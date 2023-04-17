https://ria.ru/20230417/vedomstvo-1865717670.html

В Общественной палате хотят создать единое ведомство по водным объектам

В Общественной палате хотят создать единое ведомство по водным объектам - РИА Новости, 17.04.2023

В Общественной палате хотят создать единое ведомство по водным объектам

В Общественной палате РФ предложили создать единое ведомство, отвечающее за водные объекты, чтобы добиться эффективного управления ими, следует из проекта... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T03:16

2023-04-17T03:16

2023-04-17T03:16

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Общественной палате РФ предложили создать единое ведомство, отвечающее за водные объекты, чтобы добиться эффективного управления ими, следует из проекта резолюции комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ, копия документа есть у РИА Новости. На данный момент за восстановление и охрану водных объектов, а также предупреждение паводков отвечают Росводресурсы, за экомониторинг озер и рек - Росприроднадзор, за качество питьевой воды – Роспотребнадзор. Кроме того, эксперты Общественной палаты считают, что единый федеральный проект по водным объектам, который планируется запустить в 2024 году, может быть разработан только в тесном взаимодействии с научными институтами и с "опорой на экспертизу ученых". "При этом на состоявшиеся консультационные совещания по разработке федпроекта ведущие научные институты не приглашались. Это по крайней мере 10 институтов РАН", - подчеркнули авторы документа. Ранее правительство заявило о планах объединить федпроекты "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал" и "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" в единый проект "Оздоровление водных объектов" и реализовать его до 2030 года.

https://ria.ru/20221229/putin-1842290169.html

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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)