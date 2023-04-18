https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866079963.html

В закон о гражданстве не будут вводить понятие "соотечественник"

В закон о гражданстве не будут вводить понятие "соотечественник" - РИА Новости, 18.04.2023

В закон о гражданстве не будут вводить понятие "соотечественник"

Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила поправки к проекту закона "О гражданстве РФ", которыми предлагается прописать понятие "соотечественник" в... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:34

2023-04-18T14:34

2023-04-18T14:37

россия

госдума рф

общество

белоруссия

казахстан

константин затулин

петр толстой

анатолий артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_e1ddb7f12b198f184862b2e4009af681.jpg

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила поправки к проекту закона "О гражданстве РФ", которыми предлагается прописать понятие "соотечественник" в законе и восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают на территории РФ, на упрощённое гражданство.Как ранее отмечал депутат Госдумы Константин Затулин, поправкой в закон "О гражданстве" предлагается восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают на территории РФ, на упрощённое гражданство, так как в версии законопроекта, который был принят в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента. Также он предлагал закрепить в законе понятие "соотечественник".Также Госдума отклонила поправку главы думского комитета по семье Нины Останиной к закону "О гражданстве" о том, что гражданство РФ ребенка не может быть прекращено опекунами-иностранцами.Такая же поправка поступила и от депутата Алексея Корниенко, которая также была отклонена.Отклонили и поправки вице-спикера Госдумы Петра Толстого, которые были связаны с тем, что гражданство РФ у ребенка, которого усыновили родители-иностранцы, сохраняется за ним в любом случае. Предполагалось, что усыновители не смогут подать заявление о его прекращении, как указано в первой версии проекта.Были отклонены поправки, которые вносились сенаторами Анатолием Артамоновым и Сергеем Рябухиным. Согласно тексту поправок, предлагалось лишать приобретённого гражданства за нарушение части 3 статьи 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", если такие деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц.В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение гражданства в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866079527.html

https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866066432.html

россия

белоруссия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, госдума рф, общество, белоруссия, казахстан, константин затулин, петр толстой, анатолий артамонов