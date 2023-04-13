Рейтинг@Mail.ru
Сливки общества на премьере "Вызова": как это было - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:14 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/vyzov-1865008833.html
Сливки общества на премьере "Вызова": как это было
Сливки общества на премьере "Вызова": как это было - РИА Новости, 13.04.2023
Сливки общества на премьере "Вызова": как это было
В Москве состоялась закрытая премьера фильма "Вызов". Как прошло событие – в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:14
2023-04-13T13:14
фото
культура
москва
россия
юлия пересильд
клим шипенко
центр управления полетами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865004962_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_e0e183db40051ce2a5b45a175ab591fe.jpg
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В Москве состоялась закрытая премьера фильма "Вызов". Как прошло событие – в фотоленте РИА Новости.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865004962_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_e9f7281db0e6a6802a0c21a05729872f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, москва, россия, юлия пересильд, клим шипенко, центр управления полетами, кино и сериалы
Фото, Культура, Москва, Россия, Юлия Пересильд, Клим Шипенко, Центр управления полетами, Кино и сериалы

Сливки общества на премьере "Вызова": как это было

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В Москве состоялась закрытая премьера фильма "Вызов". Как прошло событие – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в октябре 2021 года отправились на МКС, чтобы снять кадры для фильма "Вызов".

Актеры Михаил Тройник, Юлия Пересильд и режиссер фильма Вызов Клим Шипенко на премьере в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в октябре 2021 года отправились на МКС, чтобы снять кадры для фильма "Вызов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На премьере в Москве была съемочная группа фильма.

Съемочная группа на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

На премьере в Москве была съемочная группа фильма.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Космонавты Антон Шкаплеров (слева) и Олег Новицкий сыграли в фильме самих себя – они и принимали участие в съемках на МКС.

Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Новицкий на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Космонавты Антон Шкаплеров (слева) и Олег Новицкий сыграли в фильме самих себя – они и принимали участие в съемках на МКС.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актер Милош Бикович с Иваной Малич. Актер сыграл одну из главных ролей в картине –хирурга Владислава Николаева.

Актер Милош Бикович со спутницей на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Актер Милош Бикович с Иваной Малич. Актер сыграл одну из главных ролей в картине –хирурга Владислава Николаева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в фильме сыграл конструктора ЦУП.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в фильме сыграл конструктора ЦУП.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Голливудский актер Том Круз хотел опередить Россию в съемках на орбите. Однако у него этого не получилось.

Режиссер фильма Вызов Клим Шипенко на премьере в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Голливудский актер Том Круз хотел опередить Россию в съемках на орбите. Однако у него этого не получилось.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст из ЦУП следил за пребыванием актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и актриса Юлия Пересильд на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст из ЦУП следил за пребыванием актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Яна Чурикова была ведущей красной дорожки премьеры фильма.

Журналист, телеведущая Яна Чурикова на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Яна Чурикова была ведущей красной дорожки премьеры фильма.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На мероприятие пришел и Иван Ургант, который заявил, что вернется в эфир Первого канала.

Телеведущий, актер Иван Ургант на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

На мероприятие пришел и Иван Ургант, который заявил, что вернется в эфир Первого канала.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов также посетили премьеру.

Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов также посетили премьеру.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Среди гостей была и певица Полина Гагарина.

Певица Полина Гагарина на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Среди гостей была и певица Полина Гагарина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
КультураФотоМоскваРоссияЮлия ПересильдКлим ШипенкоЦентр управления полетамиКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала