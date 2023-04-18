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В ЛНР в тестовом режиме запустили мобильный интернет
В ЛНР в тестовом режиме запустили мобильный интернет - РИА Новости, 18.04.2023
В ЛНР в тестовом режиме запустили мобильный интернет
В Луганской народной республике в тестовом режиме запускают мобильный интернет, ранее отключенный из соображений безопасности, заявил врио главы региона Леонид... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:25
2023-04-18T17:25
2023-04-18T17:25
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луганская народная республика
луганск
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. В Луганской народной республике в тестовом режиме запускают мобильный интернет, ранее отключенный из соображений безопасности, заявил врио главы региона Леонид Пасечник. Ранее Пасечник провел первую прямую линию с жителями ЛНР, в числе обсуждаемых вопросов был мобильный интернет. "Начинаем тестовый запуск с города Луганска, где услуга станет доступна с сегодняшнего дня. Далее – поэтапно будем подключать другие города и районы нашей республики, за исключением территорий, находящихся в непосредственной близости к линии боевого столкновения", - написал Пасечник в Telegram-канале.
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В мире, Технологии, Луганская Народная Республика, Луганск, Леонид Пасечник, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР в тестовом режиме запустили мобильный интернет
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о запуске мобильного интернета в тестовом режиме