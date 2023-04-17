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Американцев просят не путаться под ногами - РИА Новости, 17.04.2023
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08:00 17.04.2023 (обновлено: 08:08 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/vizit-1865708219.html
Американцев просят не путаться под ногами
Американцев просят не путаться под ногами - РИА Новости, 17.04.2023
Американцев просят не путаться под ногами
Стандартный — и неверный — взгляд на результаты завершившегося визита в Пекин президента Бразилии Инасиу Лулы да Силвы такой: Китай и Бразилия, два члена... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T08:00
2023-04-17T08:08
аналитика
китай
бразилия
украина
си цзиньпин
сергей лавров
брикс
huawei technologies
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Стандартный — и неверный — взгляд на результаты завершившегося визита в Пекин президента Бразилии Инасиу Лулы да Силвы такой: Китай и Бразилия, два члена объединения БРИКС, продолжили укреплять антиамериканский альянс.Есть в наши дни эта патологическая привычка, например, газеты The New York Times: свои двусторонние дела обсуждают Китай и Бразилия, но газета пишет о своем, о девичьем — об Украине. О том, как две обозначенные страны раньше "отказались осудить" Россию и "отказались поставлять" оружие на Украину. Последнее относится, понятно, не к Китаю, а к Бразилии — хотя кто в Латинской Америке отправляет оружие Киеву в качестве символического ясака Америке и Западу? Разве что Эквадор, да и тот скорее об этом говорит, нежели делает.Но кто вообще выдумал, что бразильский президент отправился в Китай, страну, которая уже более десятилетия является первым экономическим партнером для его государства, чтобы решать там проблемы конфликта в тысячах километров от границ обеих стран? Максимум речь шла о том, чтобы этот конфликт не создавал проблем в их двусторонних отношениях.За четыре дня визита президента Лулы тот только однажды высказался по Украине, и то лишь потому, что ему задал такой вопрос журналист. Ответ звучал так: "США должны прекращать поддерживать войну и начинать говорить о мире. Евросоюз должен начинать говорить о мире". И только. Во всяческих двусторонних документах по итогам визита мы видим известные и раньше официальные позиции Китая и Бразилии, например, стандартную в сегодняшней дипломатии фразу насчет того, что надо находить мирное решение конфликта.О чем тогда говорили два лидера — Лула да Силва и Си Цзиньпин? И в целом какие вопросы обсуждал бразильский президент в Китае? А зачем все ездят в Китай — для развития экономических связей, конечно, и всегда берут с собой немалую делегацию. Так и на этот раз.Этот же вопрос, об итогах визита, пекинское издание Global Times задало ключевому советнику Лулы — Селсо Амориму. И получило ответ: прежде всего речь о деловых связах, обсуждаем существующие и договариваемся о новых сферах. А именно — насчет сотрудничества в производстве полупроводников, инвестиций в новые проекты по охране окружающей среды и прочего.Абсолютно нормальные темы для разговора — и кто сказал, что даже по этим вопросам выковывается антиамериканский альянс? А сказали это те, кто хотел бы сохранить монополию на несколько самых сложных видов полупроводников, да что там — в целом монополизировать отрасль в международном масштабе. То есть американцы.Поэтому и выглядел как демонстративная акция визит Лулы в шанхайскую штаб-квартиру корпорации Huawei, превращенную в какой-то символ "китайского вызова" Америке. Немалая часть усилий американской дипломатии в последние годы была посвящена тому, чтобы ни один из союзников США не смел иметь дел с этой компанией и десятками других в придачу. Но посмотрите, что на эту тему говорит Аморим: мы, бразильцы, сотрудничаем с этой корпорацией давно, но мы просто выбираем лучшее. Когда они нам предлагают лучшее — мы это берем у них.И еще: когда кто-то мешает нам торговать из-за их введенных против кого-то односторонних санкций, мы смотрим, как этому совместно препятствовать. А когда нам мешают торговать, отслеживая или пресекая финансовые потоки, то мы переходим на расчеты в наших национальных валютах. Собственно, соглашение об этом было заключено двумя странами еще 30 марта, в ходе нынешнего же визита обсуждались дальнейшие шаги в сфере финансов.В этих фактах и словах — вся суть позиции многих десятков стран мира, не относящихся к Западу. И здесь суть политики объединения, первая буква которого обозначает Бразилию, то есть БРИКС (прочие буквы — это Россия, Индия, Китай и Южная Африка).БРИКС можно считать антиамериканским альянсом только в одной ситуации — если Америка и ее союзники препятствуют этим пяти странам развивать отношения между собой так, как те считают правильным и выгодным (а США это делают). Позицию БРИКС в таком случае можно выразить одной простой фразой: мы нейтральны к вашим конфликтным ситуациям, и не путайтесь у нас под ногами, уйдите с дороги, когда мы решаем свои дела. Будете путаться — всем станет казаться, что у нас тут антиамериканский альянс, а вам этого точно не нужно.Ну а начавшийся после поездки Лулы в Китай визит министра обороны КНР Ли Шанфу в Москву или поездка Сергея Лаврова в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу — это уже совсем другой сюжет. Но тоже очень интересный.
