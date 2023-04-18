https://ria.ru/20230418/kitay-1866036710.html

Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании военных академий

Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании военных академий - РИА Новости, 18.04.2023

Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании военных академий

Военные делегации России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании между Военной академией генштаба Вооруженных сил России и Академией национальной обороны РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:12

2023-04-18T12:12

2023-04-18T12:55

россия

китай

москва

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военные делегации России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании между Военной академией генштаба Вооруженных сил России и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "В ходе переговоров между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и министром обороны Китая генерал-полковником Ли Шанфу в Москве был подписан меморандум о взаимопонимании между Военной академией генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая об установлении побратимских отношений", - сказали в ведомстве. Там также отметили, что по завершении переговоров члены китайской делегации посетили ряд объектов Национального центра управления обороной РФ.

https://ria.ru/20230418/kitay-1865850298.html

россия

китай

москва

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Встреча Шойгу и главы минобороны Китая Министр обороны КНР Ли Шанфу прибыл в Москву с первым зарубежным визитом после вступления в должность. Переговоры с коллегой Сергеем Шойгу и президентом Владимиром Путиным прошли на фоне информационных вбросов о передаче России китайского оружия. Впрочем, даже без этого Запад с трудом скрывает тревогу из-за сближения двух стран. О развитии межгосударственных отношений. 2023-04-18T12:12 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, москва, сергей шойгу, безопасность