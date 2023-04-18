https://ria.ru/20230418/artemovsk-1866023866.html

"Город почти под нашим контролем": бойцы "Вагнера" в центре Артемовска

"Город почти под нашим контролем": бойцы "Вагнера" в центре Артемовска - РИА Новости, 18.04.2023

"Город почти под нашим контролем": бойцы "Вагнера" в центре Артемовска

Российские силы заняли новые территории в Артемовске. Кадры из города, за который идут ожесточенные бои, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:30

2023-04-18T12:30

2023-04-18T22:57

фото

специальная военная операция на украине

артемовск

чвк "вагнер"

ситуация в днр и лнр

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Российские силы заняли новые территории в Артемовске. Кадры из города, за который идут ожесточенные бои, — в фотоленте Ria.ru.

артемовск

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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