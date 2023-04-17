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Зюганов предложил не продлевать зерновую сделку - РИА Новости, 17.04.2023
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23:26 17.04.2023 (обновлено: 23:28 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/zyuganov-1865951842.html
Зюганов предложил не продлевать зерновую сделку
Зюганов предложил не продлевать зерновую сделку - РИА Новости, 17.04.2023
Зюганов предложил не продлевать зерновую сделку
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия ничего не получила от зерновой сделки, и предложил не продлевать ее. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T23:26
2023-04-17T23:28
экономика
россия
жозеп боррель
кпрф
геннадий зюганов
в мире
зерновая сделка
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия ничего не получила от зерновой сделки, и предложил не продлевать ее. "Россия от зерновой сделки ничего не получила. Хотя нет, обещаний мы вдоволь наслушались. Может, довольно уже?" - написал он в своем телеграм-канале. Как отметил Зюганов, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявляет то, что якобы "Россия … блокирует в Черном море 50 судов с остро необходимым зерном". "При этом Жозеп тактично умолчал о том, кому именно зерно "остро необходимо". Судя по направлению поставок, самыми нуждающимися являются европейские обыватели, а вовсе не африканские страны. Так, в рамках зерновой сделки Европа получила не менее 44% зерна, Африка - не более 14%", - отметил парламентарий. Депутат напомнил, фермеры из Польши, Венгрии и Словакии "взбунтовались", поскольку беспошлинное украинское зерно "убивает собственное сельское хозяйство". "Однако, что бы ни происходило в Европе, богатеет в любом случае Америка, компаниям из которой и принадлежит в основном "украинское" зерно", - заключил он. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
https://ria.ru/20230413/guterresh-1865154934.html
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экономика, россия, жозеп боррель, кпрф, геннадий зюганов, в мире, зерновая сделка
Экономика, Россия, Жозеп Боррель, КПРФ, Геннадий Зюганов, В мире, Зерновая сделка
Зюганов предложил не продлевать зерновую сделку

Лидер КПРФ Зюганов предложил не продлевать зерновую сделку

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛидер КПРФ Геннадий Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия ничего не получила от зерновой сделки, и предложил не продлевать ее.
"Россия от зерновой сделки ничего не получила. Хотя нет, обещаний мы вдоволь наслушались. Может, довольно уже?" - написал он в своем телеграм-канале.
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СМИ: США недовольны шагами Гутерреша навстречу России по зерновой сделке
13 апреля, 18:43
Как отметил Зюганов, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявляет то, что якобы "Россия … блокирует в Черном море 50 судов с остро необходимым зерном". "При этом Жозеп тактично умолчал о том, кому именно зерно "остро необходимо". Судя по направлению поставок, самыми нуждающимися являются европейские обыватели, а вовсе не африканские страны. Так, в рамках зерновой сделки Европа получила не менее 44% зерна, Африка - не более 14%", - отметил парламентарий.
Депутат напомнил, фермеры из Польши, Венгрии и Словакии "взбунтовались", поскольку беспошлинное украинское зерно "убивает собственное сельское хозяйство". "Однако, что бы ни происходило в Европе, богатеет в любом случае Америка, компаниям из которой и принадлежит в основном "украинское" зерно", - заключил он.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
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Вчера, 13:02
 
ЭкономикаРоссияЖозеп БоррельКПРФГеннадий ЗюгановВ миреЗерновая сделка
 
 
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