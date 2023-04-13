Сливки общества на премьере "Вызова": как это было

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в октябре 2021 года отправились на МКС, чтобы снять кадры для фильма "Вызов".
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в октябре 2021 года отправились на МКС, чтобы снять кадры для фильма "Вызов".
На премьере в Москве была съемочная группа фильма.
На премьере в Москве была съемочная группа фильма.
Космонавты Антон Шкаплеров (слева) и Олег Новицкий сыграли в фильме самих себя – они и принимали участие в съемках на МКС.
Космонавты Антон Шкаплеров (слева) и Олег Новицкий сыграли в фильме самих себя – они и принимали участие в съемках на МКС.
Актер Милош Бикович с Иваной Малич. Актер сыграл одну из главных ролей в картине –хирурга Владислава Николаева.
Актер Милош Бикович с Иваной Малич. Актер сыграл одну из главных ролей в картине –хирурга Владислава Николаева.
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в фильме сыграл конструктора ЦУП.
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в фильме сыграл конструктора ЦУП.
Голливудский актер Том Круз хотел опередить Россию в съемках на орбите. Однако у него этого не получилось.
Голливудский актер Том Круз хотел опередить Россию в съемках на орбите. Однако у него этого не получилось.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст из ЦУП следил за пребыванием актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст из ЦУП следил за пребыванием актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС.
Яна Чурикова была ведущей красной дорожки премьеры фильма.
Яна Чурикова была ведущей красной дорожки премьеры фильма.
На мероприятие пришел и Иван Ургант, который заявил, что вернется в эфир Первого канала.
На мероприятие пришел и Иван Ургант, который заявил, что вернется в эфир Первого канала.
Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов также посетили премьеру.
Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов также посетили премьеру.
Среди гостей была и певица Полина Гагарина.
Среди гостей была и певица Полина Гагарина.