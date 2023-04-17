https://ria.ru/20230417/zakharova-1865717320.html

Захарова ответила на слова польского министра об импорте зерна с Украины

Захарова ответила на слова польского министра об импорте зерна с Украины - РИА Новости, 17.04.2023

Захарова ответила на слова польского министра об импорте зерна с Украины

Варшава разговаривает с Киевом до тех пор, пока тот ей нужен как "антироссийский инструментарий", так официальный представитель МИД России Мария Захарова... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T03:12

2023-04-17T03:12

2023-04-17T15:06

украина

польша

венгрия

мария захарова

евросоюз

еврокомиссия

пасха

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Варшава разговаривает с Киевом до тех пор, пока тот ей нужен как "антироссийский инструментарий", так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра развития и технологии Польши Вальдемара Буды о том, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу "касается и его транзита в третьи страны".Подобное решение, добавила она, крайне показательно с точки зрения разоблачения мнимой заботы Запада о голодающих и нуждающихся в продовольствии.С начала февраля организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства.В минувшую субботу Польша запретила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Речь идет о запрете на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, льна и конопли, фруктов и овощей, продуктов из переработанных фруктов и овощей, вина, говядины и телятины. Кроме того, до 30 июня нельзя импортировать в Польшу молоко и молочные продукты, свинину, баранину и козлятину, яйца, мясо птицы, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, а также продукты пчеловодства. Венгрия также до 30 июня 2023 года запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины.В пресс-службе Европейской комиссии заявили, что изучают эти решения и запросили у Варшавы и Будапешта дополнительную информацию. В Киеве выразили надежду договориться с Варшавой на переговорах в понедельник, 17 апреля, о транзите зерна.

https://ria.ru/20230411/khab-1864457464.html

https://ria.ru/20230408/polsha-1863903248.html

украина

польша

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украина, польша, венгрия, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, пасха, урсула фон дер ляйен