https://ria.ru/20230417/tailand-1865783471.html

Власти Таиланда планируют превратить крупный порт в терминал для круизов

Власти Таиланда планируют превратить крупный порт в терминал для круизов - РИА Новости, 17.04.2023

Власти Таиланда планируют превратить крупный порт в терминал для круизов

Управление морских дел Таиланда планирует превратить пирс Бали Хай в Чонбури в терминал для приема круизных судов, сообщает Bangkok Post. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:05

2023-04-17T13:05

2023-04-17T13:05

туризм

туризм

новости - туризм

таиланд

чонбури (провинция)

круизы

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Управление морских дел Таиланда планирует превратить пирс Бали Хай в Чонбури в терминал для приема круизных судов, сообщает Bangkok Post."Глава управления морских дел Критпетч сказал, что порт будет развиваться как терминал для круизных лайнеров вместимостью от 1,5 до четырех тысяч пассажиров. Сейчас проект находится на стадии разработок, ожидается, что ориентировочная цена и дизайн будут готовы в этом месяце", — пишет издание.Власти считают, что такой терминал повысит конкурентоспособность Таиланда в круизном бизнесе.Порт может открыться в 2028 году.

https://ria.ru/20230412/tailand-1864749226.html

таиланд

чонбури (провинция)

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, чонбури (провинция), круизы