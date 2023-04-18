https://ria.ru/20230418/ii-1866064554.html
Шадаев оценил применение искусственного интеллекта в медиа
Шадаев оценил применение искусственного интеллекта в медиа - РИА Новости, 18.04.2023
Шадаев оценил применение искусственного интеллекта в медиа
Использование искусственного интеллекта будет позитивно влиять на сферу медиа, но только при умелом использовании, Минцифры пока не планирует регулировать ИИ,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:50
2023-04-18T13:50
2023-04-18T13:50
общество
россия
максут шадаев
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
искусственный интеллект
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МОСКВА. 18 апр - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта будет позитивно влиять на сферу медиа, но только при умелом использовании, Минцифры пока не планирует регулировать ИИ, заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, регулировать искусственный интеллект ведомства пока не планирует. Нейросети уже применяются в области медиа в России, в частности для оптимизации поисковой выдачи, модерации загружаемого контента, формировании алгоритмов рекомендаций, поддержки пользователей.
https://ria.ru/20230418/gosduma-1865967442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, максут шадаев, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), искусственный интеллект
Общество, Россия, Максут Шадаев, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Искусственный интеллект
Шадаев оценил применение искусственного интеллекта в медиа
Шадаев: в умелых руках применение искусственного интеллекта в медиа повлияет позитивно