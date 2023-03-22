https://ria.ru/20230322/bolton-1859655994.html
"Дело не в Украине": Болтон назвал настоящую проблему для Запада
"Дело не в Украине": Болтон назвал настоящую проблему для Запада - РИА Новости, 22.03.2023
"Дело не в Украине": Болтон назвал настоящую проблему для Запада
Союзнические отношения между Россией и Китаем представляют собой настоящую проблему для Запада, которая имеет место вне зависимости от украинского конфликта,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T03:26
2023-03-22T03:26
2023-03-22T03:30
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китай
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Союзнические отношения между Россией и Китаем представляют собой настоящую проблему для Запада, которая имеет место вне зависимости от украинского конфликта, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. "Россия и Китай говорят, что это союз без границ, я думаю, это серьезно. В этом состоит настоящая проблема вне зависимости от того, что произойдет на Украине... Я думаю, образуется ось Россия - Китай, к которой примкнут Иран и Северная Корея. Посмотрите на карту, посмотрите на географию. Мы должны воспринимать это серьезно", - заявил Болтон в интервью британской газете Telegraph. Он также добавил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву "заставит западные страны задуматься в глобальном плане о собственной безопасности". По словам бывшего советника президента, Украина представляет собой жизненно важный интерес для США. Также, по мнению Болтона, Китай поддерживал Россию с самого начала специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230321/amerika-1859306308.html
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в мире, россия, китай, украина, джон болтон, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Украина, Джон Болтон, Си Цзиньпин
"Дело не в Украине": Болтон назвал настоящую проблему для Запада
Болтон: российско-китайский союз создает настоящую проблему для Запада