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Против журналистки из Дагестана возбудили дело о фейках - РИА Новости, 18.04.2023
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17:40 18.04.2023 (обновлено: 17:41 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/feyki-1866146053.html
Против журналистки из Дагестана возбудили дело о фейках
Против журналистки из Дагестана возбудили дело о фейках - РИА Новости, 18.04.2023
Против журналистки из Дагестана возбудили дело о фейках
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против местной журналистки Светланы Анохиной за распространение фейков о действиях российской армии. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:40
2023-04-18T17:41
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
журналистика
вооруженные силы рф
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МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против местной журналистки Светланы Анохиной за распространение фейков о действиях российской армии. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики, дело завели на журналистку Светлану Анохину, сотрудничавшую с такими оппозиционными изданиями, как "Новое дело", "Черновик", "Свободная республика". По данным следствия, в апреле 2022 года подозреваемая в социальной сети, запрещенной на территории России, "публично распространила заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ". Ей грозит вплоть до 5 лет лишения свободы.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, журналистика, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан, журналистика, Вооруженные силы РФ
Против журналистки из Дагестана возбудили дело о фейках

Следователи в Дагестане возбудили дело о фейках об армии против журналистки Анохиной

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против местной журналистки Светланы Анохиной за распространение фейков о действиях российской армии.
«

"Возбуждено уголовное дело в отношении 60-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ", – говорится в сообщении управления СК РФ по республике.

Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики, дело завели на журналистку Светлану Анохину, сотрудничавшую с такими оппозиционными изданиями, как "Новое дело", "Черновик", "Свободная республика".
По данным следствия, в апреле 2022 года подозреваемая в социальной сети, запрещенной на территории России, "публично распространила заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ". Ей грозит вплоть до 5 лет лишения свободы.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика ДагестанжурналистикаВооруженные силы РФ
 
 
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