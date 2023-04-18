Крупнейшая в ЕП фракция обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России
Крупнейшая в ЕП фракция обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России из-за зерна
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Крупнейшая в Европарламенте фракция "Европейская народная партия" (ЕНП) обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России из-за введенного ими запрета на ввоз украинского зерна, говорится в распространенном заявлении политсилы.
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"Не делайте ничего, что ослабляет Украину. Сделайте так, чтобы украинское зерно доходило до Африки. Не предпринимайте односторонних действий, нарушающих законодательство ЕС. Таково обращение группы ЕНП к правительствам Польши, Венгрии и Словакии, которые объявили об одностороннем блокировании поступления украинского зерна в Европейский союз", — заявили в партии.
Там также добавили, что страны Европы не должны нарушать солидарность в отношении Киева. В ЕНП отметили, что любые односторонние действия будут "лишь шагом в пользу России".
Ранее министры сельского хозяйства Румынии, Болгарии, Чехии, Польши, Словакии и Венгрии провели встречу в формате видеоконференции, во время которой приняли решение действовать единым образом по зерновым с Украины с целью защиты своих внутренних рынков. В минувшую субботу Варшава и Будапешт заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, в понедельник об аналогичных мерах объявила Словакия. Накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
В конце марта премьер-министры этих стран попросили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Как отмечалось в их письме, в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
В 2022 году Брюссель приостановил на год взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины в ЕС, и запустил сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна из этой страны. Предполагалось, что поставки направят на мировой рынок, что поможет Киеву увеличить объемы экспорта. В реальности основная масса вывозимой продукции стала оседать в соседних с Украиной государствах Евросоюза. Это привело к кризису аграрного перепроизводства в этих странах.
Владимир Путин в сентябре прошлого года указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.