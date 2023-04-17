Зюганов предложил не продлевать зерновую сделку
Лидер КПРФ Зюганов предложил не продлевать зерновую сделку
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия ничего не получила от зерновой сделки, и предложил не продлевать ее.
"Россия от зерновой сделки ничего не получила. Хотя нет, обещаний мы вдоволь наслушались. Может, довольно уже?" - написал он в своем телеграм-канале.
Как отметил Зюганов, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявляет то, что якобы "Россия … блокирует в Черном море 50 судов с остро необходимым зерном". "При этом Жозеп тактично умолчал о том, кому именно зерно "остро необходимо". Судя по направлению поставок, самыми нуждающимися являются европейские обыватели, а вовсе не африканские страны. Так, в рамках зерновой сделки Европа получила не менее 44% зерна, Африка - не более 14%", - отметил парламентарий.
Депутат напомнил, фермеры из Польши, Венгрии и Словакии "взбунтовались", поскольку беспошлинное украинское зерно "убивает собственное сельское хозяйство". "Однако, что бы ни происходило в Европе, богатеет в любом случае Америка, компаниям из которой и принадлежит в основном "украинское" зерно", - заключил он.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".