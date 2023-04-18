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В ВСУ назвали Артемовское направление эпицентром боев - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:58 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/epitsentr-1865989850.html
В ВСУ назвали Артемовское направление эпицентром боев
В ВСУ назвали Артемовское направление эпицентром боев - РИА Новости, 18.04.2023
В ВСУ назвали Артемовское направление эпицентром боев
Артемовское направление остается эпицентром боевых действий на Украине, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T09:58
2023-04-18T09:58
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Артемовское направление остается эпицентром боевых действий на Украине, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. "Эпицентром боевых действий остается Бахмутское (Артемовское – ред.) направление. Там противник сосредотачивает наибольшие свои усилия…", - приводит слова Сырского украинский ресурс Military media center. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
В ВСУ назвали Артемовское направление эпицентром боев

Командующий сухопутным войсками ВСУ Сырский назвал Артемовское направление эпицентром боев

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦентральная часть города Артемовска
Центральная часть города Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Центральная часть города Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Артемовское направление остается эпицентром боевых действий на Украине, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.
"Эпицентром боевых действий остается Бахмутское (Артемовское – ред.) направление. Там противник сосредотачивает наибольшие свои усилия…", - приводит слова Сырского украинский ресурс Military media center.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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