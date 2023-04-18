https://ria.ru/20230418/feyki-1866146053.html
Против журналистки из Дагестана возбудили дело о фейках
Против журналистки из Дагестана возбудили дело о фейках - РИА Новости, 18.04.2023
Против журналистки из Дагестана возбудили дело о фейках
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против местной журналистки Светланы Анохиной за распространение фейков о действиях российской армии. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:40
2023-04-18T17:40
2023-04-18T17:41
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
журналистика
вооруженные силы рф
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МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против местной журналистки Светланы Анохиной за распространение фейков о действиях российской армии. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики, дело завели на журналистку Светлану Анохину, сотрудничавшую с такими оппозиционными изданиями, как "Новое дело", "Черновик", "Свободная республика". По данным следствия, в апреле 2022 года подозреваемая в социальной сети, запрещенной на территории России, "публично распространила заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ". Ей грозит вплоть до 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230412/feyki-1864858341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, журналистика, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан, журналистика, Вооруженные силы РФ
Против журналистки из Дагестана возбудили дело о фейках
Следователи в Дагестане возбудили дело о фейках об армии против журналистки Анохиной