https://ria.ru/20230418/ii-1866064554.html

Шадаев оценил применение искусственного интеллекта в медиа

Шадаев оценил применение искусственного интеллекта в медиа - РИА Новости, 18.04.2023

Шадаев оценил применение искусственного интеллекта в медиа

Использование искусственного интеллекта будет позитивно влиять на сферу медиа, но только при умелом использовании, Минцифры пока не планирует регулировать ИИ,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:50

2023-04-18T13:50

2023-04-18T13:50

общество

россия

максут шадаев

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

искусственный интеллект

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МОСКВА. 18 апр - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта будет позитивно влиять на сферу медиа, но только при умелом использовании, Минцифры пока не планирует регулировать ИИ, заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, регулировать искусственный интеллект ведомства пока не планирует. Нейросети уже применяются в области медиа в России, в частности для оптимизации поисковой выдачи, модерации загружаемого контента, формировании алгоритмов рекомендаций, поддержки пользователей.

https://ria.ru/20230418/gosduma-1865967442.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, максут шадаев, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), искусственный интеллект