https://ria.ru/20230415/ukraina-1865543552.html
https://ria.ru/20230413/dollar-1865162389.html
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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аналитика, китай, бразилия, украина, си цзиньпин, сергей лавров, брикс, huawei technologies
Аналитика, Китай, Бразилия, Украина, Си Цзиньпин, Сергей Лавров, БРИКС, Huawei Technologies

Американцев просят не путаться под ногами

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Стандартный — и неверный — взгляд на результаты завершившегося визита в Пекин президента Бразилии Инасиу Лулы да Силвы такой: Китай и Бразилия, два члена объединения БРИКС, продолжили укреплять антиамериканский альянс.
Есть в наши дни эта патологическая привычка, например, газеты The New York Times: свои двусторонние дела обсуждают Китай и Бразилия, но газета пишет о своем, о девичьем — об Украине. О том, как две обозначенные страны раньше "отказались осудить" Россию и "отказались поставлять" оружие на Украину. Последнее относится, понятно, не к Китаю, а к Бразилии — хотя кто в Латинской Америке отправляет оружие Киеву в качестве символического ясака Америке и Западу? Разве что Эквадор, да и тот скорее об этом говорит, нежели делает.
Но кто вообще выдумал, что бразильский президент отправился в Китай, страну, которая уже более десятилетия является первым экономическим партнером для его государства, чтобы решать там проблемы конфликта в тысячах километров от границ обеих стран? Максимум речь шла о том, чтобы этот конфликт не создавал проблем в их двусторонних отношениях.
За четыре дня визита президента Лулы тот только однажды высказался по Украине, и то лишь потому, что ему задал такой вопрос журналист. Ответ звучал так: "США должны прекращать поддерживать войну и начинать говорить о мире. Евросоюз должен начинать говорить о мире". И только. Во всяческих двусторонних документах по итогам визита мы видим известные и раньше официальные позиции Китая и Бразилии, например, стандартную в сегодняшней дипломатии фразу насчет того, что надо находить мирное решение конфликта.
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О чем тогда говорили два лидера — Лула да Силва и Си Цзиньпин? И в целом какие вопросы обсуждал бразильский президент в Китае? А зачем все ездят в Китай — для развития экономических связей, конечно, и всегда берут с собой немалую делегацию. Так и на этот раз.
Этот же вопрос, об итогах визита, пекинское издание Global Times задало ключевому советнику Лулы — Селсо Амориму. И получило ответ: прежде всего речь о деловых связах, обсуждаем существующие и договариваемся о новых сферах. А именно — насчет сотрудничества в производстве полупроводников, инвестиций в новые проекты по охране окружающей среды и прочего.
Абсолютно нормальные темы для разговора — и кто сказал, что даже по этим вопросам выковывается антиамериканский альянс? А сказали это те, кто хотел бы сохранить монополию на несколько самых сложных видов полупроводников, да что там — в целом монополизировать отрасль в международном масштабе. То есть американцы.
Поэтому и выглядел как демонстративная акция визит Лулы в шанхайскую штаб-квартиру корпорации Huawei, превращенную в какой-то символ "китайского вызова" Америке. Немалая часть усилий американской дипломатии в последние годы была посвящена тому, чтобы ни один из союзников США не смел иметь дел с этой компанией и десятками других в придачу. Но посмотрите, что на эту тему говорит Аморим: мы, бразильцы, сотрудничаем с этой корпорацией давно, но мы просто выбираем лучшее. Когда они нам предлагают лучшее — мы это берем у них.
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И еще: когда кто-то мешает нам торговать из-за их введенных против кого-то односторонних санкций, мы смотрим, как этому совместно препятствовать. А когда нам мешают торговать, отслеживая или пресекая финансовые потоки, то мы переходим на расчеты в наших национальных валютах. Собственно, соглашение об этом было заключено двумя странами еще 30 марта, в ходе нынешнего же визита обсуждались дальнейшие шаги в сфере финансов.
В этих фактах и словах — вся суть позиции многих десятков стран мира, не относящихся к Западу. И здесь суть политики объединения, первая буква которого обозначает Бразилию, то есть БРИКС (прочие буквы — это Россия, Индия, Китай и Южная Африка).
БРИКС можно считать антиамериканским альянсом только в одной ситуации — если Америка и ее союзники препятствуют этим пяти странам развивать отношения между собой так, как те считают правильным и выгодным (а США это делают). Позицию БРИКС в таком случае можно выразить одной простой фразой: мы нейтральны к вашим конфликтным ситуациям, и не путайтесь у нас под ногами, уйдите с дороги, когда мы решаем свои дела. Будете путаться — всем станет казаться, что у нас тут антиамериканский альянс, а вам этого точно не нужно.
Ну а начавшийся после поездки Лулы в Китай визит министра обороны КНР Ли Шанфу в Москву или поездка Сергея Лаврова в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу — это уже совсем другой сюжет. Но тоже очень интересный.
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