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Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании военных академий - РИА Новости, 18.04.2023
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12:12 18.04.2023 (обновлено: 12:55 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/kitay-1866036710.html
Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании военных академий
Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании военных академий - РИА Новости, 18.04.2023
Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании военных академий
Военные делегации России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании между Военной академией генштаба Вооруженных сил России и Академией национальной обороны РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:12
2023-04-18T12:55
россия
китай
москва
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военные делегации России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании между Военной академией генштаба Вооруженных сил России и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "В ходе переговоров между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и министром обороны Китая генерал-полковником Ли Шанфу в Москве был подписан меморандум о взаимопонимании между Военной академией генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая об установлении побратимских отношений", - сказали в ведомстве. Там также отметили, что по завершении переговоров члены китайской делегации посетили ряд объектов Национального центра управления обороной РФ.
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Встреча Шойгу и главы минобороны Китая
Министр обороны КНР Ли Шанфу прибыл в Москву с первым зарубежным визитом после вступления в должность. Переговоры с коллегой Сергеем Шойгу и президентом Владимиром Путиным прошли на фоне информационных вбросов о передаче России китайского оружия. Впрочем, даже без этого Запад с трудом скрывает тревогу из-за сближения двух стран. О развитии межгосударственных отношений.
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россия, китай, москва, сергей шойгу, безопасность
Россия, Китай, Москва, Сергей Шойгу, Безопасность
Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании военных академий

Минобороны: Россия и Китай подписали договор о взаимопонимании между военными академиями

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военные делегации России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании между Военной академией генштаба Вооруженных сил России и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В ходе переговоров между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и министром обороны Китая генерал-полковником Ли Шанфу в Москве был подписан меморандум о взаимопонимании между Военной академией генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая об установлении побратимских отношений", - сказали в ведомстве.
Там также отметили, что по завершении переговоров члены китайской делегации посетили ряд объектов Национального центра управления обороной РФ.
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