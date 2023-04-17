Захарова ответила на слова польского министра об импорте зерна с Украины
Захарова: Польша разговаривает с Украиной, так как та является инструментом против России
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Варшава разговаривает с Киевом до тех пор, пока тот ей нужен как "антироссийский инструментарий", так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра развития и технологии Польши Вальдемара Буды о том, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу "касается и его транзита в третьи страны".
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"Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна как субъект, как антироссийский инструментарий. А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать", — написала Захарова в Telegram-канале.
Подобное решение, добавила она, крайне показательно с точки зрения разоблачения мнимой заботы Запада о голодающих и нуждающихся в продовольствии.
С начала февраля организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства.
В минувшую субботу Польша запретила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Речь идет о запрете на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, льна и конопли, фруктов и овощей, продуктов из переработанных фруктов и овощей, вина, говядины и телятины. Кроме того, до 30 июня нельзя импортировать в Польшу молоко и молочные продукты, свинину, баранину и козлятину, яйца, мясо птицы, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, а также продукты пчеловодства. Венгрия также до 30 июня 2023 года запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины.