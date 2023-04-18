https://ria.ru/20230418/fizika-1866046901.html

Российские ученые получили мировой результат в поисках "новой физики"

Российские ученые получили мировой результат в поисках "новой физики" - РИА Новости, 18.04.2023

Российские ученые получили мировой результат в поисках "новой физики"

Специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН на коллайдере ВЭПП-2000 получили мировой научный результат, усложняющий путь... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:42

2023-04-18T12:42

2023-04-18T12:42

наука

сша

российская академия наук

сибирское отделение ран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99047/54/990475423_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e0bbacf652610fe846902765fe5e134e.jpg

НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН на коллайдере ВЭПП-2000 получили мировой научный результат, усложняющий путь поисков "новой физики", способной изменить представления человечества об устройстве Вселенной, рассказал журналистам замдиректора по научной работе ИЯФ СО РАН Иван Логашенко. Неожиданный для мирового сообщества и крайне значимый для физики частиц результат был получен на криогенном магнитном детекторе КМД-3 электрон-позитронного коллайдера ВЭПП-2000 в Институте ядерной физики. Он вносит существенный вклад в международный эксперимент Muon g-2. "После нашего измерения видно, что большая разница, которая наблюдалась ранее между Стандартной моделью и измеренным значением аномального магнитного момента мюона, значительно уменьшается. Этот результат очень интересен, потому что в каком-то смысле разрешает 20-летнюю загадку", - сказал Логашенко. Он отметил, что в ИЯФ СО РАН не понимают, почему результаты полученных измерений существенно отличаются от проведенных ранее экспериментов по измерению аномального магнитного момента мюона, но уверены в правильности полученного результата. Лучшим признанием работы, по его словам, станет его подтверждение в других мировых центрах физики элементарных частиц. "Закрывает ли наш результат возможность того, что есть "новая физика"? Конечно, нет, потому что здесь вопрос точности. Чем тяжелее частицы, которые мы еще не открыли, тем меньший вклад они дают в аномальный магнитный момент мюона, поэтому наша разрешающая способность – до каких энергий мы увидим вклад гипотетических частиц, зависит от точности измерений. С той точностью, с которой мы измерили – да, закрывает. То есть мы можем сказать, что не может быть частиц легче такой-то массы, но частицы большой массы, которые мы с точностью наших измерений не видим, могут быть", - сказал ученый. За последние 20 лет физики обнаружили множество свидетельств существования "новой физики" за пределами Стандартной модели поведения и взаимодействия между собой ряда элементарных частиц. Одним из возможных объяснений этого может стать существование неоткрытых ранее частиц или сил. Одной из самых известных аномалий такого рода стал необычный характер "намагниченности" мюона - элементарной частицы, имеющей те же свойства, что и электрон, но в 207 раз большую массу. Масштабный эксперимент Muon g-2 посвящен измерению аномального магнитного момента мюона. Одна из главных задач эксперимента, который проводят специалисты Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (Фермилаб, США) является поиск "новой физики" - неизвестных частиц и их взаимодействий, не описываемых Стандартной моделью. Исследования, тесно связанные с этим экспериментом, ведутся в ИЯФ СО РАН с 1989 года.

https://ria.ru/20230414/nika-1865117533.html

https://ria.ru/20221011/uchenye-1823002771.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, российская академия наук, сибирское отделение ран