https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866079963.html
В закон о гражданстве не будут вводить понятие "соотечественник"
В закон о гражданстве не будут вводить понятие "соотечественник" - РИА Новости, 18.04.2023
В закон о гражданстве не будут вводить понятие "соотечественник"
Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила поправки к проекту закона "О гражданстве РФ", которыми предлагается прописать понятие "соотечественник" в... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:34
2023-04-18T14:34
2023-04-18T14:37
россия
госдума рф
общество
белоруссия
казахстан
константин затулин
петр толстой
анатолий артамонов
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила поправки к проекту закона "О гражданстве РФ", которыми предлагается прописать понятие "соотечественник" в законе и восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают на территории РФ, на упрощённое гражданство.Как ранее отмечал депутат Госдумы Константин Затулин, поправкой в закон "О гражданстве" предлагается восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают на территории РФ, на упрощённое гражданство, так как в версии законопроекта, который был принят в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента. Также он предлагал закрепить в законе понятие "соотечественник".Также Госдума отклонила поправку главы думского комитета по семье Нины Останиной к закону "О гражданстве" о том, что гражданство РФ ребенка не может быть прекращено опекунами-иностранцами.Такая же поправка поступила и от депутата Алексея Корниенко, которая также была отклонена.Отклонили и поправки вице-спикера Госдумы Петра Толстого, которые были связаны с тем, что гражданство РФ у ребенка, которого усыновили родители-иностранцы, сохраняется за ним в любом случае. Предполагалось, что усыновители не смогут подать заявление о его прекращении, как указано в первой версии проекта.Были отклонены поправки, которые вносились сенаторами Анатолием Артамоновым и Сергеем Рябухиным. Согласно тексту поправок, предлагалось лишать приобретённого гражданства за нарушение части 3 статьи 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", если такие деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц.В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение гражданства в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866079527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество, белоруссия, казахстан, константин затулин, петр толстой, анатолий артамонов
Россия, Госдума РФ, Общество, Белоруссия, Казахстан, Константин Затулин, Петр Толстой, Анатолий Артамонов
В закон о гражданстве не будут вводить понятие "соотечественник"
Госдума отклонила введение в проект закона о гражданстве понятия соотечественник
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила поправки к проекту закона "О гражданстве РФ", которыми предлагается прописать понятие "соотечественник" в законе и восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают на территории РФ, на упрощённое гражданство.
Как ранее отмечал депутат Госдумы Константин Затулин
, поправкой в закон "О гражданстве" предлагается восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают на территории РФ, на упрощённое гражданство, так как в версии законопроекта, который был принят в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента. Также он предлагал закрепить в законе понятие "соотечественник".
Госдума приняла закон о российском гражданстве
Также Госдума отклонила поправку главы думского комитета по семье Нины Останиной к закону "О гражданстве" о том, что гражданство РФ ребенка не может быть прекращено опекунами-иностранцами.
Такая же поправка поступила и от депутата Алексея Корниенко, которая также была отклонена.
Отклонили и поправки вице-спикера Госдумы Петра Толстого
, которые были связаны с тем, что гражданство РФ у ребенка, которого усыновили родители-иностранцы, сохраняется за ним в любом случае. Предполагалось, что усыновители не смогут подать заявление о его прекращении, как указано в первой версии проекта.
Были отклонены поправки, которые вносились сенаторами Анатолием Артамоновым
и Сергеем Рябухиным
. Согласно тексту поправок, предлагалось лишать приобретённого гражданства за нарушение части 3 статьи 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", если такие деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц.
В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение гражданства в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
Дума расширила список причин для лишения приобретенного гражданства России