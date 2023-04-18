https://ria.ru/20230418/amerika-1865931539.html

Америке предложена новая грандиозная внешнеполитическая стратегия

Америке предложена новая грандиозная внешнеполитическая стратегия - РИА Новости, 18.04.2023

Америке предложена новая грандиозная внешнеполитическая стратегия

"Нам нужно сделать НАТО всемирной, а после победы Украины мы должны стремиться разделить ось Россия — Китай" — такую "новую американскую великую стратегию... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:00

2023-04-18T08:00

2023-04-18T08:16

аналитика

россия

джон болтон

нато

евразийский союз

китай

украина

генри киссинджер

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"Нам нужно сделать НАТО всемирной, а после победы Украины мы должны стремиться разделить ось Россия — Китай" — такую "новую американскую великую стратегию противодействия России и Китаю" предлагает бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей статье в The Wall Street Journal. Он называет это главными задачами для следующего президента США, при этом не хочет видеть им ни Байдена, ни своего бывшего начальника Трампа.Что у Джона Болтона на языке, то у дяди Сэма на уме — справедливо ли такое умозаключение? Или, говоря проще, можно ли рассматривать публичные предложения Болтона как скрытые желания американского истеблишмента или "глубинного государства", вашингтонского "болота"?Можно, конечно, ответить отрицательно, тем более что у Болтона уже давно репутация "суперъястреба": в нулевые он был одним из тех, кто продвигал идею нападения США на Иран (что привело бы к последствиям на порядок худшим, чем даже вторжение в Ирак), а за полтора года работы в Белом доме (в 2018-2019 годах) заслужил у Трампа звание поджигателя войны. Болтон действительно максимально агрессивен, но он и один из лучших американских специалистов по международным делам. И то, что сейчас он выступает с радикальной повесткой, объясняется не только его характером, но и тем, что он видит: США теряют свои глобальные позиции. Болтон относится к числу тех, кто уверен в том, что Штаты могут удержать свою гегемонию, просто для этого им нужно действовать куда более жестко, напористо и последовательно. Что же он предлагает?В своей предыдущей статье в The Wall Street Journal (в середине марта) он критиковал Байдена за непоследовательность и осторожность, мол, тот хочет поражения России, но не хочет, чтобы Украина "действительно победила". Страх перед эскалацией конфликта, столкновением России и НАТО и даже ядерной войной Болтон решительно отметает, считая все это российским блефом и частью нашей стратегии сдерживания (которая, по его оценке, в итоге работает). Болтон выступает за то, чтобы разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по российской территории и в целом "сосредоточиться на сдерживании Путина в разных сценариях, вплоть до угрозы его свержения". То есть вести дело к ликвидации России — и об этом он говорит в очередной своей статье.В которой речь идет уже не об украинском конфликте, а о новой "грандиозной" американской стратегии, потому что "США и союзники не могут позволить себе бесцельно дрейфовать по мере смещения тектонических плит в истории". Началась новая эпоха, в которой Америке бросают вызов и ей нужно следить в первую очередь за угрозами со стороны усиливающейся оси Россия — Китай, а также "государств-изгоев, таких как Иран и Северная Корея".Болтон называет три важнейших элемента новой стратегии.Для начала Вашингтон и союзники должны немедленно увеличить оборонные бюджеты до уровня эпохи Рейгана (около шести процентов ВВП) и поддерживать такие расходы в обозримом будущем, не останавливаясь перед тем, что это потребует сокращения других статей расходов.Здесь даже комментировать нечего: троекратный рост расходов невозможен ни в одной из европейских стран НАТО без смены самой модели их развития. Проще говоря, европейские общества не пойдут на это — и никакое раздувание "русской угрозы" тут не поможет. Польские лидеры могут пугать французов и немцев путинскими танками в Берлине и Париже, но никто им не верит.Второе предложение Болтона касается американских альянсов коллективной обороны — их нужно "улучшить и расширить": "Мы должны сделать НАТО глобальной организацией, пригласив Японию, Австралию, Израиль и другие страны, приверженные целям расходов НАТО на оборону. <…> Азиатская НАТО не неизбежна, но есть огромное пространство для инновационных альянсов с государствами-единомышленниками, включая наращивание сотрудничества между Южной Кореей, Японией и США".