https://ria.ru/20230418/kitay-1866040526.html

Министр обороны Китая Ли Шанфу назвал цели визита в Россию

Министр обороны Китая Ли Шанфу назвал цели визита в Россию - РИА Новости, 18.04.2023

Министр обороны Китая Ли Шанфу назвал цели визита в Россию

Министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу заявил, что первый после назначения зарубежный визит именно в Россию призван продемонстрировать всему миру... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:23

2023-04-18T12:23

2023-04-18T12:44

китай

россия

москва

безопасность

сергей шойгу

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу заявил, что первый после назначения зарубежный визит именно в Россию призван продемонстрировать всему миру твердое намерение КНР усиливать стратегическое взаимодействие с РФ."После назначения на пост министра обороны первое место визита - именно в Россию, чтобы продемонстрировать внешнему миру высокий уровень развития китайско-российских отношений и продемонстрировать твердую решимость усиления стратегического взаимодействия вооруженных сил Китая и России", - сказал Ли Шанфу на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве.Он поблагодарил Шойгу за теплый прием и отметил, что первое поздравительное письмо, которое получил после назначения на этот высокий пост, было именно от имени министра обороны РФ."Я уверен, что в будущем мы обязательно будем поддерживать хорошие рабочие и личные отношения", - добавил министр обороны Китая.

https://ria.ru/20230418/kitay-1866036710.html

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китай

россия

москва

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Дарья Буймова

китай, россия, москва, безопасность, сергей шойгу