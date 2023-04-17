https://ria.ru/20230417/vyzov-1865825287.html

Фильм "Вызов" покажут за рубежом

Фильм "Вызов" покажут за рубежом - РИА Новости, 17.04.2023

Фильм "Вызов" покажут за рубежом

Фильм "Вызов" покажут 20 апреля по всей России, в том числе и в новых регионах, также картина будет доступна и зрителям других стран, заявил генеральный... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:57

2023-04-17T14:57

2023-04-17T15:07

культура

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россия

юлия пересильд

клим шипенко

антон шкаплеров

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МОСКВА. 17 апр - РИА Новости. Фильм "Вызов" покажут 20 апреля по всей России, в том числе и в новых регионах, также картина будет доступна и зрителям других стран, заявил генеральный директор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин. "Вызов выходит одновременно с Россией на территории Сербии, 27 числа выходит во всех странах Ближнего Востока… Также ведем переговоры с китайцами", - сказал Верещагин на пресс-конференции. Он отметил, что 20 апреля фильм выйдет в том числе и в новых регионах РФ. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который находится сейчас в зоне СВО, будет принимать участие в презентации фильма в новых регионах."Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, россия, юлия пересильд, клим шипенко, антон шкаплеров