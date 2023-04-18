СМИ: генсек ООН не обрадовался поездке в Киев на встречу с Зеленским
Washington Post сообщила, что Гутерреш не был рад поездке в Киев на встречу с Зеленским
© Фото : Офис президента УкраиныГенсек ООН Антониу Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© Фото : Офис президента Украины
Генсек ООН Антониу Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не обрадовался поездке в Киев на встречу с Владимиром Зеленским, сообщает газета Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы.
"В документе говорится, что он (Гутерреш) был "не рад" возможности поехать в Киев всего через несколько дней, когда украинское власти заявили, что Зеленский хочет встретится с ним лично", - говорится в сообщении издания. Как сообщается, в документе не указывается причина недовольства Гутерреша, но неназванный дипломат ООН отметил, что 73-летний генсек находился в дороге уже несколько недель, а поездка на Украину потребовала еще одного длительного перелета и 11-часового переезда в Киев.
Еще в одном документе, по данным издания, отмечается, что 8 марта после частной встречи с Зеленским и совместной пресс-конференции генсек ООН сообщил своему представителю Стефану Дюжжарику, что он "очень взбешен" неожиданной публичной церемонией в честь Международного женского дня.
Согласно документу, Гутерреш сказал Дюжаррику, что отправился на Украину, чтобы помочь, но украинцы "делают все, чтобы нас ликвидировать". Позднее Дюжаррик в интервью Washington Post заявил, что Гутерреш "действительно был неприятно удивлен тем, что церемония награждения была добавлена без консультации. Однако он категорически отрицает использование термина "ликвидация".
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на "утекшие" в сеть секретные документы Пентагона, что США следят за генсеком ООН Гутеррешем. В них говорится, что генсек был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки, в разговоре со своим заместителем Аминой Мохаммед выражал негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения.
Официальный представитель Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш не удивлен, что за ним шпионят и подслушивают личные разговоры.