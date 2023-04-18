https://ria.ru/20230418/guterresh-1866051510.html

СМИ: Госдеп отказался комментировать информацию о слежке за Гутеррешем

СМИ: Госдеп отказался комментировать информацию о слежке за Гутеррешем - РИА Новости, 18.04.2023

СМИ: Госдеп отказался комментировать информацию о слежке за Гутеррешем

Госдепартамент США отказался подтвердить и обсуждать информацию о том, что, согласно утекшим в сеть секретным документам, американские спецслужбы прослушивали... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:03

2023-04-18T13:03

2023-04-18T13:03

в мире

сша

антониу гутерреш

оон

государственный департамент сша

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдепартамент США отказался подтвердить и обсуждать информацию о том, что, согласно утекшим в сеть секретным документам, американские спецслужбы прослушивали личные беседы генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша, сообщает Washington Post. Издание отмечает, что согласно просочившимся документам, США подслушивали разговоры Гутерреша с помощниками и другими официальными лицами ООН. "Это не то, что мы можем подтвердить, и, в принципе, вопросы разведки, такие как методы сбора, мы никогда не будем обсуждать", - приводит издание слова представителя госдепа. Washington Post отмечает, что Агентство национальной безопасности США перенаправило вопросы в министерство юстиции, которое отказалось от комментариев. Пентагон также не ответил на запрос о комментариях. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на "утекшие" в сеть секретные документы Пентагона, что США следят за генсеком ООН Гутеррешем. В них говорится, что генсек был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки, в разговоре со своим заместителем Аминой Мохаммед выражал негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш не удивлен, что за ним шпионят и подслушивают личные разговоры. Он также добавил, что ООН принимает все меры для обеспечения секретности каналов коммуникации. В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.

https://ria.ru/20230418/guterresh-1866030233.html

https://ria.ru/20230413/slezhka-1865167260.html

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, антониу гутерреш, оон, государственный департамент сша