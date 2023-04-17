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В Общественной палате хотят создать единое ведомство по водным объектам - РИА Новости, 17.04.2023
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03:16 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/vedomstvo-1865717670.html
В Общественной палате хотят создать единое ведомство по водным объектам
В Общественной палате хотят создать единое ведомство по водным объектам - РИА Новости, 17.04.2023
В Общественной палате хотят создать единое ведомство по водным объектам
В Общественной палате РФ предложили создать единое ведомство, отвечающее за водные объекты, чтобы добиться эффективного управления ими, следует из проекта... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T03:16
2023-04-17T03:16
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Общественной палате РФ предложили создать единое ведомство, отвечающее за водные объекты, чтобы добиться эффективного управления ими, следует из проекта резолюции комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ, копия документа есть у РИА Новости. На данный момент за восстановление и охрану водных объектов, а также предупреждение паводков отвечают Росводресурсы, за экомониторинг озер и рек - Росприроднадзор, за качество питьевой воды – Роспотребнадзор. Кроме того, эксперты Общественной палаты считают, что единый федеральный проект по водным объектам, который планируется запустить в 2024 году, может быть разработан только в тесном взаимодействии с научными институтами и с "опорой на экспертизу ученых". "При этом на состоявшиеся консультационные совещания по разработке федпроекта ведущие научные институты не приглашались. Это по крайней мере 10 институтов РАН", - подчеркнули авторы документа. Ранее правительство заявило о планах объединить федпроекты "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал" и "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" в единый проект "Оздоровление водных объектов" и реализовать его до 2030 года.
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
В Общественной палате хотят создать единое ведомство по водным объектам

В Общественной палате предложили создать единое ведомство, отвечающее за водные объекты

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Общественной палате РФ предложили создать единое ведомство, отвечающее за водные объекты, чтобы добиться эффективного управления ими, следует из проекта резолюции комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ, копия документа есть у РИА Новости.
«
"Для того, чтобы добиться эффективного управления водными ресурсами и контроля за состоянием водных объектов, что является необходимым условием для их оздоровления и сохранения их экосистем в долгосрочной перспективе, все полномочия и ответственность должны быть сосредоточены в руках одного ведомства", - говорится в тексте документа.
На данный момент за восстановление и охрану водных объектов, а также предупреждение паводков отвечают Росводресурсы, за экомониторинг озер и рек - Росприроднадзор, за качество питьевой воды – Роспотребнадзор.
Кроме того, эксперты Общественной палаты считают, что единый федеральный проект по водным объектам, который планируется запустить в 2024 году, может быть разработан только в тесном взаимодействии с научными институтами и с "опорой на экспертизу ученых".
"При этом на состоявшиеся консультационные совещания по разработке федпроекта ведущие научные институты не приглашались. Это по крайней мере 10 институтов РАН", - подчеркнули авторы документа.
Ранее правительство заявило о планах объединить федпроекты "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал" и "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" в единый проект "Оздоровление водных объектов" и реализовать его до 2030 года.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
 
 
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