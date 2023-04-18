https://ria.ru/20230418/epitsentr-1865989850.html

В ВСУ назвали Артемовское направление эпицентром боев

В ВСУ назвали Артемовское направление эпицентром боев - РИА Новости, 18.04.2023

В ВСУ назвали Артемовское направление эпицентром боев

Артемовское направление остается эпицентром боевых действий на Украине, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T09:58

2023-04-18T09:58

2023-04-18T09:58

специальная военная операция на украине

украина

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Артемовское направление остается эпицентром боевых действий на Украине, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. "Эпицентром боевых действий остается Бахмутское (Артемовское – ред.) направление. Там противник сосредотачивает наибольшие свои усилия…", - приводит слова Сырского украинский ресурс Military media center. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

украина

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, в мире, вооруженные силы украины