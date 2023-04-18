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Крупнейшая в ЕП фракция обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России - РИА Новости, 18.04.2023
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17:13 18.04.2023 (обновлено: 17:37 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/evroparlament-1866133572.html
Крупнейшая в ЕП фракция обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России
Крупнейшая в ЕП фракция обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России - РИА Новости, 18.04.2023
Крупнейшая в ЕП фракция обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России
Крупнейшая в Европарламенте фракция "Европейская народная партия" (ЕНП) обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России из-за введенного ими запрета на ввоз РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:13
2023-04-18T17:37
украина
польша
венгрия
урсула фон дер ляйен
василий небензя
евросоюз
еврокомиссия
европейская народная партия
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Крупнейшая в Европарламенте фракция "Европейская народная партия" (ЕНП) обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России из-за введенного ими запрета на ввоз украинского зерна, говорится в распространенном заявлении политсилы.Там также добавили, что страны Европы не должны нарушать солидарность в отношении Киева. В ЕНП отметили, что любые односторонние действия будут "лишь шагом в пользу России".Ранее министры сельского хозяйства Румынии, Болгарии, Чехии, Польши, Словакии и Венгрии провели встречу в формате видеоконференции, во время которой приняли решение действовать единым образом по зерновым с Украины с целью защиты своих внутренних рынков. В минувшую субботу Варшава и Будапешт заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, в понедельник об аналогичных мерах объявила Словакия. Накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.В конце марта премьер-министры этих стран попросили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Как отмечалось в их письме, в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".В 2022 году Брюссель приостановил на год взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины в ЕС, и запустил сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна из этой страны. Предполагалось, что поставки направят на мировой рынок, что поможет Киеву увеличить объемы экспорта. В реальности основная масса вывозимой продукции стала оседать в соседних с Украиной государствах Евросоюза. Это привело к кризису аграрного перепроизводства в этих странах.Владимир Путин в сентябре прошлого года указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.
https://ria.ru/20230418/ugroza-1866108157.html
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украина, польша, венгрия, урсула фон дер ляйен, василий небензя, евросоюз, еврокомиссия, европейская народная партия
Украина, Польша, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Василий Небензя, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейская народная партия
Крупнейшая в ЕП фракция обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России

Крупнейшая в ЕП фракция обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России из-за зерна

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Крупнейшая в Европарламенте фракция "Европейская народная партия" (ЕНП) обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России из-за введенного ими запрета на ввоз украинского зерна, говорится в распространенном заявлении политсилы.
«
"Не делайте ничего, что ослабляет Украину. Сделайте так, чтобы украинское зерно доходило до Африки. Не предпринимайте односторонних действий, нарушающих законодательство ЕС. Таково обращение группы ЕНП к правительствам Польши, Венгрии и Словакии, которые объявили об одностороннем блокировании поступления украинского зерна в Европейский союз", — заявили в партии.
Там также добавили, что страны Европы не должны нарушать солидарность в отношении Киева. В ЕНП отметили, что любые односторонние действия будут "лишь шагом в пользу России".
Ранее министры сельского хозяйства Румынии, Болгарии, Чехии, Польши, Словакии и Венгрии провели встречу в формате видеоконференции, во время которой приняли решение действовать единым образом по зерновым с Украины с целью защиты своих внутренних рынков. В минувшую субботу Варшава и Будапешт заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, в понедельник об аналогичных мерах объявила Словакия. Накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
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В конце марта премьер-министры этих стран попросили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Как отмечалось в их письме, в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
В 2022 году Брюссель приостановил на год взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины в ЕС, и запустил сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна из этой страны. Предполагалось, что поставки направят на мировой рынок, что поможет Киеву увеличить объемы экспорта. В реальности основная масса вывозимой продукции стала оседать в соседних с Украиной государствах Евросоюза. Это привело к кризису аграрного перепроизводства в этих странах.
Владимир Путин в сентябре прошлого года указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.
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УкраинаПольшаВенгрияУрсула фон дер ЛяйенВасилий НебензяЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейская народная партия
 
 
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