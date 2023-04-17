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Лавров: Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 17.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:19 17.04.2023 (обновлено: 19:26 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865910276.html
Лавров: Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине
Лавров: Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 17.04.2023
Лавров: Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине
Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T19:19
2023-04-17T19:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
бразилия
мауру виейра
сергей лавров
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БРАЗИЛИА, 17 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего, те цели, которые мы преследуем в этой связи", - сказал Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой.Он добавил, что сегодня с бразильским коллегой они говорили "о том контексте, который необходимо иметь в виду, чтобы решать подобные проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей, которые должны прежде всего опираться на принцип многосторонности и учета интересов в сфере безопасности всех без исключения государств".
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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россия, украина, в мире, бразилия, мауру виейра, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Бразилия, Мауру Виейра, Сергей Лавров
Лавров: Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине

Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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БРАЗИЛИА, 17 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего, те цели, которые мы преследуем в этой связи", - сказал Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой.
Он добавил, что сегодня с бразильским коллегой они говорили "о том контексте, который необходимо иметь в виду, чтобы решать подобные проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей, которые должны прежде всего опираться на принцип многосторонности и учета интересов в сфере безопасности всех без исключения государств".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреБразилияМауру ВиейраСергей Лавров
 
 
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