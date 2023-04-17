https://ria.ru/20230417/valeriya-1865801763.html
Друзья и коллеги поздравили Валерию с юбилеем
Друзья и коллеги поздравили Валерию с юбилеем - РИА Новости, 17.04.2023
Друзья и коллеги поздравили Валерию с юбилеем
Сегодня певице Валерии (Алла Перфилова) исполнилось 55 лет, с чем ее с самого утра поздравляют в Сети друзья, коллеги и поклонники. О том, кто и что пожелал... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:58
2023-04-17T17:58
2023-04-17T17:58
шоубиз
валерия (алла перфилова)
знаменитости
аткарск
саратовская область
филипп киркоров
вячеслав макаров
звезды
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Сегодня певице Валерии (Алла Перфилова) исполнилось 55 лет, с чем ее с самого утра поздравляют в Сети друзья, коллеги и поклонники. О том, кто и что пожелал Народной артистке России – в подборке РИА Новости. Одними из первых Валерию поздравили коллеги по шоу "Маска" – певец Филипп Киркоров и ведущий проекта Вячеслав Макаров. "Любим, обожаем! Новых творческих свершений и крепкого здоровья!" – присоединился Макаров.Валерии также написали много теплых и коллеги по сцене: Алсу, Эвелина Бледанс и другие. "С днем рождения, неповторимая Валерия! Вечером все скажу лично", – пообещал певец Николай Басков.Супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин в своей соцсети также присоединился к поздравлениям. Он оставил ей трогательное послание.Валерия родилась 17 апреля 1968 года в городе Аткарске Саратовской области. Она обрела популярность еще в 90-е благодаря хитам "Самолет", "Обычные дела", "Ты где-то там", "Метелица" и многим другим. За карьеру артистка выпустила 15 альбом и была удостоена многих музыкальных премий и наград, в том числе "Золотой Граммофон" и "Муз-ТВ". В 2018 году ее наградили орденом Дружбы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерия (алла перфилова), знаменитости, аткарск, саратовская область, филипп киркоров, вячеслав макаров, звезды
Шоубиз, Валерия (Алла Перфилова), Знаменитости, Аткарск, Саратовская область, Филипп Киркоров, Вячеслав Макаров, звезды
Друзья и коллеги поздравили Валерию с юбилеем
Друзья и коллеги поздравили певицу Валерию с 55-летием
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Сегодня певице Валерии (Алла Перфилова) исполнилось 55 лет, с чем ее с самого утра поздравляют в Сети друзья, коллеги и поклонники. О том, кто и что пожелал Народной артистке России – в подборке РИА Новости.
Одними из первых Валерию поздравили коллеги по шоу "Маска" – певец Филипп Киркоров и ведущий проекта Вячеслав Макаров.
«
"Добро пожаловать в клуб "5+5". Глаза не верят в эту цифру. Но в этом и главная прелесть. Умеешь роскошно выглядеть. Продолжай сочетать в себе хрупкость и большую силу, доброту и твердость духа. С днем рождения, дорогая Валерия!" – написал Киркоров.
"Любим, обожаем! Новых творческих свершений и крепкого здоровья!" – присоединился Макаров.
Валерии также написали много теплых и коллеги по сцене: Алсу, Эвелина Бледанс и другие.
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"Здоровья, счастья, новых ярких незабываемых событий и эмоций!" – пожелала певица Алсу. "С днем рождения, прекрасная наша!" – написала актриса Эвелина Бледанс. "Лерочка, с юбилеем! Душевного тепла и гармонии желаю!" – отметил певица Катя Лель." Дорогая Валерия, с юбилеем!" – поздравил коллегу музыкант и композитор Игорь Николаев.
"С днем рождения, неповторимая Валерия! Вечером все скажу лично", – пообещал певец Николай Басков.
Супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин в своей соцсети также присоединился к поздравлениям. Он оставил ей трогательное послание.
«
"С юбилеем тебя, дорогой мой, любимый человек! Мое сердце принадлежит только тебе. Для меня нет прекраснее женщины, чем ты!" – написал Пригожин.
Валерия родилась 17 апреля 1968 года в городе Аткарске Саратовской области. Она обрела популярность еще в 90-е благодаря хитам "Самолет", "Обычные дела", "Ты где-то там", "Метелица" и многим другим. За карьеру артистка выпустила 15 альбом и была удостоена многих музыкальных премий и наград, в том числе "Золотой Граммофон" и "Муз-ТВ". В 2018 году ее наградили орденом Дружбы.
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