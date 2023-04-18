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"Город почти под нашим контролем": бойцы "Вагнера" в центре Артемовска - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 18.04.2023 (обновлено: 22:57 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/artemovsk-1866023866.html
"Город почти под нашим контролем": бойцы "Вагнера" в центре Артемовска
"Город почти под нашим контролем": бойцы "Вагнера" в центре Артемовска - РИА Новости, 18.04.2023
"Город почти под нашим контролем": бойцы "Вагнера" в центре Артемовска
Российские силы заняли новые территории в Артемовске. Кадры из города, за который идут ожесточенные бои, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 18.04.2023
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специальная военная операция на украине
артемовск
чвк "вагнер"
ситуация в днр и лнр
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Российские силы заняли новые территории в Артемовске. Кадры из города, за который идут ожесточенные бои, — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, артемовск, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр
Фото, Специальная военная операция на Украине, Артемовск, ЧВК "Вагнер", Ситуация в ДНР и ЛНР

"Город почти под нашим контролем": бойцы "Вагнера" в центре Артемовска

Читать ria.ru в
Российские силы заняли новые территории в Артемовске. Кадры из города, за который идут ожесточенные бои, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Самые тяжелые бои в зоне спецоперации по-прежнему разворачиваются на Артемовском направлении.

Боец ЧВК Вагнер у разрушенного здания горсовета в центре Артемовска

Самые тяжелые бои в зоне спецоперации по-прежнему разворачиваются на Артемовском направлении.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Штурмовые отряды "Группы Вагнера" освободили еще несколько кварталов на северо-западе и в центре Артемовска.

Разрушенные дома в центре Артемовска

Штурмовые отряды "Группы Вагнера" освободили еще несколько кварталов на северо-западе и в центре Артемовска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Бойцам помогали подразделения ВДВ и группировки войск "Юг". Они сковывали действия противника на флангах.

Бойцы ЧВК Вагнер ведут стрельбу по противнику из пулемета ДШК

Бойцам помогали подразделения ВДВ и группировки войск "Юг". Они сковывали действия противника на флангах.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Основные бои идут сейчас за железнодорожный узел города.

Боец ЧВК Вагнер осматривает разрушенный район Артемовска

Основные бои идут сейчас за железнодорожный узел города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

По словам бойцов "Вагнера", они "выдавливают клещами" украинские войска.

Центральная часть города Артемовска

По словам бойцов "Вагнера", они "выдавливают клещами" украинские войска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

"Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем", — рассказал один из военнослужащих.

Боец ЧВК Вагнер перезаряжает пулемет ДШК на позиции в Артемовске

"Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем", — рассказал один из военнослужащих.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Говорить о полном окружении Артемовска пока рано, но российские военнослужащие контролируют уже более 80% города.

Боец ЧВК Вагнер осматривает дома в центре Артемовска

Говорить о полном окружении Артемовска пока рано, но российские военнослужащие контролируют уже более 80% города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Американская разведка, которая следит за боями в Артемовске, отмечает, как он "медленно переходит в руки России".

Боец ЧВК Вагнер ведет стрельбу по позициям ВСУ из гранатомета АГС в центре Артемовска

Американская разведка, которая следит за боями в Артемовске, отмечает, как он "медленно переходит в руки России".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Потеря города станет для Украины "психологическим ударом".

Боец ЧВК Вагнер в центре города Артемовска

Потеря города станет для Украины "психологическим ударом".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.

Разрушения в центре Артемовска

Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Ожесточенные бои за город идут уже более полугода.

Флаг ЧВК Вагнер на крыше здания в Артемовске

Ожесточенные бои за город идут уже более полугода.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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11 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" возле укрепления ВСУ в центре Артемовска.
Боец ЧВК Вагнер возле укрепления ВСУ в центре Артемовска
Боец ЧВК "Вагнер" возле укрепления ВСУ в центре Артемовска.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Специальная военная операция на УкраинеФотоАртемовскЧВК "Вагнер"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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