https://ria.ru/20230417/veterinary-1865804107.html

Ветеринары из Волгограда отправятся в Мариуполь

Ветеринары из Волгограда отправятся в Мариуполь - РИА Новости, 17.04.2023

Ветеринары из Волгограда отправятся в Мариуполь

Сотрудники волгоградского благотворительного фонда защиты животных "Дино" в мае отправятся в Мариуполь, чтобы заняться стерилизацией и вакцинацией бездомных и... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:44

2023-04-17T13:44

2023-04-17T13:44

общество

мариуполь

донбасс

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники волгоградского благотворительного фонда защиты животных "Дино" в мае отправятся в Мариуполь, чтобы заняться стерилизацией и вакцинацией бездомных и домашних кошек и собак, сообщила РИА Новости руководитель фонда Анжела Макарова. По словам Макаровой, впервые сотрудники фонда "Дино" ездили на Донбасс в феврале. Она увидела телесюжет о том, в каком состоянии находится зоопарк в донецком селе Придорожное, она решила помочь его обитателям. Зоозащитники отвезли туда корм. По словам руководителя фонда, после поездки с ней связались жительницы Мариуполя, которые помогают животным, оставленных хозяевами, и попросили о помощи: брошенным кошкам и собакам нужны корм, лекарства. Волгоградцы в конце марта отвезли необходимое в Мариуполь, а также передали более 20 тысяч доз вакцины для птиц из донецкого реабилитационного центра. "Сейчас мы собираемся уже в третью поездку на Донбасс, снова в Мариуполь. Город отстраивается, и там необходимо контролировать животных. Бездомных животных нужно будет стерилизовать, просят провести эту процедуру и для домашних питомцев. Собираемся ехать в первой половине мая, поедут два ветеринара и ловец бродячих животных, они будут работать бесплатно", - сообщила Макарова. По словам Макаровой, ветеринарные препараты закупаются за счет благотворительных средств, вакцины привозят и присылают также и с других регионов. В ее планах получить грант на работу с животными в новых российских регионах, а также сотрудничать с местными зоозащитными организациями.

https://ria.ru/20230326/zoopark-1860716505.html

https://ria.ru/20220612/mariupol-1794937311.html

мариуполь

донбасс

волгоград

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мариуполь, донбасс, волгоград