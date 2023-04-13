https://ria.ru/20230413/vyzov-1865008833.html

Сливки общества на премьере "Вызова": как это было

Сливки общества на премьере "Вызова": как это было - РИА Новости, 13.04.2023

Сливки общества на премьере "Вызова": как это было

В Москве состоялась закрытая премьера фильма "Вызов". Как прошло событие – в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:14

2023-04-13T13:14

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фото

культура

москва

россия

юлия пересильд

клим шипенко

центр управления полетами

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В Москве состоялась закрытая премьера фильма "Вызов". Как прошло событие – в фотоленте РИА Новости.

москва

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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