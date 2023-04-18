https://ria.ru/20230418/feyki-1866146053.html

Против журналистки из Дагестана возбудили дело о фейках

Против журналистки из Дагестана возбудили дело о фейках - РИА Новости, 18.04.2023

Против журналистки из Дагестана возбудили дело о фейках

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против местной журналистки Светланы Анохиной за распространение фейков о действиях российской армии. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:40

2023-04-18T17:40

2023-04-18T17:41

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

журналистика

вооруженные силы рф

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МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против местной журналистки Светланы Анохиной за распространение фейков о действиях российской армии. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики, дело завели на журналистку Светлану Анохину, сотрудничавшую с такими оппозиционными изданиями, как "Новое дело", "Черновик", "Свободная республика". По данным следствия, в апреле 2022 года подозреваемая в социальной сети, запрещенной на территории России, "публично распространила заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ". Ей грозит вплоть до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230412/feyki-1864858341.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, журналистика, вооруженные силы рф