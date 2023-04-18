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В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 18.04.2023
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21:18 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/karabakh-1866191124.html
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 18.04.2023
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Аскеранском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев, говорится в бюллетене РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T21:18
2023-04-18T21:18
в мире
нагорный карабах
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
армения
азербайджан
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Аскеранском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев, говорится в бюллетене Минобороны РФ. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230417/voennye-1865784462.html
нагорный карабах
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в мире, нагорный карабах, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, азербайджан
В мире, Нагорный Карабах, Россия, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Армения, Азербайджан
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

В зоне ответственности России в Карабахе зафиксировали нарушения режима прекращения огня

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту
Российский миротворец на блокпосту - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российский миротворец на блокпосту. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Аскеранском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев, говорится в бюллетене Минобороны РФ.
«
"Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреНагорный КарабахРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границеАрменияАзербайджан
 
 
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