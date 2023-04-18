"Город почти под нашим контролем": бойцы "Вагнера" в центре Артемовска

Самые тяжелые бои в зоне спецоперации по-прежнему разворачиваются на Артемовском направлении.
Самые тяжелые бои в зоне спецоперации по-прежнему разворачиваются на Артемовском направлении.
Штурмовые отряды "Группы Вагнера" освободили еще несколько кварталов на северо-западе и в центре Артемовска.
Штурмовые отряды "Группы Вагнера" освободили еще несколько кварталов на северо-западе и в центре Артемовска.
Бойцам помогали подразделения ВДВ и группировки войск "Юг". Они сковывали действия противника на флангах.
Бойцам помогали подразделения ВДВ и группировки войск "Юг". Они сковывали действия противника на флангах.
Основные бои идут сейчас за железнодорожный узел города.
Основные бои идут сейчас за железнодорожный узел города.
По словам бойцов "Вагнера", они "выдавливают клещами" украинские войска.
По словам бойцов "Вагнера", они "выдавливают клещами" украинские войска.
"Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем", — рассказал один из военнослужащих.
"Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем", — рассказал один из военнослужащих.
Говорить о полном окружении Артемовска пока рано, но российские военнослужащие контролируют уже более 80% города.
Говорить о полном окружении Артемовска пока рано, но российские военнослужащие контролируют уже более 80% города.
Американская разведка, которая следит за боями в Артемовске, отмечает, как он "медленно переходит в руки России".
Американская разведка, которая следит за боями в Артемовске, отмечает, как он "медленно переходит в руки России".
Потеря города станет для Украины "психологическим ударом".
Потеря города станет для Украины "психологическим ударом".
Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.
Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.
Ожесточенные бои за город идут уже более полугода.
Ожесточенные бои за город идут уже более полугода.