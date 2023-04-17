https://ria.ru/20230417/ukraina-1865910276.html

Лавров: Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине

Лавров: Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 17.04.2023

Лавров: Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине

Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:19

2023-04-17T19:19

2023-04-17T19:26

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

бразилия

мауру виейра

сергей лавров

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БРАЗИЛИА, 17 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего, те цели, которые мы преследуем в этой связи", - сказал Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой.Он добавил, что сегодня с бразильским коллегой они говорили "о том контексте, который необходимо иметь в виду, чтобы решать подобные проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей, которые должны прежде всего опираться на принцип многосторонности и учета интересов в сфере безопасности всех без исключения государств".

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

россия

украина

бразилия

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россия, украина, в мире, бразилия, мауру виейра, сергей лавров