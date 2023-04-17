https://ria.ru/20230417/zanyatost-1865712248.html

Названы регионы — лидеры по росту числа занятых

Названы регионы — лидеры по росту числа занятых - РИА Новости, 17.04.2023

Названы регионы — лидеры по росту числа занятых

Лидерами по темпу роста числа занятых среди российских регионов в 2022 году стали Севастополь, Тува и Ингушетия, самые большие отрицательные показатели - в... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T00:11

2023-04-17T00:11

2023-04-17T00:15

риа рейтинг

россия

севастополь

ленинградская область

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лидерами по темпу роста числа занятых среди российских регионов в 2022 году стали Севастополь, Тува и Ингушетия, самые большие отрицательные показатели - в Пензенской и Мурманской областях, свидетельствует исследование РИА Новости*. Динамика рынка трудаКак отмечают эксперты, завершившийся 2022 год был для российского рынка труда благоприятным. Еще в начале года были обоснованные опасения относительно динамики занятости на фоне вводящихся западных санкций, однако экономическая ситуация оказалась намного лучше мрачных прогнозов, и по итогам года безработица снизилась до исторического минимума. Если на конец 2021 года уровень безработицы составлял 4,3% (по методике Международной Организации Труда, МОТ), то в конце 2022 года безработица в России опустилась до рекордно низкого значения в 3,7%. Время поиска работы также заметно снизилось в 2022 году, отмечают аналитики. Если в начале года среднее время нахождения в статусе безработного составляло 6,8 месяца, то в декабре этот показатель опустился до 5,9 месяца. По мнению экспертов РИА Новости, быстрые время поиска работы и низкий уровень безработицы свидетельствуют о заметном дефиците кадров. Тенденции на рынке труда в прошедшем году определялись, с одной стороны, демографическими и миграционными факторами, а с другой - заметным ростом спроса на работников в ряде отраслей экономики, в частности в сфере гособоронзаказа. В целом в России в 2022 году работу имели более 72 миллиона человек, что на 0,4%, или на 0,26 миллиона человек, больше, чем в 2021 году. Для выявления региональных различий эксперты РИА Новости провели очередное ежегодное исследование и составили пятый по счету рейтинг регионов по динамике рынка труда, для целей рейтинга она определялась как прирост (снижение) количества занятых в возрасте 15-72 года в 2022 году по отношению к 2021. Улучшение ситуацииСогласно результатам исследования, в 2022 году в 45 регионах число занятых увеличилось, а в 40 сократилось. Эксперты отмечают, что суммарный прирост занятых у регионов с положительной динамикой составил 620 тысяч человек, что в 2 раза больше, чем суммарное сокращение у регионов, показавших снижение. В процентном отношении наибольший прогресс по росту занятости в 2022 году отмечен в Севастополе (+14,6%), Республике Тыва (+8,5%) и Республике Ингушетия (+8,1%), они являются лидерами рейтинга. В целом же в 2022 году приростом числа занятых выше среднего характеризовались 39 регионов России, а приростом более 2% – 16 регионов. Лидером по абсолютному приросту числа занятых в 2022 году стала Республика Дагестан. В этом регионе за прошедший год количество занятых увеличилось на 92,5 тысячи или на 8%. Несмотря на рост занятости, уровень безработицы в Республике Дагестан по-прежнему остается одним из самых высоких в России – 12,2% по итогам 2022 года (15,1% годом ранее). Второе и третье места по абсолютному приросту числа работающих занимают Алтайский край, где занятость за год выросла почти на 68 тысяч человек, и Ленинградская область (+59,4 тысячи человек). Несколько меньший прирост показали: Саратовская область (+33 тысячи занятых), Севастополь (+32,4 тысячи занятых) и Ростовская область (+25,4 тысячи занятых). Также в первую десятку по абсолютному приросту числа работающих вошли: Республика Башкортостан, Чеченская Республика, Московская область и Ставропольский край. В целом первая десятка регионов за последний год обеспечила прирост чуть менее 400 тысяч занятых. Несмотря на прогресс в динамике занятости, во многих регионах лидерах по-прежнему наблюдается высокая безработица, отмечают аналитики. В Ингушетии доля безработных в 2022 году составляет 28,7%, в Дагестане – 12,2%, а в Карачаево-Черкесии - 9,9%. Аналитики предполагают, что рост занятости в этих регионах является следствием наличия свободных рук, так как во многих других регионах России безработица уже опустилась ниже естественного уровня, и дальше наращивать занятость практически невозможно. Лидеры по общей занятостиСогласно исследованию, лидером по числу занятых является Москва, где работают 7,1 миллиона человек. Это фактически 10% от общероссийского количества работников. Еще чуть более 4 миллионов человек работает в Московской области, что является вторым результатом среди регионов России. На третьем месте по количеству занятых располагается Санкт-Петербург - немного более 3 миллионов работников. При этом Ленинградская область, где число занятых составляет 1,02 миллиона человек, оказалась на шестом месте по количеству работников. Таким образом, в двух крупнейших российских агломерациях работают более 15 миллионов человек, то есть более 20% всех работников. Еще в трех регионах количество занятых превысило 2 миллиона человек. В Краснодарском крае трудятся почти 2,7 миллиона человек, в Ростовской области – 2,1 миллиона человек, а в Свердловская области – чуть более 2 миллионов человек. В целом более 1 миллиона человек было зафиксировано в 23 регионах. Эксперты считают, что можно говорить о высокой концентрации рабочей силы в России. На топ-3 региона приходится более 21% всех работников. При этом треть всех работников сосредоточена в семи регионах, а 50% всех работников трудятся в 16 регионах России. Сокращение занятостиСогласно исследованию, сокращением числа работающих в 2022 году характеризовались 40 регионов. При этом в двух регионах сокращение было существенным, а число работающих снизилось более чем на 3%. В процентном отношении наибольшая потеря занятости наблюдается в Пензенской и Мурманской областях (-4,7% и -3,2%). Помимо вышеназванных двух регионов также в замыкающую пятерку рейтинга входят: Чукотский автономный округ (-3%), Новгородская область (-2,8%) и Красноярский край (-2,8%).*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20230417/rynok_truda-1864722192.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230316/zanyatost-1858403884.html

https://ria.ru/20230329/zanyatost-1861581983.html

https://ria.ru/20230414/bezrabotitsa-1865345171.html

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риа рейтинг, россия, севастополь, ленинградская область