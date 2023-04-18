https://ria.ru/20230418/kitay-1866028640.html
Взаимодействие России и Китая снижает напряженность в мире, заявил Шойгу
Взаимодействие России и Китая снижает напряженность в мире, заявил Шойгу - РИА Новости, 18.04.2023
Взаимодействие России и Китая снижает напряженность в мире, заявил Шойгу
Взаимодействие России и Китая оказывает стабилизирующее воздействие на обстановку в мире и способствует снижению напряженности, заявил во вторник министр... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:44
2023-04-18T11:44
2023-04-18T12:07
китай
россия
москва
сергей шойгу
шос
в мире
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Взаимодействие России и Китая оказывает стабилизирующее воздействие на обстановку в мире и способствует снижению напряженности, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром обороны Китая Ли Шанфу. "Координация наших усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала. <…> Важно, что наши страны одинаково оценивают суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта", - заявил глава российского военного ведомства. Шойгу также подчеркнул, что Россия и Китай координируют свои действия при подготовке совместных морских и воздушных патрулирований, военных учений как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах - в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и "СМОА плюс" (механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран АСЕАН и девяти государств - партнеров по диалогу, включая Россию, Китай и США). "Убежден, что сегодняшняя встреча послужит дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере и позволит откровенно обсудить актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности", - подчеркнул министр обороны РФ. Ранее военная делегация Китая во главе с министром обороны КНР генерал-полковником Ли Шанфу возложила венки к Могиле Неизвестного Солдата у стен московского Кремля.
https://ria.ru/20230418/kitay-1865850298.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, москва, сергей шойгу, шос, в мире
Китай, Россия, Москва, Сергей Шойгу, ШОС, В мире
Взаимодействие России и Китая снижает напряженность в мире, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу: взаимодействие России и Китая снижает напряженность в мире
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Взаимодействие России и Китая оказывает стабилизирующее воздействие на обстановку в мире и способствует снижению напряженности, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром обороны Китая Ли Шанфу.
"Координация наших усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала. <…> Важно, что наши страны одинаково оценивают суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта", - заявил глава российского военного ведомства.
Шойгу также подчеркнул, что Россия и Китай координируют свои действия при подготовке совместных морских и воздушных патрулирований, военных учений как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах - в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС
) и "СМОА плюс" (механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран АСЕАН и девяти государств - партнеров по диалогу, включая Россию, Китай и США
).
"Убежден, что сегодняшняя встреча послужит дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере и позволит откровенно обсудить актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности", - подчеркнул министр обороны РФ.
Ранее военная делегация Китая во главе с министром обороны КНР генерал-полковником Ли Шанфу возложила венки к Могиле Неизвестного Солдата у стен московского Кремля.
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