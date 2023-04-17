https://ria.ru/20230417/zemletryasenie-1865742263.html

На юго-востоке Таджикистана произошло землетрясение

На юго-востоке Таджикистана произошло землетрясение - РИА Новости, 17.04.2023

На юго-востоке Таджикистана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4 произошло утром в понедельник на территории Таджикистана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:11

2023-04-17T10:11

2023-04-17T10:11

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ДУШАНБЕ, 17 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой 4 произошло утром в понедельник на территории Таджикистана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Умела Юсуфи. "Подземный толчок произошел 03.46, и его эпицентр находился в 378 километрах к юго-восточнее города Душанбе, в 86 километрах западнее Мургабского района и 153 километрах юго-западнее города Хорога", - сказала она. По ее словами, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4, 2-3 - в Мургабском районе и 2 - в городе Хорог, жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20230415/zemletryasenie-1865537901.html

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душанбе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, таджикистан, душанбе