Всемирная НАТО ради сдерживания России и Китая? Да, это она — вот только ее участников не спросили. Европейцы категорически против распространения принципа атлантической солидарности на Тихий океан — играет в это только Великобритания, ну так сама по себе идея Болтона вполне отвечает принципам англосаксонской геополитики. Британия, США, Канада, Австралия — старшинство в этой семье может меняться, но цель, то есть глобальное господство, остается неизменной.Мобилизовать Европу на азиатские фронты не получится, да и сами азиаты не готовы выстраиваться в антикитайскую шеренгу. Тем более что Болтон считает: "США вместе с партнерами в Европе и Азии должны встроить Тайвань в систему коллективной безопасности и увеличить размеры военной помощи", то есть быть готовыми к прямому конфликту с Пекином. Ведь "включение Тайваня в систему коллективной безопасности" автоматически сразу же приведет к полному разрыву отношений с Китаем — на это не подпишутся даже Япония с Южной Кореей.А идея о включении Израиля в новую глобальную НАТО действительно "грандиозна" — по возможным последствиям для США. Дело даже не в том, что на это никогда не согласятся европейские страны: вряд ли есть лучший способ ускорить и так катастрофическое падение влияния англосаксов на Большом Ближнем Востоке и в исламском мире в целом, как начать процедуру присоединения еврейского государства к атлантическому альянсу.Но нереалистичность первых двух элементов стратегии меркнет перед третьим, финальным: "После того как Украина победит в военном конфликте с Россией, мы должны стремиться разделить ось Россия — Китай. Поражение Москвы может свергнуть путинский режим. Новые российские лидеры могут быть настолько слабы, что распад России, особенно к востоку от Урала, нельзя считать немыслимым. Пекин, несомненно, смотрит на эту обширную территорию. Неконтролируемый распад России может обеспечить Китаю прямой доступ в Арктику, включая даже Берингов пролив, граничащий с Аляской".Тут Болтон лишь отчасти вторит Генри Киссинджеру, который тоже боится распада обладающей ядерным оружием России. Но если бывший госсекретарь предлагает во избежание этого после окончания войны найти для России достойное место в новом миропорядке (то есть дать какие-то гарантии безопасности), то Болтон не просто верит в победу Украины (то есть Запада) — для него крушение России опасно только в связи с тем, что оно может усилить Китай. Чтобы предотвратить это, нужно будет каким-то образом оттащить проигравшую, ослабленную постпутинскую Россию от Китая, наверное, запугав ее китайским нашествием и пообещав восстановить контакты, торговлю с Европой и с Западом в целом.План грандиозный — в своем безумии. Потому что рассматривает Россию только как субъект чужой воли и внешних стратегий, отказывая ей в наличии собственной стратегии и субъектности.Россия приступила к развороту на Восток (важной частью которого и являются отношения с Китаем) еще до Крыма — да, он шел медленнее, чем хотелось, но это был осознанный стратегический выбор. Россия сделала ставку на слом атлантической модели глобализации (то есть эпохи американской гегемонии) уже больше чем полтора десятилетия назад. В те же годы Россия занялась реинтеграцией постсоветского пространства через строительство Евразийского союза (который и создавался с прицелом на дальнейшее включение Украины).То есть стратегия России последовательна и неизменна — при всей тяжести открытого конфликта с Западом, ведомым англосаксами. Россия не может проиграть Западу на Украине, Россия не может распасться, Россия не может стать частью Китая, Россия не собирается отказываться от выгодного ей курса на стратегический альянс с Китаем, Россия не доверяет и не будет доверять Западу. И самое главное — Россия абсолютно уверена в том, что на ее работу по ускорению заката англосаксонского миропорядка делает ставку абсолютное большинство человечества.

https://ria.ru/20230405/bolton-1863052636.html

https://ria.ru/20230316/bayden-1858185701.html

https://ria.ru/20230413/rasshirenie-1864937036.html

https://ria.ru/20230415/utechka-1865573954.html

https://ria.ru/20230417/razvedka-1865795360.html

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аналитика, россия, джон болтон, нато, евразийский союз, китай, украина, генри киссинджер, сша