Депутат Госдумы пригласил Филиппа Киркорова посетить Донбасс
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов пригласил певца Филиппа Киркорова посетить Донбасс
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов пригласил эстрадного певца Филиппа Киркорова посетить Донбасс. Политик рассказал в интервью "Вечернему Абзацу", что готов обеспечить все условия для поездки артиста.
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"Надевай колготки, если у тебя будет 20 противодронных ружей, примем с распростертыми объятиями. Чаю нальем. В перьях приезжай, главное дело делай!" – рассказал Кузнецов.
Он добавил, что сомневается в реальной готовности Киркорова отправиться на фронт.
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"Я не думаю, что он сам готов. Но он может от своих гонораров поддержать оружием, биоматериалы закупить. Филипп Бедросович мог бы проявить гражданскую солидарность. Мог бы показать свое человеколюбие", – отметил депутат.
По словам политика, военнослужащим нужна реальная помощь, а не слова артистов.
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"Ребятам на фронте нужны дела, а не слова. Пусть артисты помогают и поддерживают делом. Многое нужно. Посылайте всех, кто пиарится, ко мне", – заключил Кузнецов.
Ранее юморист Максим Галкин* пошутил на одном из своих концертов, что Филиппу Киркорову следует отправиться в прозрачных колготках в зону спецоперации для разрешения конфликта. В ответ певец заявил, что готов на это пойти "ради сохранения мира".
На приглашение Кузнецова Народный артист России пока не отреагировал.
*Признан Минюстом иноагентом