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В Волгограде состоится пятый международный форум "Золотая звезда"

В Волгограде состоится пятый международный форум "Золотая звезда" - РИА Новости, 17.04.2023

В Волгограде состоится пятый международный форум "Золотая звезда"

Пятый международный форум "Золотая звезда", посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве, пройдет в Волгоградском государственном социально-педагогическом РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:00

2023-04-17T09:00

2023-04-17T09:00

год педагога и наставника

общество

волгоград

сн_образование

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пятый международный форум "Золотая звезда", посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве, пройдет в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете с 19 по 21 апреля.Цель форума – сохранение исторической памяти, а также выявление и обсуждение реализации лучших практик патриотического воспитания молодежи.Напомним, указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.Участие в форуме примут более 700 обучающихся, представляющих 100 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования из 30 городов-героев, городов воинской славы, городов трудовой доблести, а также представители 20 зарубежных государств.В рамках форума запланировано проведение научно-практических конференций "Сталинградская гвоздика" и "Великая Отечественная война в исторической памяти современной молодежи", семинара "Опыт представительных органов обучающихся, студенческих, объединений в реализации программ и проектов по патриотическому воспитанию студенческой молодежи в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации" и совещания студенческих патриотических клубов "Я горжусь". Частью программу форума также станет семинар представителей Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", на котором состоится презентация лучших практик патриотической работы с молодежью.В рамках форума общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" проведет Всероссийскую патриотическую акцию "Поклонимся великим годам". Для ее участников состоятся мастер-классы по формам патриотической работы с детьми, тематические встречи с лучшими бойцами РСО. Кроме того, активисты РСО вместе с участниками форума "Золотая звезда" поздравят и окажут необходимую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.Программа форума также включает и экскурсионную часть: участники почтут память героев Сталинградской битвы на главной высоте России – Мамаевом Кургане. Также посетят государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва".В рамках форума состоится награждение победителей Всероссийского диктанта по истории Сталинградской битвы. Свои знания о ходе переломного в Великой Отечественной войне сражения россияне проверяли 19 ноября и 2 февраля – ключевые даты Сталинградской битвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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