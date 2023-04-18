https://ria.ru/20230418/azerbaydzhan-1866019909.html

Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана

Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана - РИА Новости, 19.04.2023

Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана

Армения "полноценно признает" территориальную целостность Азербайджана и ждет того же от Баку, заявил во вторник в парламенте премьер-министр страны Никол... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-18T11:24

2023-04-18T11:24

2023-04-19T02:49

в мире

азербайджан

никол пашинян

армения

ильхам алиев

нагорный карабах

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Армения "полноценно признает" территориальную целостность Азербайджана и ждет того же от Баку, заявил во вторник в парламенте премьер-министр страны Никол Пашинян. "Я сейчас хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что Азербайджан сделает то же, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения", - сказал Пашинян. По его словам, мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальностью, если обе страны четко и недвусмысленно признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных требований. Он напомнил, что договоренности по этому поводу были достигнуты во время его встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге и Сочи в октябре 2022 года. Пашинян добавил также, что армянская сторона предложила приложить к мирному договору карты Армянской и Азербайджанской ССР в качестве основы территориальной целостности. При этом, по мнению Пашиняна, Азербайджан после эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года пребывает в эйфории и "желает взять максимум возможного или все". Он добавил, что этому способствует геополитическая обстановка, которая превратила Азербайджан в важный энергетический и логистический перекресток. Однако, по его словам, России и Западу стоит прийти к консенсусу вокруг мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, так как новый взрыв в регионе может создать проблемы, в частности в энергетике как для Запада, так и для России Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Оба государства периодически обмениваются предложениями по тексту мирного договора.

https://ria.ru/20230411/granitsa-1864616781.html

https://ria.ru/20230407/karabakh-1863719955.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, никол пашинян, армения, ильхам алиев, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе