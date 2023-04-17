https://ria.ru/20230417/ukraina-1865892957.html

В Госдуме попросили Лаврова убрать с госзданий символику Украины

В Госдуме попросили Лаврова убрать с госзданий символику Украины - РИА Новости, 17.04.2023

В Госдуме попросили Лаврова убрать с госзданий символику Украины

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой принять меры по недопущению размещения государственной РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:19

2023-04-17T18:19

2023-04-17T18:19

украина

сергей лавров

снг

госдума рф

россия

санкт-петербург

общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой принять меры по недопущению размещения государственной символики Украины в общественных местах и на государственных зданиях при проведении международных мероприятий в России, копия обращения парламентария имеется в распоряжении РИА Новости. Парламентарий уточнил, что в его адрес приходят обращения граждан по поводу размещения государственной символики Украины перед зданием Таврического дворца в Санкт-Петербурге, где 13-14 апреля проходило заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Прошу вас, уважаемый Сергей Викторович (Лавров - ред.), принять меры по недопущению размещения государственной символики Украины в общественных местах и на государственных зданиях в ходе проведения официальных международных мероприятий на территории России", - сообщается в документе. Депутат отметил, что у российского общества есть запрос на проведение патриотической политики, выстроенной "на идеологии поддержки российского народа и Вооруженных Сил российской Федерации". "Таким образом, государственная символика страны, воюющей с Россией, не должна появляться в общественных местах и на государственных зданиях", - уточнил парламентарий в обращении. Украина не выходила из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ и до сих пор является ее действующим участником, использование украинского государственного флага обусловлено юридическими требованиями, сообщил ранее секретариат совета МПА СНГ.

https://ria.ru/20230404/zabor-1862958074.html

https://ria.ru/20230215/kraska-1852231663.html

украина

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, сергей лавров, снг, госдума рф, россия, санкт-петербург, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)