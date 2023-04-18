https://ria.ru/20230418/guterresh-1866030233.html

СМИ: генсек ООН не обрадовался поездке в Киев на встречу с Зеленским

СМИ: генсек ООН не обрадовался поездке в Киев на встречу с Зеленским - РИА Новости, 18.04.2023

СМИ: генсек ООН не обрадовался поездке в Киев на встречу с Зеленским

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не обрадовался поездке в Киев на встречу с Владимиром Зеленским, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:49

2023-04-18T11:49

2023-04-18T11:49

в мире

украина

антониу гутерреш

владимир зеленский

оон

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не обрадовался поездке в Киев на встречу с Владимиром Зеленским, сообщает газета Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы. Как пишет издание, после саммита в Африке Гутерреш вернулся в Нью-Йорк, а затем в начале марта направился в Швейцарию, Ирак и Катар. "В документе говорится, что он (Гутерреш) был "не рад" возможности поехать в Киев всего через несколько дней, когда украинское власти заявили, что Зеленский хочет встретится с ним лично", - говорится в сообщении издания. Как сообщается, в документе не указывается причина недовольства Гутерреша, но неназванный дипломат ООН отметил, что 73-летний генсек находился в дороге уже несколько недель, а поездка на Украину потребовала еще одного длительного перелета и 11-часового переезда в Киев. Еще в одном документе, по данным издания, отмечается, что 8 марта после частной встречи с Зеленским и совместной пресс-конференции генсек ООН сообщил своему представителю Стефану Дюжжарику, что он "очень взбешен" неожиданной публичной церемонией в честь Международного женского дня. Согласно документу, Гутерреш сказал Дюжаррику, что отправился на Украину, чтобы помочь, но украинцы "делают все, чтобы нас ликвидировать". Позднее Дюжаррик в интервью Washington Post заявил, что Гутерреш "действительно был неприятно удивлен тем, что церемония награждения была добавлена без консультации. Однако он категорически отрицает использование термина "ликвидация". Ранее СМИ сообщили со ссылкой на "утекшие" в сеть секретные документы Пентагона, что США следят за генсеком ООН Гутеррешем. В них говорится, что генсек был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки, в разговоре со своим заместителем Аминой Мохаммед выражал негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения. Официальный представитель Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш не удивлен, что за ним шпионят и подслушивают личные разговоры.

https://ria.ru/20230413/guterresh-1865154934.html

https://ria.ru/20230413/guterresh-1865176626.html

https://ria.ru/20230314/guterresh-1857766701.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, антониу гутерреш, владимир зеленский, оон