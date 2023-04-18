https://ria.ru/20230418/karabakh-1866191124.html

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 18.04.2023

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Аскеранском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев, говорится в бюллетене РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T21:18

2023-04-18T21:18

2023-04-18T21:18

в мире

нагорный карабах

россия

ситуация на армяно-азербайджанской границе

армения

азербайджан

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Аскеранском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев, говорится в бюллетене Минобороны РФ. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230417/voennye-1865784462.html

нагорный карабах

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в мире, нагорный карабах, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, азербайджан