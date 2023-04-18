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Шадаев оценил применение искусственного интеллекта в медиа - РИА Новости, 18.04.2023
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13:50 18.04.2023
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Шадаев оценил применение искусственного интеллекта в медиа
Шадаев оценил применение искусственного интеллекта в медиа - РИА Новости, 18.04.2023
Шадаев оценил применение искусственного интеллекта в медиа
Использование искусственного интеллекта будет позитивно влиять на сферу медиа, но только при умелом использовании, Минцифры пока не планирует регулировать ИИ,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:50
2023-04-18T13:50
общество
россия
максут шадаев
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
искусственный интеллект
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МОСКВА. 18 апр - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта будет позитивно влиять на сферу медиа, но только при умелом использовании, Минцифры пока не планирует регулировать ИИ, заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, регулировать искусственный интеллект ведомства пока не планирует. Нейросети уже применяются в области медиа в России, в частности для оптимизации поисковой выдачи, модерации загружаемого контента, формировании алгоритмов рекомендаций, поддержки пользователей.
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общество, россия, максут шадаев, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), искусственный интеллект
Общество, Россия, Максут Шадаев, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Искусственный интеллект
Шадаев оценил применение искусственного интеллекта в медиа

Шадаев: в умелых руках применение искусственного интеллекта в медиа повлияет позитивно

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев
Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА. 18 апр - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта будет позитивно влиять на сферу медиа, но только при умелом использовании, Минцифры пока не планирует регулировать ИИ, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
«
"Конечно, повлияет - повлияет на весь труд интеллектуальный… В опытных руках, наверное, позитивно", - заявил Шадаев журналистам на вопрос, будет ли влиять развитие ИИ на медиасферу.
По его словам, регулировать искусственный интеллект ведомства пока не планирует.
Нейросети уже применяются в области медиа в России, в частности для оптимизации поисковой выдачи, модерации загружаемого контента, формировании алгоритмов рекомендаций, поддержки пользователей.
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ОбществоРоссияМаксут ШадаевТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Искусственный интеллект
 
 
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