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Фильм "Вызов" покажут за рубежом - РИА Новости, 17.04.2023
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Культура
 
14:57 17.04.2023 (обновлено: 15:07 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/vyzov-1865825287.html
Фильм "Вызов" покажут за рубежом
Фильм "Вызов" покажут за рубежом - РИА Новости, 17.04.2023
Фильм "Вызов" покажут за рубежом
Фильм "Вызов" покажут 20 апреля по всей России, в том числе и в новых регионах, также картина будет доступна и зрителям других стран, заявил генеральный... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:57
2023-04-17T15:07
культура
новости культуры
россия
юлия пересильд
клим шипенко
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МОСКВА. 17 апр - РИА Новости. Фильм "Вызов" покажут 20 апреля по всей России, в том числе и в новых регионах, также картина будет доступна и зрителям других стран, заявил генеральный директор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин. "Вызов выходит одновременно с Россией на территории Сербии, 27 числа выходит во всех странах Ближнего Востока… Также ведем переговоры с китайцами", - сказал Верещагин на пресс-конференции. Он отметил, что 20 апреля фильм выйдет в том числе и в новых регионах РФ. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который находится сейчас в зоне СВО, будет принимать участие в презентации фильма в новых регионах."Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.
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новости культуры, россия, юлия пересильд, клим шипенко, антон шкаплеров
Культура, Новости культуры, Россия, Юлия Пересильд, Клим Шипенко, Антон Шкаплеров
Фильм "Вызов" покажут за рубежом

"Централ Партнершип": фильм "Вызов" покажут в новых регионах России и в других странах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСъемочная группа на премьере фильма "Вызов" режиссера Клима Шипенко в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Съемочная группа на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Съемочная группа на премьере фильма "Вызов" режиссера Клима Шипенко в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 17 апр - РИА Новости. Фильм "Вызов" покажут 20 апреля по всей России, в том числе и в новых регионах, также картина будет доступна и зрителям других стран, заявил генеральный директор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин.
"Вызов выходит одновременно с Россией на территории Сербии, 27 числа выходит во всех странах Ближнего Востока… Также ведем переговоры с китайцами", - сказал Верещагин на пресс-конференции.
Он отметил, что 20 апреля фильм выйдет в том числе и в новых регионах РФ.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который находится сейчас в зоне СВО, будет принимать участие в презентации фильма в новых регионах.
"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.
Сливки общества на премьере "Вызова": как это было
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в октябре 2021 года отправились на МКС, чтобы снять кадры для фильма "Вызов".

Актеры Михаил Тройник, Юлия Пересильд и режиссер фильма Вызов Клим Шипенко на премьере в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в октябре 2021 года отправились на МКС, чтобы снять кадры для фильма "Вызов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На премьере в Москве была съемочная группа фильма.

Съемочная группа на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

На премьере в Москве была съемочная группа фильма.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Космонавты Антон Шкаплеров (слева) и Олег Новицкий сыграли в фильме самих себя – они и принимали участие в съемках на МКС.

Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Новицкий на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Космонавты Антон Шкаплеров (слева) и Олег Новицкий сыграли в фильме самих себя – они и принимали участие в съемках на МКС.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актер Милош Бикович с Иваной Малич. Актер сыграл одну из главных ролей в картине –хирурга Владислава Николаева.

Актер Милош Бикович со спутницей на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Актер Милош Бикович с Иваной Малич. Актер сыграл одну из главных ролей в картине –хирурга Владислава Николаева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в фильме сыграл конструктора ЦУП.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в фильме сыграл конструктора ЦУП.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Голливудский актер Том Круз хотел опередить Россию в съемках на орбите. Однако у него этого не получилось.

Режиссер фильма Вызов Клим Шипенко на премьере в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Голливудский актер Том Круз хотел опередить Россию в съемках на орбите. Однако у него этого не получилось.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст из ЦУП следил за пребыванием актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и актриса Юлия Пересильд на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст из ЦУП следил за пребыванием актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Яна Чурикова была ведущей красной дорожки премьеры фильма.

Журналист, телеведущая Яна Чурикова на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Яна Чурикова была ведущей красной дорожки премьеры фильма.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На мероприятие пришел и Иван Ургант, который заявил, что вернется в эфир Первого канала.

Телеведущий, актер Иван Ургант на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

На мероприятие пришел и Иван Ургант, который заявил, что вернется в эфир Первого канала.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов также посетили премьеру.

Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов также посетили премьеру.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Среди гостей была и певица Полина Гагарина.

Певица Полина Гагарина на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Среди гостей была и певица Полина Гагарина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 11

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в октябре 2021 года отправились на МКС, чтобы снять кадры для фильма "Вызов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 11

На премьере в Москве была съемочная группа фильма.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 11

Космонавты Антон Шкаплеров (слева) и Олег Новицкий сыграли в фильме самих себя – они и принимали участие в съемках на МКС.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 11

Актер Милош Бикович с Иваной Малич. Актер сыграл одну из главных ролей в картине –хирурга Владислава Николаева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 11

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в фильме сыграл конструктора ЦУП.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 11

Голливудский актер Том Круз хотел опередить Россию в съемках на орбите. Однако у него этого не получилось.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 11

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст из ЦУП следил за пребыванием актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 11

Яна Чурикова была ведущей красной дорожки премьеры фильма.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 11

На мероприятие пришел и Иван Ургант, который заявил, что вернется в эфир Первого канала.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 11

Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов также посетили премьеру.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 11

Среди гостей была и певица Полина Гагарина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 11
 
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