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Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана - РИА Новости, 19.04.2023
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11:24 18.04.2023 (обновлено: 02:49 19.04.2023)
https://ria.ru/20230418/azerbaydzhan-1866019909.html
Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана
Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана - РИА Новости, 19.04.2023
Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана
Армения "полноценно признает" территориальную целостность Азербайджана и ждет того же от Баку, заявил во вторник в парламенте премьер-министр страны Никол... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-18T11:24
2023-04-19T02:49
в мире
азербайджан
никол пашинян
армения
ильхам алиев
нагорный карабах
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Армения "полноценно признает" территориальную целостность Азербайджана и ждет того же от Баку, заявил во вторник в парламенте премьер-министр страны Никол Пашинян. "Я сейчас хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что Азербайджан сделает то же, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения", - сказал Пашинян. По его словам, мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальностью, если обе страны четко и недвусмысленно признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных требований. Он напомнил, что договоренности по этому поводу были достигнуты во время его встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге и Сочи в октябре 2022 года. Пашинян добавил также, что армянская сторона предложила приложить к мирному договору карты Армянской и Азербайджанской ССР в качестве основы территориальной целостности. При этом, по мнению Пашиняна, Азербайджан после эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года пребывает в эйфории и "желает взять максимум возможного или все". Он добавил, что этому способствует геополитическая обстановка, которая превратила Азербайджан в важный энергетический и логистический перекресток. Однако, по его словам, России и Западу стоит прийти к консенсусу вокруг мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, так как новый взрыв в регионе может создать проблемы, в частности в энергетике как для Запада, так и для России Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Оба государства периодически обмениваются предложениями по тексту мирного договора.
https://ria.ru/20230411/granitsa-1864616781.html
https://ria.ru/20230407/karabakh-1863719955.html
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в мире, азербайджан, никол пашинян, армения, ильхам алиев, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Никол Пашинян, Армения, Ильхам Алиев, Нагорный Карабах, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана

Никол Пашинян выразил готовность признать территориальную целостность Азербайджана

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Армения "полноценно признает" территориальную целостность Азербайджана и ждет того же от Баку, заявил во вторник в парламенте премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Я сейчас хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что Азербайджан сделает то же, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения", - сказал Пашинян.
Российский миротворец на блокпосте № 6 на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Баку и Ереван сообщили о погибших после инцидента на границе
11 апреля, 20:43
По его словам, мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальностью, если обе страны четко и недвусмысленно признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных требований. Он напомнил, что договоренности по этому поводу были достигнуты во время его встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге и Сочи в октябре 2022 года. Пашинян добавил также, что армянская сторона предложила приложить к мирному договору карты Армянской и Азербайджанской ССР в качестве основы территориальной целостности.
При этом, по мнению Пашиняна, Азербайджан после эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года пребывает в эйфории и "желает взять максимум возможного или все". Он добавил, что этому способствует геополитическая обстановка, которая превратила Азербайджан в важный энергетический и логистический перекресток. Однако, по его словам, России и Западу стоит прийти к консенсусу вокруг мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, так как новый взрыв в регионе может создать проблемы, в частности в энергетике как для Запада, так и для России
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Оба государства периодически обмениваются предложениями по тексту мирного договора.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Путин и Пашинян обсудили подготовку мирного договора в Карабахе
7 апреля, 12:32
 
В миреАзербайджанНикол ПашинянАрменияИльхам АлиевНагорный КарабахУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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