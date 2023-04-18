https://ria.ru/20230418/internet-1866140022.html

В ЛНР в тестовом режиме запустили мобильный интернет

В ЛНР в тестовом режиме запустили мобильный интернет - РИА Новости, 18.04.2023

В ЛНР в тестовом режиме запустили мобильный интернет

В Луганской народной республике в тестовом режиме запускают мобильный интернет, ранее отключенный из соображений безопасности, заявил врио главы региона Леонид... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:25

2023-04-18T17:25

2023-04-18T17:25

в мире

технологии

луганская народная республика

луганск

леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576329725_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_8cce04b5fe847655e867c140eb06dd87.jpg

ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. В Луганской народной республике в тестовом режиме запускают мобильный интернет, ранее отключенный из соображений безопасности, заявил врио главы региона Леонид Пасечник. Ранее Пасечник провел первую прямую линию с жителями ЛНР, в числе обсуждаемых вопросов был мобильный интернет. "Начинаем тестовый запуск с города Луганска, где услуга станет доступна с сегодняшнего дня. Далее – поэтапно будем подключать другие города и районы нашей республики, за исключением территорий, находящихся в непосредственной близости к линии боевого столкновения", - написал Пасечник в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230213/internet-1851643599.html

луганская народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, луганская народная республика, луганск, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр