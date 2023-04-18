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Депутат Госдумы пригласил Филиппа Киркорова посетить Донбасс - РИА Новости, 18.04.2023
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Шоубиз
 
11:05 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/kirkorov-1865997680.html
Депутат Госдумы пригласил Филиппа Киркорова посетить Донбасс
Депутат Госдумы пригласил Филиппа Киркорова посетить Донбасс - РИА Новости, 18.04.2023
Депутат Госдумы пригласил Филиппа Киркорова посетить Донбасс
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов пригласил эстрадного певца Филиппа Киркорова посетить Донбасс. Политик рассказал в интервью "Вечернему Абзацу", что готов... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:05
2023-04-18T11:05
шоубиз
донбасс
госдума рф
филипп киркоров
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звезды
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов пригласил эстрадного певца Филиппа Киркорова посетить Донбасс. Политик рассказал в интервью "Вечернему Абзацу", что готов обеспечить все условия для поездки артиста. Он добавил, что сомневается в реальной готовности Киркорова отправиться на фронт. По словам политика, военнослужащим нужна реальная помощь, а не слова артистов. Ранее юморист Максим Галкин* пошутил на одном из своих концертов, что Филиппу Киркорову следует отправиться в прозрачных колготках в зону спецоперации для разрешения конфликта. В ответ певец заявил, что готов на это пойти "ради сохранения мира". На приглашение Кузнецова Народный артист России пока не отреагировал. *Признан Минюстом иноагентом
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донбасс, госдума рф, филипп киркоров, россия, звезды, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Донбасс, Госдума РФ, Филипп Киркоров, Россия, звезды, Знаменитости, Шоу-бизнес
Депутат Госдумы пригласил Филиппа Киркорова посетить Донбасс

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов пригласил певца Филиппа Киркорова посетить Донбасс

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов пригласил эстрадного певца Филиппа Киркорова посетить Донбасс. Политик рассказал в интервью "Вечернему Абзацу", что готов обеспечить все условия для поездки артиста.
«
"Надевай колготки, если у тебя будет 20 противодронных ружей, примем с распростертыми объятиями. Чаю нальем. В перьях приезжай, главное дело делай!" – рассказал Кузнецов.
Он добавил, что сомневается в реальной готовности Киркорова отправиться на фронт.
«
"Я не думаю, что он сам готов. Но он может от своих гонораров поддержать оружием, биоматериалы закупить. Филипп Бедросович мог бы проявить гражданскую солидарность. Мог бы показать свое человеколюбие", – отметил депутат.
По словам политика, военнослужащим нужна реальная помощь, а не слова артистов.
«
"Ребятам на фронте нужны дела, а не слова. Пусть артисты помогают и поддерживают делом. Многое нужно. Посылайте всех, кто пиарится, ко мне", – заключил Кузнецов.
Ранее юморист Максим Галкин* пошутил на одном из своих концертов, что Филиппу Киркорову следует отправиться в прозрачных колготках в зону спецоперации для разрешения конфликта. В ответ певец заявил, что готов на это пойти "ради сохранения мира".
На приглашение Кузнецова Народный артист России пока не отреагировал.
*Признан Минюстом иноагентом
Скриншот публикации Филиппа Киркорова в социальной сети
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ШоубизДонбассГосдума РФФилипп КиркоровРоссиязвездыЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
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