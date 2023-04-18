Польша будет конвоировать все транзитные грузы с украинским зерном
Глава Минсельхоза Телюс: Польша будет конвоировать транзитные грузы с украинским зерном
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Польша будет пломбировать и конвоировать все идущие транзитом через страну грузы с украинским зерном и другой сельскохозяйственной продукцией, заявил по итогам переговоров с украинской стороной министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс.
По его словам, переговоры прошли успешно. Стороны пришли к соглашению, что теперь все поступающее в Польшу украинское зерно, идущее транзитом, будет пломбироваться и отслеживаться при помощи электронной системы слежения.
"Удалось разработать такие механизмы, которые приведут к тому, что ни одна тонна зерна (с Украины - ред.) не останется в Польше, товары будут провозиться через Польшу транзитом", - констатировал министр, подчеркнув, что на протяжении определенного времени подобные грузы будут идти через Польшу под конвоем – "конвой каждого транспорта через Польшу".
В минувшие выходные Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В пресс-службе Европейской комиссии заявили, что ЕК изучает эту информацию и запросила у этих стран дополнительную информацию.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".