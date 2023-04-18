https://ria.ru/20230418/futbol-1866123522.html

В Ростове-на-Дону стартовал турнир по футболу "Кубок дружбы U-14"

В Ростове-на-Дону стартовал турнир по футболу "Кубок дружбы U-14" - РИА Новости, 18.04.2023

В Ростове-на-Дону стартовал турнир по футболу "Кубок дружбы U-14"

Четвертый международный турнир по футболу "Кубок дружбы U-14", который собрал лучшие юношеские команды из России и Белоруссии, стартовал в Ростове-на-Дону,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:40

2023-04-18T16:40

2023-04-18T16:40

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Четвертый международный турнир по футболу "Кубок дружбы U-14", который собрал лучшие юношеские команды из России и Белоруссии, стартовал в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба администрации города. Торжественная церемония открытия состоялась на обновленном стадионе "Арсенал", где было заменено покрытие футбольного поля, отремонтированы трибуны для зрителей, обновлены беговые дорожки и установлено легкоатлетическое оборудование. В мероприятии принял участие глава администрации города Алексей Логвиненко. "В Ростове стартовал четвертый международный юношеский турнир по футболу "Кубок дружбы U-14", собравший восемь команд из Ростова, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Минска", - приводятся в сообщении слова Логвиненко. Он отметил, что молодых спортсменов поддержат предприниматели Ростова-на-Дону. Для этого учреждены три номинации с денежным призовым фондом. Так, победители в номинациях "Лучший игрок" и "Самый красивый гол" получат 500 тысяч рублей, а "Лучшая команда" - 1 миллион рублей. Вход на стадион "Арсенал" свободный. Посмотреть две финальные игры можно будет и по ТВ. Их будут транслировать в прямом эфире 22 апреля на федеральном канале "Матч! Игра". "Кубок дружбы", который является официальным соревнованием, входящим в календарь Российского футбольного союза, направлен на развитие и популяризацию детско-юношеского футбола. Организатором турнира выступает управление по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону при поддержке футбольного клуба "Ростов".

https://ria.ru/20230412/shkoly-1864770587.html

https://ria.ru/20230323/istoriya-1860013326.html

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Владимир Лаврентьев

спорт, россия, ростов-на-дону, ростовская область, дети, алексей логвиненко