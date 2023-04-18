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РЭЦ: объем поддержанного экспорта в Коми за 2022 год превысил $230 млн - РИА Новости, 18.04.2023
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13:39 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/eksport-1866062246.html
РЭЦ: объем поддержанного экспорта в Коми за 2022 год превысил $230 млн
РЭЦ: объем поддержанного экспорта в Коми за 2022 год превысил $230 млн - РИА Новости, 18.04.2023
РЭЦ: объем поддержанного экспорта в Коми за 2022 год превысил $230 млн
Объем поддержанного экспорта Группой РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) в Коми за 2022 год превысил 230 миллионов долларов, рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:39
2023-04-18T13:39
российский экспортный центр (рэц)
россия
республика коми
вэб.рф (вэб)
экспорт
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Объем поддержанного экспорта Группой РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) в Коми за 2022 год превысил 230 миллионов долларов, рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, обратившись к участникам Совета по улучшению инвестиционного делового климата и развитию экспорта в республике. "В 2022 году компаниям Республики Коми со стороны Группы РЭЦ было оказано 526 услуг. Поддержку получили 164 предприятия, в том числе обучение в школе РЭЦ прошло 18 компаний. Объем поддержанного Российским экспортным центром экспорта в регионе составил 235 миллионов долларов", - сказал Солодов. По его словам, одна из самых масштабных задач, которую решает РЭЦ и которая стала еще более актуальной сейчас - создание такой экосистемы поддержки экспорта, в которой предпринимателю не нужно знать о том, кто именно помогает ему в экспортной деятельности: Минпромторг, Минсельхоз, РЭЦ, ЦПЭ или "Мой бизнес". Это позволяет сопровождать экспортноориентированные компании на протяжении всего экспортного пути, от производства продукции до заключения сделки и ее последующего сопровождения.
https://ria.ru/20230412/perestrakhovanie-1864747202.html
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российский экспортный центр (рэц), россия, республика коми, вэб.рф (вэб), экспорт
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Республика Коми, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экспорт

РЭЦ: объем поддержанного экспорта в Коми за 2022 год превысил $230 млн

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Объем поддержанного экспорта Группой РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) в Коми за 2022 год превысил 230 миллионов долларов, рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, обратившись к участникам Совета по улучшению инвестиционного делового климата и развитию экспорта в республике.
"В 2022 году компаниям Республики Коми со стороны Группы РЭЦ было оказано 526 услуг. Поддержку получили 164 предприятия, в том числе обучение в школе РЭЦ прошло 18 компаний. Объем поддержанного Российским экспортным центром экспорта в регионе составил 235 миллионов долларов", - сказал Солодов.
По его словам, одна из самых масштабных задач, которую решает РЭЦ и которая стала еще более актуальной сейчас - создание такой экосистемы поддержки экспорта, в которой предпринимателю не нужно знать о том, кто именно помогает ему в экспортной деятельности: Минпромторг, Минсельхоз, РЭЦ, ЦПЭ или "Мой бизнес". Это позволяет сопровождать экспортноориентированные компании на протяжении всего экспортного пути, от производства продукции до заключения сделки и ее последующего сопровождения.
«
"Республика Коми активно включилась в эту работу, и Российский экспортный центр готов помочь в создании базовых условий для развития экспортной деятельности через внедрение в регионах Регионального экспортного стандарта в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Сейчас в регионе активно запускаются инструменты этого стандарта, по итогам 2022 года были реализованы 13 из 15 инструментов", - подчеркнул вице-президент РЭЦ.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияРеспублика КомиВЭБ.РФ (ВЭБ)Экспорт
 
 
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