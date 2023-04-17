https://ria.ru/20230417/zemletryasenie-1865742263.html
На юго-востоке Таджикистана произошло землетрясение
На юго-востоке Таджикистана произошло землетрясение - РИА Новости, 17.04.2023
На юго-востоке Таджикистана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4 произошло утром в понедельник на территории Таджикистана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:11
2023-04-17T10:11
2023-04-17T10:11
в мире
таджикистан
душанбе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
ДУШАНБЕ, 17 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой 4 произошло утром в понедельник на территории Таджикистана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Умела Юсуфи. "Подземный толчок произошел 03.46, и его эпицентр находился в 378 километрах к юго-восточнее города Душанбе, в 86 километрах западнее Мургабского района и 153 километрах юго-западнее города Хорога", - сказала она. По ее словами, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4, 2-3 - в Мургабском районе и 2 - в городе Хорог, жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20230415/zemletryasenie-1865537901.html
таджикистан
душанбе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, душанбе
В мире, Таджикистан, Душанбе
На юго-востоке Таджикистана произошло землетрясение
На юго-востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4