https://ria.ru/20230418/eksport-1866062246.html

РЭЦ: объем поддержанного экспорта в Коми за 2022 год превысил $230 млн

РЭЦ: объем поддержанного экспорта в Коми за 2022 год превысил $230 млн - РИА Новости, 18.04.2023

РЭЦ: объем поддержанного экспорта в Коми за 2022 год превысил $230 млн

Объем поддержанного экспорта Группой РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) в Коми за 2022 год превысил 230 миллионов долларов, рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:39

2023-04-18T13:39

2023-04-18T13:39

российский экспортный центр (рэц)

россия

республика коми

вэб.рф (вэб)

экспорт

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Объем поддержанного экспорта Группой РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) в Коми за 2022 год превысил 230 миллионов долларов, рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, обратившись к участникам Совета по улучшению инвестиционного делового климата и развитию экспорта в республике. "В 2022 году компаниям Республики Коми со стороны Группы РЭЦ было оказано 526 услуг. Поддержку получили 164 предприятия, в том числе обучение в школе РЭЦ прошло 18 компаний. Объем поддержанного Российским экспортным центром экспорта в регионе составил 235 миллионов долларов", - сказал Солодов. По его словам, одна из самых масштабных задач, которую решает РЭЦ и которая стала еще более актуальной сейчас - создание такой экосистемы поддержки экспорта, в которой предпринимателю не нужно знать о том, кто именно помогает ему в экспортной деятельности: Минпромторг, Минсельхоз, РЭЦ, ЦПЭ или "Мой бизнес". Это позволяет сопровождать экспортноориентированные компании на протяжении всего экспортного пути, от производства продукции до заключения сделки и ее последующего сопровождения.

https://ria.ru/20230412/perestrakhovanie-1864747202.html

россия

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), россия, республика коми, вэб.рф (вэб), экспорт