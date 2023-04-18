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Министр обороны Китая Ли Шанфу назвал цели визита в Россию - РИА Новости, 18.04.2023
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12:23 18.04.2023 (обновлено: 12:44 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/kitay-1866040526.html
Министр обороны Китая Ли Шанфу назвал цели визита в Россию
Министр обороны Китая Ли Шанфу назвал цели визита в Россию - РИА Новости, 18.04.2023
Министр обороны Китая Ли Шанфу назвал цели визита в Россию
Министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу заявил, что первый после назначения зарубежный визит именно в Россию призван продемонстрировать всему миру... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:23
2023-04-18T12:44
китай
россия
москва
безопасность
сергей шойгу
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу заявил, что первый после назначения зарубежный визит именно в Россию призван продемонстрировать всему миру твердое намерение КНР усиливать стратегическое взаимодействие с РФ."После назначения на пост министра обороны первое место визита - именно в Россию, чтобы продемонстрировать внешнему миру высокий уровень развития китайско-российских отношений и продемонстрировать твердую решимость усиления стратегического взаимодействия вооруженных сил Китая и России", - сказал Ли Шанфу на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве.Он поблагодарил Шойгу за теплый прием и отметил, что первое поздравительное письмо, которое получил после назначения на этот высокий пост, было именно от имени министра обороны РФ."Я уверен, что в будущем мы обязательно будем поддерживать хорошие рабочие и личные отношения", - добавил министр обороны Китая.
https://ria.ru/20230418/kitay-1866036710.html
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китай, россия, москва, безопасность, сергей шойгу
Китай, Россия, Москва, Безопасность, Сергей Шойгу
Министр обороны Китая Ли Шанфу назвал цели визита в Россию

Министр обороны Китая Ли Шанфу: Пекин усилит стратегическое взаимодействие с Москвой

© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу заявил, что первый после назначения зарубежный визит именно в Россию призван продемонстрировать всему миру твердое намерение КНР усиливать стратегическое взаимодействие с РФ.
"После назначения на пост министра обороны первое место визита - именно в Россию, чтобы продемонстрировать внешнему миру высокий уровень развития китайско-российских отношений и продемонстрировать твердую решимость усиления стратегического взаимодействия вооруженных сил Китая и России", - сказал Ли Шанфу на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве.
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Он поблагодарил Шойгу за теплый прием и отметил, что первое поздравительное письмо, которое получил после назначения на этот высокий пост, было именно от имени министра обороны РФ.
"Я уверен, что в будущем мы обязательно будем поддерживать хорошие рабочие и личные отношения", - добавил министр обороны Китая.
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