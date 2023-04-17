https://ria.ru/20230417/ukraina-1865892957.html
В Госдуме попросили Лаврова убрать с госзданий символику Украины
В Госдуме попросили Лаврова убрать с госзданий символику Украины - РИА Новости, 17.04.2023
В Госдуме попросили Лаврова убрать с госзданий символику Украины
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой принять меры по недопущению размещения государственной РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:19
2023-04-17T18:19
2023-04-17T18:19
украина
сергей лавров
снг
госдума рф
россия
санкт-петербург
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152084/96/1520849692_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_ef6c63b71d933a689d5fc9b27e761f7a.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой принять меры по недопущению размещения государственной символики Украины в общественных местах и на государственных зданиях при проведении международных мероприятий в России, копия обращения парламентария имеется в распоряжении РИА Новости. Парламентарий уточнил, что в его адрес приходят обращения граждан по поводу размещения государственной символики Украины перед зданием Таврического дворца в Санкт-Петербурге, где 13-14 апреля проходило заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Прошу вас, уважаемый Сергей Викторович (Лавров - ред.), принять меры по недопущению размещения государственной символики Украины в общественных местах и на государственных зданиях в ходе проведения официальных международных мероприятий на территории России", - сообщается в документе. Депутат отметил, что у российского общества есть запрос на проведение патриотической политики, выстроенной "на идеологии поддержки российского народа и Вооруженных Сил российской Федерации". "Таким образом, государственная символика страны, воюющей с Россией, не должна появляться в общественных местах и на государственных зданиях", - уточнил парламентарий в обращении. Украина не выходила из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ и до сих пор является ее действующим участником, использование украинского государственного флага обусловлено юридическими требованиями, сообщил ранее секретариат совета МПА СНГ.
https://ria.ru/20230404/zabor-1862958074.html
https://ria.ru/20230215/kraska-1852231663.html
украина
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152084/96/1520849692_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_4756db821bb3e8e4592fe10b602b0bfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сергей лавров, снг, госдума рф, россия, санкт-петербург, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Украина, Сергей Лавров, СНГ, Госдума РФ, Россия, Санкт-Петербург, Общество, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В Госдуме попросили Лаврова убрать с госзданий символику Украины
В ГД попросили Лаврова принять меры по недопуску символики Украины в общественных местах
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой принять меры по недопущению размещения государственной символики Украины в общественных местах и на государственных зданиях при проведении международных мероприятий в России, копия обращения парламентария имеется в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий уточнил, что в его адрес приходят обращения граждан по поводу размещения государственной символики Украины перед зданием Таврического дворца в Санкт-Петербурге
, где 13-14 апреля проходило заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ
.
В Чебаркуле после жалобы жительницы перекрасили желто-синий забор
"Прошу вас, уважаемый Сергей Викторович (Лавров - ред.), принять меры по недопущению размещения государственной символики Украины в общественных местах и на государственных зданиях в ходе проведения официальных международных мероприятий на территории России", - сообщается в документе.
Депутат отметил, что у российского общества есть запрос на проведение патриотической политики, выстроенной "на идеологии поддержки российского народа и Вооруженных Сил российской Федерации".
"Таким образом, государственная символика страны, воюющей с Россией
, не должна появляться в общественных местах и на государственных зданиях", - уточнил парламентарий в обращении.
Украина не выходила из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ и до сих пор является ее действующим участником, использование украинского государственного флага обусловлено юридическими требованиями, сообщил ранее секретариат совета МПА СНГ.
На Колыме опровергли сообщения о покраске дома в цвета украинского флага