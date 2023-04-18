https://ria.ru/20230418/kirkorov-1865997680.html

Депутат Госдумы пригласил Филиппа Киркорова посетить Донбасс

Депутат Госдумы пригласил Филиппа Киркорова посетить Донбасс - РИА Новости, 18.04.2023

Депутат Госдумы пригласил Филиппа Киркорова посетить Донбасс

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов пригласил эстрадного певца Филиппа Киркорова посетить Донбасс. Политик рассказал в интервью "Вечернему Абзацу", что готов... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:05

2023-04-18T11:05

2023-04-18T11:05

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов пригласил эстрадного певца Филиппа Киркорова посетить Донбасс. Политик рассказал в интервью "Вечернему Абзацу", что готов обеспечить все условия для поездки артиста. Он добавил, что сомневается в реальной готовности Киркорова отправиться на фронт. По словам политика, военнослужащим нужна реальная помощь, а не слова артистов. Ранее юморист Максим Галкин* пошутил на одном из своих концертов, что Филиппу Киркорову следует отправиться в прозрачных колготках в зону спецоперации для разрешения конфликта. В ответ певец заявил, что готов на это пойти "ради сохранения мира". На приглашение Кузнецова Народный артист России пока не отреагировал. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230414/kirkorov-1865431068.html

донбасс

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

донбасс, госдума рф, филипп киркоров, россия, звезды, знаменитости, шоу-бизнес