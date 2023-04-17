https://ria.ru/20230417/valeriya-1865801763.html

Друзья и коллеги поздравили Валерию с юбилеем

Друзья и коллеги поздравили Валерию с юбилеем - РИА Новости, 17.04.2023

Друзья и коллеги поздравили Валерию с юбилеем

Сегодня певице Валерии (Алла Перфилова) исполнилось 55 лет, с чем ее с самого утра поздравляют в Сети друзья, коллеги и поклонники. О том, кто и что пожелал... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:58

2023-04-17T17:58

2023-04-17T17:58

шоубиз

валерия (алла перфилова)

знаменитости

аткарск

саратовская область

филипп киркоров

вячеслав макаров

звезды

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Сегодня певице Валерии (Алла Перфилова) исполнилось 55 лет, с чем ее с самого утра поздравляют в Сети друзья, коллеги и поклонники. О том, кто и что пожелал Народной артистке России – в подборке РИА Новости. Одними из первых Валерию поздравили коллеги по шоу "Маска" – певец Филипп Киркоров и ведущий проекта Вячеслав Макаров. "Любим, обожаем! Новых творческих свершений и крепкого здоровья!" – присоединился Макаров.Валерии также написали много теплых и коллеги по сцене: Алсу, Эвелина Бледанс и другие. "С днем рождения, неповторимая Валерия! Вечером все скажу лично", – пообещал певец Николай Басков.Супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин в своей соцсети также присоединился к поздравлениям. Он оставил ей трогательное послание.Валерия родилась 17 апреля 1968 года в городе Аткарске Саратовской области. Она обрела популярность еще в 90-е благодаря хитам "Самолет", "Обычные дела", "Ты где-то там", "Метелица" и многим другим. За карьеру артистка выпустила 15 альбом и была удостоена многих музыкальных премий и наград, в том числе "Золотой Граммофон" и "Муз-ТВ". В 2018 году ее наградили орденом Дружбы.

https://ria.ru/20230417/valeriya-1865367580.html

аткарск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Александра Липатова

валерия (алла перфилова), знаменитости, аткарск, саратовская область, филипп киркоров, вячеслав макаров, звезды