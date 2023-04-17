https://ria.ru/20230417/tailand-1865783471.html
Власти Таиланда планируют превратить крупный порт в терминал для круизов
Власти Таиланда планируют превратить крупный порт в терминал для круизов - РИА Новости, 17.04.2023
Власти Таиланда планируют превратить крупный порт в терминал для круизов
Управление морских дел Таиланда планирует превратить пирс Бали Хай в Чонбури в терминал для приема круизных судов, сообщает Bangkok Post. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:05
2023-04-17T13:05
2023-04-17T13:05
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
чонбури (провинция)
круизы
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Управление морских дел Таиланда планирует превратить пирс Бали Хай в Чонбури в терминал для приема круизных судов, сообщает Bangkok Post."Глава управления морских дел Критпетч сказал, что порт будет развиваться как терминал для круизных лайнеров вместимостью от 1,5 до четырех тысяч пассажиров. Сейчас проект находится на стадии разработок, ожидается, что ориентировочная цена и дизайн будут готовы в этом месяце", — пишет издание.Власти считают, что такой терминал повысит конкурентоспособность Таиланда в круизном бизнесе.Порт может открыться в 2028 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, чонбури (провинция), круизы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Чонбури (провинция), круизы
Власти Таиланда планируют превратить крупный порт в терминал для круизов
Bangkok Post: в Таиланде к 2028 году превратят крупный порт в терминал для круизных судов
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
Управление морских дел Таиланда планирует превратить пирс Бали Хай в Чонбури в терминал для приема круизных судов, сообщает
Bangkok Post.
"Глава управления морских дел Критпетч сказал, что порт будет развиваться как терминал для круизных лайнеров вместимостью от 1,5 до четырех тысяч пассажиров. Сейчас проект находится на стадии разработок, ожидается, что ориентировочная цена и дизайн будут готовы в этом месяце", — пишет издание.
Власти считают, что такой терминал повысит конкурентоспособность Таиланда в круизном бизнесе.
Порт может открыться в 2028 году.
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