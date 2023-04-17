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В Волгограде состоится пятый международный форум "Золотая звезда"
В Волгограде состоится пятый международный форум "Золотая звезда" - РИА Новости, 17.04.2023
В Волгограде состоится пятый международный форум "Золотая звезда"
Пятый международный форум "Золотая звезда", посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве, пройдет в Волгоградском государственном социально-педагогическом РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:00
2023-04-17T09:00
2023-04-17T09:00
год педагога и наставника
общество
волгоград
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пятый международный форум "Золотая звезда", посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве, пройдет в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете с 19 по 21 апреля.Цель форума – сохранение исторической памяти, а также выявление и обсуждение реализации лучших практик патриотического воспитания молодежи.Напомним, указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.Участие в форуме примут более 700 обучающихся, представляющих 100 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования из 30 городов-героев, городов воинской славы, городов трудовой доблести, а также представители 20 зарубежных государств.В рамках форума запланировано проведение научно-практических конференций "Сталинградская гвоздика" и "Великая Отечественная война в исторической памяти современной молодежи", семинара "Опыт представительных органов обучающихся, студенческих, объединений в реализации программ и проектов по патриотическому воспитанию студенческой молодежи в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации" и совещания студенческих патриотических клубов "Я горжусь". Частью программу форума также станет семинар представителей Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", на котором состоится презентация лучших практик патриотической работы с молодежью.В рамках форума общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" проведет Всероссийскую патриотическую акцию "Поклонимся великим годам". Для ее участников состоятся мастер-классы по формам патриотической работы с детьми, тематические встречи с лучшими бойцами РСО. Кроме того, активисты РСО вместе с участниками форума "Золотая звезда" поздравят и окажут необходимую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.Программа форума также включает и экскурсионную часть: участники почтут память героев Сталинградской битвы на главной высоте России – Мамаевом Кургане. Также посетят государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва".В рамках форума состоится награждение победителей Всероссийского диктанта по истории Сталинградской битвы. Свои знания о ходе переломного в Великой Отечественной войне сражения россияне проверяли 19 ноября и 2 февраля – ключевые даты Сталинградской битвы.
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РИА Новости
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общество, волгоград, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Волгоград, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пятый международный форум "Золотая звезда", посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве, пройдет в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете с 19 по 21 апреля.
Цель форума – сохранение исторической памяти, а также выявление и обсуждение реализации лучших практик патриотического воспитания молодежи.
Напомним, указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.
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"Несокрушимый подвиг защитников Сталинграда объединяет всех жителей нашей страны, делает нас всех сильнее перед лицом новых вызовов и угроз. Личное участие Президента России Владимира Владимировича Путина (в мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве – Прим. ред.), отдавшего дань глубокого уважения подвигу Поколения Победителей, подвигу защитников Сталинграда, активное участие сотен тысяч жителей в мероприятиях объединяет всех нас вокруг Великого подвига нашего народа и придает нам дополнительную уверенность в правильности выбранного пути, направленного на защиту исторической правды и сохранение исторической памяти", - отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Участие в форуме примут более 700 обучающихся, представляющих 100 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования из 30 городов-героев, городов воинской славы, городов трудовой доблести, а также представители 20 зарубежных государств.
В рамках форума запланировано проведение научно-практических конференций "Сталинградская гвоздика" и "Великая Отечественная война в исторической памяти современной молодежи", семинара "Опыт представительных органов обучающихся, студенческих, объединений в реализации программ и проектов по патриотическому воспитанию студенческой молодежи в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации" и совещания студенческих патриотических клубов "Я горжусь". Частью программу форума также станет семинар представителей Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", на котором состоится презентация лучших практик патриотической работы с молодежью.
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"Изучение истории было и остается важной частью образовательного и воспитательного процесса. Для нас принципиально, чтобы будущие педагоги, наставники выросли настоящими патриотами своей страны, ведь от них зависит, каким станет будущее поколение. Наша главная задача – не допустить, чтобы из памяти народа, и прежде всего молодежи, ушло понимание трагедии, которую пережила наша страна, и героизма, с которым советский народ одержал победу над фашизмом. Я рад, что наш вуз объединит молодежь в рамках патриотического форума. Уверен, что каждый его участник унесет с собой новое осознание своей миссии в нашей стране и мире – миссии сохранения памяти", – подчеркнул ректор ВГСПУ, доктор педагогических наук, профессор Александр Коротков.
В рамках форума общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" проведет Всероссийскую патриотическую акцию "Поклонимся великим годам". Для ее участников состоятся мастер-классы по формам патриотической работы с детьми, тематические встречи с лучшими бойцами РСО. Кроме того, активисты РСО вместе с участниками форума "Золотая звезда" поздравят и окажут необходимую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.
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"Одно из ключевых направлений в воспитании патриотизма – это труд. Молодые люди сегодня хотят активно участвовать в жизни своей страны, чувствовать свою сопричастность. А мы должны доверять им и создавать условия для проявления их инициатив. И в том числе, благодаря таким трудовым, волонтерским акциям у них и появляются возможности не только лучше узнать историю, но и проявить себя", – прокомментировал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике, председатель Правления "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселёв.
Программа форума также включает и экскурсионную часть: участники почтут память героев Сталинградской битвы на главной высоте России – Мамаевом Кургане. Также посетят государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва".
В рамках форума состоится награждение победителей Всероссийского диктанта по истории Сталинградской битвы. Свои знания о ходе переломного в Великой Отечественной войне сражения россияне проверяли 19 ноября и 2 февраля – ключевые даты Сталинградской битвы.