поступающее в Польшу украинское зерно, идущее транзитом, будет пломбироваться и отслеживаться при помощи электронной системы слежения. "Удалось разработать такие механизмы, которые приведут к тому, что ни одна тонна зерна (с Украины - ред.) не останется в Польше, товары будут провозиться через Польшу транзитом", - констатировал министр, подчеркнув, что на протяжении определенного времени подобные грузы будут идти через Польшу под конвоем – "конвой каждого транспорта через Польшу". В минувшие выходные Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В пресс-службе Европейской комиссии заявили, что ЕК изучает эту информацию и запросила у этих стран дополнительную информацию. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230418/polsha-1866175097.html

https://ria.ru/20230418/evroparlament-1866133572.html

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польша, украина, венгрия, еврокомиссия, евросоюз, в мире